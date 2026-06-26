Λιπάσματα: Κατά 6% αυξήθηκε η χρήση στη γεωργία της ΕΕ το 2024

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Στους 9,8 εκατ. τόνους ανήρθε η χρήση των ορυκτών λιπασμάτων (άζωτο και φώσφορος) στη γεωργία της ΕΕ το 2024, σημειώνοντας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, αύξηση κατά 6% σε σύγκριση με την ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε το 2023 (9,2 εκατομμύρια τόνοι), αν και παρέμεινε 15,8% κάτω από τη σχετική κορύφωση του 2017.

Ενώ τα αζωτούχα και φωσφορικά λιπάσματα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών, η υπερβολική χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε έκπλυση θρεπτικών συστατικών (φυσικό φαινόμενο όπου πολύτιμα στοιχεία παρασύρονται από το έδαφος), βλάπτοντας τα οικοσυστήματα και συμβάλλοντας στη ρύπανση των υδάτων και του εδάφους.

Η χρήση λιπασμάτων με βάση το άζωτο ήταν υψηλότερη στη Γαλλία, στη Γερμανία και στην Ισπανία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η χρήση λιπασμάτων με βάση το άζωτο στην αγροτική παραγωγή της ΕΕ αυξήθηκε σε περίπου 8,9 εκατομμύρια τόνους το 2024, αντιπροσωπεύοντας ετήσια αύξηση 5,8%.

Η χρήση λιπασμάτων με βάση το άζωτο στη γεωργία ήταν υψηλότερη στους κύριους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων της ΕΕ, ιδίως στη Γαλλία (1,8 εκατομμύρια τόνοι), στη Γερμανία (1,1 εκατομμύριο τόνοι) και στην Ισπανία (0,9 εκατομμύρια τόνοι).

Τα φωσφορικά λιπάσματα

Το 2024, η χρήση φωσφορικών λιπασμάτων στη γεωργία της ΕΕ ήταν 0,9 εκατομμύρια τόνοι, γεγονός που αντιπροσωπεύει απότομη αύξηση (7,7%) σε σύγκριση με το επίπεδο του 2023.

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη χρήση λιπασμάτων με βάση τον φώσφορο στη γεωργία ήταν η Ισπανία (0,14 εκατομμύρια τόνοι), η Γαλλία (0,12 εκατομμύρια τόνοι), η Ιταλία (0,10 εκατομμύρια τόνοι), η Ρουμανία (0,09 εκατομμύρια τόνοι) και η Γερμανία (0,07 εκατομμύρια τόνοι). Μαζί, αντιπροσώπευαν πάνω από το ήμισυ της συνολικής χρήσης στην ΕΕ.