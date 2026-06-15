 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(31) "Law, Gov't & Politics: Politics"
}

Λιπάσματα: Έφτασε τα 540 εκατ. ευρώ το πακέτο στήριξης στους αγρότες

Ποιες αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) προτείνει η Κομισιόν λόγω της κρίσης στα λιπάσματα

AGRO 15.06.2026, 09:49
Σχολιάστε
Λιπάσματα: Έφτασε τα 540 εκατ. ευρώ το πακέτο στήριξης στους αγρότες
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Δύο μέτρα στήριξης για τους αγρότες που αντιμετωπίζουν την απότομη αύξηση του κόστους στα λιπάσματα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υλοποιώντας το πρόσφατα ανακοινωθέν σχέδιο δράσης.

Ειδικότερα, η Κομισιόν παρέχει οικονομική βοήθεια για να βοηθήσει τους αγρότες που χρειάζονται να αγοράσουν λιπάσματα προκειμένου να προχωρήσουν στις επόμενες καλλιέργειές τους. Τις επόμενες εβδομάδες, η Επιτροπή στοχεύει να κινητοποιήσει συνολικά 540 εκατομμύρια ευρώ.

Προτείνονται στοχευμένες προσαρμογές στην ΚΑΠ, οι οποίες θα παρέχουν στους αγρότες ταχύτερη και πιο ευέλικτη στήριξη για την πρόσβαση σε λιπάσματα

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει προτείνει την ενίσχυση του αγροτικού αποθεματικού με επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2026, επιπλέον των υπόλοιπων κονδυλίων. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να το συμπληρώσουν έως και κατά 200% των εθνικών κονδυλίων, ανεβάζοντας τη συνολική διαθέσιμη οικονομική στήριξη σε ένα δυνητικό σύνολο 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Προσαρμογές στην ΚΑΠ

Δεύτερον, η Επιτροπή προτείνει στοχευμένες προσαρμογές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), οι οποίες θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να παρέχουν στους αγρότες ταχύτερη και πιο ευέλικτη στήριξη για την πρόσβαση σε λιπάσματα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

  • ένα νέο σχέδιο ρευστότητας στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης για την υποστήριξη της κρίσης,
  • η δυνατότητα των κρατών μελών να καταβάλλουν νωρίτερα τις άμεσες πληρωμές στους αγρότες,
  • και τη δυνατότητα των κρατών μελών να προσαρμόσουν τον προϋπολογισμό τους για τις άμεσες πληρωμές για το ημερολογιακό έτος 2027.

Το νέο καθεστώς ρευστότητας μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί έως και 65% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και να συμπεριλάβει αχρησιμοποίητα κεφάλαια που διαφορετικά θα μπορούσαν να χαθούν. Τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέσουν εθνική χρηματοδότηση έως και 200%. Για να διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση και να ελαχιστοποιηθούν τα διοικητικά βάρη, η στήριξη μπορεί να καταβληθεί ως σταθερό ποσό ανά εκτάριο και να υλοποιηθεί μέσω των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ .

Προκαταβολές άμεσων ενισχύσεων

Όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές προς τους αγρότες, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν πριν από τις 16 Οκτωβρίου αυξημένο ποσοστό προκαταβολών, βοηθώντας τους έτσι να βελτιώσουν τη ταμειακή τους ροή.

Τέλος, η πρόταση θα δώσει στα κράτη μέλη περαιτέρω ευελιξία στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των υψηλών τιμών των λιπασμάτων, προσαρμόζοντας τις κατανομές τους για άμεσες ενισχύσεις για το ημερολογιακό έτος 2027.

Οι προτεινόμενες από την Επιτροπή στοχευμένες νομοθετικές τροποποιήσεις της ΚΑΠ θα αποσταλούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έγκριση.

Η πρόταση για το γεωργικό αποθεματικό με συνολική οικονομική ανακούφιση ύψους 540 εκατομμυρίων ευρώ θα υποβληθεί προς ψηφοφορία στα κράτη μέλη στην Επιτροπή για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών , με τα αντίστοιχα εθνικά κονδύλια να καθορίζονται στην πρόταση. Εάν συμφωνήσουν τα κράτη μέλη, η τελική έγκριση έχει προγραμματιστεί έως τα τέλη Ιουλίου 2026.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΤτΕ: Στα 2,859 δισ. ευρώ το ενεργητικό των επαγγελματικών ταμείων το πρώτο τρίμηνο
Business

Στα 2,859 δισ. ευρώ το ενεργητικό των επαγγελματικών ταμείων το α' τρίμηνο
Στενά του Ορμούζ: Εγκλωβισμένα πάνω από 600 πλοία – Πώς και πότε θα αποδράσουν
Ποντοπόρος

Πώς και πότε θα  «αποδράσουν» πάνω από 600 πλοία από τον Περσικό Κόλπο
Hedge funds: Ξεσκονίζουν το προπολεμικό τους εγχειρίδιο – Πού βλέπουν ευκαιρίες
Markets

Τα hedge funds ξεσκονίζουν το προπολεμικό τους εγχειρίδιο
Ιαπωνία: Ρεκόρ για τον δείκτη Nikkei στις 69.700 μονάδες, αλλά προμηνύεται κίνδυνος επιτοκίων
World

Πάνω από τις 69.000 μονάδες ο Nikkei - Φόβοι για επιτόκια
ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 16,5% στην παραγωγή κατασκευών το πρώτο τρίμηνο
Κατασκευές

Κατασκευές: Άλμα 16,5% στην παραγωγή το α' τρίμηνο
Coffeeco Upcycle: Νέες στρατηγικές συνεργασίες με Empiria Group, Blue Hotels & Resorts και Attica Group
Business

Νέες στρατηγικές συνεργασίες για την Coffeeco Upcycle

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΣΕΒ: Οι αλλαγές στη διοίκηση και οι υποψηφιότητες που ξεχωρίζουν
Business

Το restart του ΣΕΒ με άρωμα ανανέωσης

Η αναμενόμενη επανεκλογή Θεοδωρόπουλου, η είσοδος του CEO της Alpha και τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στη διοίκηση του ΣΕΒ 

Δημήτρης Χαροντάκης
Επιτόκια: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τη νέα αύξηση της ΕΚΤ
Τράπεζες

Τι φέρνει η αύξηση επιτοκίων σε δάνεια και καταθέσεις

Τι αλλάζει στα επιτόκια για τα υφιστάμενα και νέα δάνεια, τα έντοκα γραμμάτια, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και επενδυτικά προϊόντα

Τάσος Μαντικίδης
Επιχειρηματικά deals: Πατάει γκάζι η αγορά
Business

Πατάει γκάζι η αγορά για νέα επιχειρηματικά deals

Γιατί ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή δεν εμποδίζει τα επιχειρηματικά deals

Γιώργος Μανέττας
Υδρογονάνθρακες: Στην Αθήνα η Chevron – Κλειδώνει το Block 10
Φυσικό αέριο

Στην Αθήνα η Chevron - Κλειδώνει με Παπασταύρου το Block 10

Τα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Block 10 στο τραπέζι Παπασταύρου - Chevron - Στην Αθήνα στελέχη της Big Oil

Χρήστος Κολώνας
Ναυτιλία: Ράλι επενδύσεων στα μεγάλα δεξαμενόπλοια
Ναυτιλία

Ράλι επενδύσεων στα μεγάλα δεξαμενόπλοια

Ράλι επενδύσεων καταγράφεται στον κλάδο των δεξαμενοπλοίων και ιδιαίτερα στα μεγάλα μεγέθη παρά το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένα από τα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση. Οι παραγγελίες νεότευκτων VLCCs (Very Large Crude Carriers), της κατηγορίας που θεωρείται η πλέον εκτεθειμένη στις συνέπειες της παρατεταμένης διαταραχής στο […]

Λάμπρος Καραγεώργος
Savills: Οι τρεις δυνάμεις που θα αλλάξουν το real estate τις επόμενες δεκαετίες
Ακίνητα

Έρχονται τεκτονικές αλλαγές στο real estate

Η έρευνα της Savills χαρτογραφεί τις μεγάλες ανατροπές που θα διαμορφώσουν την αγορά ακινήτων έως τα μέσα του αιώνα

Γιώργος Μανέττας
Ρευματοκλοπές: Βελτίωση βλέπει ο ΔΕΔΔΗΕ – Ανεβάζει τον πήχη η ΡΑΑΕΥ
Ηλεκτρισμός

Η μάχη με τις ρευματοκλοπές περνά σε νέα φάση - Το σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ

Στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας για τον ΔΕΔΔΗΕ η επιτάχυνση της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών και υπογειοποίησης του δικτύου - Πώς θα αποφευχθούν οι ρευματοκλοπές

Μάχη Τράτσα
Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
Φυσικό αέριο

Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

Ποια είναι τα συστατικά της «συνταγής» μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης; Τι απαντά η Φυσικό Αέριο Ελλάδος

Μαρία Σιδέρη
Περισσότερα από AGRO
ΕΛΣΤΑΤ: Με ανοδικούς ρυθμούς οι τιμές αγροτικών προϊόντων – Αυξήσεις και στις εισροές
AGRO

Με ανοδικούς ρυθμούς οι τιμές αγροτικών προϊόντων – Αυξήσεις και στις εισροές

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία τον Απρίλιο 2026

Λιπάσματα: Έφτασε τα 540 εκατ. ευρώ το πακέτο στήριξης στους αγρότες
AGRO

Έφτασε τα 540 εκατ. ευρώ το πακέτο στήριξης για τα λιπάσματα

Ποιες αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) προτείνει η Κομισιόν λόγω της κρίσης στα λιπάσματα

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία
AGRO

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, διεκδικώντας τους απαραίτητους πόρους και μεγαλύτερη ευελιξία για την κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων παραγωγών, είπε ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Ελαιόλαδο: Σε χαμηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές παρά τη σταθεροποίηση της αγοράς
AGRO

Το παράδοξο στο ελαιόλαδο– Σταθερότητα χωρίς άνοδο τιμών

Γιατί υποχώρησαν οι τιμές στο ελαιόλαδο μετά τα ιστορικά υψηλά - Τι αναμένεται για τη νέα σεζόν 2026/27

Ανθή Γεωργίου
Τα ιστορικά κρασιά της Ευρώπης διεκδικούν θέση στην UNESCO
AGRO

Τα ιστορικά κρασιά της Ευρώπης διεκδικούν θέση στην UNESCO

Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αναγνώριση μιας οινικής παράδοσης αιώνων που διαμόρφωσε το εμπόριο, τον πολιτισμό και την ταυτότητα της Μεσογείου

Γιώργος Μαζιάς
FAO: Απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια οι ασθένειες των ζώων
AGRO

Απειλούν την επισιτιστική ασφάλεια οι ζωονόσοι - Καμπανάκι FAO

Έκκληση του FAO για ισχυρότερη πρόληψη και παγκόσμια δράση καθώς οι διασυνοριακές ασθένειες των ζώων εξαπλώνονται σε διάφορες περιοχές

Ανθή Γεωργίου
Καββαδάς: 7,4 εκατ. ευρώ στη Μαγνησία για αποζημιώσεις από την ευλογιά
AGRO

Καββαδάς: 7,4 εκατ. ευρώ στη Μαγνησία για αποζημιώσεις από την ευλογιά

Τι ανέφερε από τη Βουλή για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθ. Καββαδάς

Latest News
ΤτΕ: Στα 2,859 δισ. ευρώ το ενεργητικό των επαγγελματικών ταμείων το πρώτο τρίμηνο
Business

Στα 2,859 δισ. ευρώ το ενεργητικό των επαγγελματικών ταμείων το α' τρίμηνο

οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων παρέμειναν αμετάβλητες στα 96 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ΤτΕ

Στενά του Ορμούζ: Εγκλωβισμένα πάνω από 600 πλοία – Πώς και πότε θα αποδράσουν
Ποντοπόρος

Πώς και πότε θα  «αποδράσουν» πάνω από 600 πλοία από τον Περσικό Κόλπο

Οι εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις πριν αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Hedge funds: Ξεσκονίζουν το προπολεμικό τους εγχειρίδιο – Πού βλέπουν ευκαιρίες
Markets

Τα hedge funds ξεσκονίζουν το προπολεμικό τους εγχειρίδιο

Η καταρχήν ειρηνευτική συμφωνία αφαιρεί ένα σημαντικό βάρος από τις αγορές- Πού στρέφεται το ενδιαφέρον των hedge funds

Τζούλη Καλημέρη
Ιαπωνία: Ρεκόρ για τον δείκτη Nikkei στις 69.700 μονάδες, αλλά προμηνύεται κίνδυνος επιτοκίων
World

Πάνω από τις 69.000 μονάδες ο Nikkei - Φόβοι για επιτόκια

Ο μέσος όρος των μετοχών του Nikkei 225 στην Ιαπωνία εκτοξεύτηκε σε νέο ιστορικό υψηλό κλεισίματος πάνω από τις 69.000 μονάδες τη Δευτέρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 16,5% στην παραγωγή κατασκευών το πρώτο τρίμηνο
Κατασκευές

Κατασκευές: Άλμα 16,5% στην παραγωγή το α' τρίμηνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Coffeeco Upcycle: Νέες στρατηγικές συνεργασίες με Empiria Group, Blue Hotels & Resorts και Attica Group
Business

Νέες στρατηγικές συνεργασίες για την Coffeeco Upcycle

Οι συνεργασίες της Coffeeco Upcycle σηματοδοτούν μια νέα εποχή στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στον τομέα του τουρισμού

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 6,4% το μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο
Economy

Αυξήθηκε 6,4% το μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα το α' τρίμηνο

Ανοδικά κινήθηκε το μισθολογικό κόστος στην ελληνική οικονομία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Παπασταύρου: Σήμερα η συνάντηση με τη Chevron στο ΥΠΕΝ
Φυσικό αέριο

Παπασταύρου: Σήμερα η συνάντηση με τη Chevron στο ΥΠΕΝ

Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου σήμερα το μεσημέρι θα γίνει συνάντηση όπου θα επισημοποιηθεί η συμφωνία για το Block 10

ΕΛΣΤΑΤ: Με ανοδικούς ρυθμούς οι τιμές αγροτικών προϊόντων – Αυξήσεις και στις εισροές
AGRO

Με ανοδικούς ρυθμούς οι τιμές αγροτικών προϊόντων – Αυξήσεις και στις εισροές

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία τον Απρίλιο 2026

METLEN: Νέα φωτοβολταϊκά έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε συνεργασία με την Elgin
Business

Νέα έργα ΑΠΕ για την Metlen στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η METLEN δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότερα από δέκα χρόνια

Στενά του Ορμούζ: Γιατί δεν θα είναι εύκολο να επαναλειτουργήσουν πλήρως
World

«Παγίδες» και «νάρκες» στον δρόμο προς το άνοιγμα του Ορμούζ

Μετά τον πρώτο ενθουσιασμό από τα χρηματιστήρια στο άκουσμα της είδησης για κατ' αρχήν συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, ακολουθεί ο σκεπτικισμός για τα Στενά του Ορμούζ

Μελίνα Ζιάγκου
UniCredit: Διαψεύδει την Commerzbank για την προσφορά της
World

Φουντώνει η κόντρα για την Commerzbank - Το νέο επεισόδιο

Οι τακτικές προσφοράς που χρησιμοποίησε η UniCredit φέρνουν την τελευταία ανατροπή σε μια 21μηνη μάχη εξαγοράς

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Motor Oil: Σε αναβάθμιση εκτιμήσεων για EBITDA και καθαρά κέρδη προχώρησε η NBG Securities
Business

Στα 51 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Motor Oil η NBG Securities

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η Motor Oil θα διανείμει συνολικό μέρισμα 2 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2026, το υψηλότερο στην ιστορία της εταιρείας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 2% το ράλι – Ανακούφιση από τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άλμα άνω του 2% στο ΧΑ με φόντο το deal ΗΠΑ - Ιράν

Ήρθε ο μεγάλος καταλύτης που περίμεναν επί εβδομάδες οι αγορές του κόσμου - Πώς αντέδρασε το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καθαρισμός οικοπέδων: Μέχρι τις 22 Ιουνίου ισχύει η παράταση για ολοκλήρωση των εργασιών
Κοινωνία

Ακαθάριστα οικόπεδα: Πότε λήγει η παράταση

Με τη νέα παράταση ως τις 22 Ιουνίου οι ιδιοκτήτες θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να γίνει ο καθαρισμός οικοπέδων τους και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις της αντιπυρικής περιόδου

Κίνα: Βάζει στο στόχαστρο τα ευρωπαϊκά κρασιά
AGRO

Η Κίνα βάζει στο στόχαστρο τα ευρωπαϊκά κρασιά

Η Κίνα καλύπτει μόνο το 52% της κατανάλωσης κρασιού της από τους εγχώριους αμπελώνες της

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies