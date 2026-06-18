ΕΕ: Πράσινο φως στα μέτρα ενίσχυσης αγροτών για την κρίση στα λιπάσματα

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Επί της θέσης του Συμβουλίου να αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής που αποσκοπεί να βοηθήσει τους αγρότες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν την απότομη αύξηση των τιμών των λιπασμάτων που προκλήθηκε από την πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή, συμφώνησαν τα κράτη μέλη.

Η Προεδρία μπορεί πλέον να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την επιβεβαίωση μιας ταχείας συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση.

Τα λιπάσματα είναι απαραίτητα για την αγροτική παραγωγή και αντιπροσωπεύουν σημαντικό κόστος για πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα δώσει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να παρέχουν οικονομική στήριξη στους αγρότες που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος παραγωγής και πιέσεις ρευστότητας, συμβάλλοντας παράλληλα στη διασφάλιση της παραγωγής τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Το Συμβούλιο ενήργησε γρήγορα για να βοηθήσει τους αγρότες που αντιμετωπίζουν το αυξανόμενο κόστος των λιπασμάτων. Θα συνεργαστούμε τώρα στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παρέχουμε αυτή τη στήριξη χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε η Μαρία Παναγιώτου, υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πρόσθετα εργαλεία για τους αγρότες της ΕΕ

Ο κανονισμός που προτείνει η Επιτροπή θα παράσχει στα κράτη μέλη πρόσθετα εργαλεία για την υποστήριξη των αγροτών που πλήττονται από την αύξηση των τιμών των λιπασμάτων.

Συγκεκριμένα, θα:

επιτραπεί στα κράτη μέλη να παρέχουν προσωρινή και στοχευμένη οικονομική στήριξη στους αγρότες που πλήττονται περισσότερο από το αυξημένο κόστος των λιπασμάτων·

καταστεί δυνατή η καταβολή των προκαταβολών της ΚΑΠ νωρίτερα και με υψηλότερο επιτόκιο το 2026, βοηθώντας τους αγρότες να αντιμετωπίσουν τις βραχυπρόθεσμες ταμειακές τους ανάγκες·

παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία για την προσαρμογή των κονδυλίων των άμεσων ενισχύσεων το 2027 σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και προτεραιότητες.

Τα μέτρα θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των υφιστάμενων προϋπολογισμών της ΚΑΠ και προορίζονται ως προσωρινή απάντηση στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς.

Προστασία της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της επισιτιστικής ασφάλειας

Τα λιπάσματα είναι απαραίτητα για την αγροτική παραγωγή και αντιπροσωπεύουν σημαντικό κόστος για πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν συμβάλει σε υψηλότερες τιμές ενέργειας και λιπασμάτων, αυξάνοντας την οικονομική πίεση στους αγρότες σε ολόκληρη την Ένωση.

Τα προτεινόμενα μέτρα στοχεύουν να βοηθήσουν τους αγρότες να διαχειριστούν αυτές τις προκλήσεις, να συνεχίσουν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες και να συμβάλουν σε έναν σταθερό εφοδιασμό τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Προεδρία θα συνεργαστεί τώρα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την επιβεβαίωση ταχείας συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση.

Και τα δύο θεσμικά όργανα έχουν υπογραμμίσει τον επείγοντα χαρακτήρα του φακέλου, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο γεωργικός τομέας. Μόλις εγκριθεί, ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα στήριξης χωρίς καθυστέρηση.

Να σημειωθεί ότι η πρόταση υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Ιουνίου 2026 ως μέρος μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις αγορές γεωργικών εισροών.

Η πρόταση τροποποιεί τον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ και τον οριζόντιο κανονισμό, ώστε να παρέχει στα κράτη μέλη πρόσθετα εργαλεία για την υποστήριξη των αγροτών που πλήττονται από τις αυξημένες τιμές των λιπασμάτων. Η Επιτροπή εκτιμά ότι το κόστος των λιπασμάτων παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τα επίπεδα πριν από την κρίση και συνεχίζει να ασκεί πίεση στα εισοδήματα και τη ρευστότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε ολόκληρη την Ένωση.