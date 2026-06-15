Λιπάσματα: Έφτασε τα 540 εκατ. ευρώ το πακέτο στήριξης στους αγρότες

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Δύο μέτρα στήριξης για τους αγρότες που αντιμετωπίζουν την απότομη αύξηση του κόστους στα λιπάσματα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υλοποιώντας το πρόσφατα ανακοινωθέν σχέδιο δράσης.

Ειδικότερα, η Κομισιόν παρέχει οικονομική βοήθεια για να βοηθήσει τους αγρότες που χρειάζονται να αγοράσουν λιπάσματα προκειμένου να προχωρήσουν στις επόμενες καλλιέργειές τους. Τις επόμενες εβδομάδες, η Επιτροπή στοχεύει να κινητοποιήσει συνολικά 540 εκατομμύρια ευρώ.

Προτείνονται στοχευμένες προσαρμογές στην ΚΑΠ, οι οποίες θα παρέχουν στους αγρότες ταχύτερη και πιο ευέλικτη στήριξη για την πρόσβαση σε λιπάσματα

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει προτείνει την ενίσχυση του αγροτικού αποθεματικού με επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2026, επιπλέον των υπόλοιπων κονδυλίων. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να το συμπληρώσουν έως και κατά 200% των εθνικών κονδυλίων, ανεβάζοντας τη συνολική διαθέσιμη οικονομική στήριξη σε ένα δυνητικό σύνολο 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Προσαρμογές στην ΚΑΠ

Δεύτερον, η Επιτροπή προτείνει στοχευμένες προσαρμογές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), οι οποίες θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να παρέχουν στους αγρότες ταχύτερη και πιο ευέλικτη στήριξη για την πρόσβαση σε λιπάσματα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

ένα νέο σχέδιο ρευστότητας στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης για την υποστήριξη της κρίσης,

η δυνατότητα των κρατών μελών να καταβάλλουν νωρίτερα τις άμεσες πληρωμές στους αγρότες,

και τη δυνατότητα των κρατών μελών να προσαρμόσουν τον προϋπολογισμό τους για τις άμεσες πληρωμές για το ημερολογιακό έτος 2027.

Το νέο καθεστώς ρευστότητας μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί έως και 65% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και να συμπεριλάβει αχρησιμοποίητα κεφάλαια που διαφορετικά θα μπορούσαν να χαθούν. Τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέσουν εθνική χρηματοδότηση έως και 200%. Για να διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση και να ελαχιστοποιηθούν τα διοικητικά βάρη, η στήριξη μπορεί να καταβληθεί ως σταθερό ποσό ανά εκτάριο και να υλοποιηθεί μέσω των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ .

Προκαταβολές άμεσων ενισχύσεων

Όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές προς τους αγρότες, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν πριν από τις 16 Οκτωβρίου αυξημένο ποσοστό προκαταβολών, βοηθώντας τους έτσι να βελτιώσουν τη ταμειακή τους ροή.

Τέλος, η πρόταση θα δώσει στα κράτη μέλη περαιτέρω ευελιξία στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των υψηλών τιμών των λιπασμάτων, προσαρμόζοντας τις κατανομές τους για άμεσες ενισχύσεις για το ημερολογιακό έτος 2027.

Οι προτεινόμενες από την Επιτροπή στοχευμένες νομοθετικές τροποποιήσεις της ΚΑΠ θα αποσταλούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έγκριση.

Η πρόταση για το γεωργικό αποθεματικό με συνολική οικονομική ανακούφιση ύψους 540 εκατομμυρίων ευρώ θα υποβληθεί προς ψηφοφορία στα κράτη μέλη στην Επιτροπή για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών , με τα αντίστοιχα εθνικά κονδύλια να καθορίζονται στην πρόταση. Εάν συμφωνήσουν τα κράτη μέλη, η τελική έγκριση έχει προγραμματιστεί έως τα τέλη Ιουλίου 2026.