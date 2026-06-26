Επστάιν: Ο πρώην CEO της Apollo δήλωσε ότι τον εξαπάτησε και του πήρε 60 εκατ. δολάρια

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Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Apollo Global Management, Λέον Μπλακ, σε προετοιμασμένη κατάθεσή του ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων την Παρασκευή, στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Επστάϊν, τον εξαπάτησε, αποσπώντας του περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές χρηματοοικονομικών συμβουλών, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι αυτές εκπίπταν φορολογικά.

Η έκθεση Dechert κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μπλακ είχε πληρώσει στον Eπστάϊν 158 εκατομμύρια δολάρια

Ο Μπλακ ισχυρίζεται ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στο δίκτυο εμπορίας γυναικών του Έπσταϊν και ότι δεν τον πλήρωσε για πρόσβαση σε γυναίκες.

Σε προετοιμασμένη δήλωση, η οποία κοινοποιήθηκε στο CNBC, ανέφερε ότι παραπλανήθηκε από τη διπλή προσωπικότητα του Έπσταϊν, τύπου «Τζέκιλ και Χάιντ».

Ο Μπλακ θα κατέθετε την Παρασκευή ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία διεξάγει έρευνα σχετικά με τους δεσμούς του Έπσταϊν με πολλούς πλούσιους και επιφανείς ανθρώπους.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ (Ρεπουμπλικανός από το Κεντάκι), δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κατάθεση του Μπλακ «ενδέχεται να είναι η πιο ρηξικέλευθη από όλες τις καταθέσεις». «Πολύ σημαντική», είπε ο Κόμερ.

Στην προετοιμασμένη δήλωσή του, ο Μπλακ αναφέρει: «Έρχομαι εδώ σήμερα εθελοντικά για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα σχετικά με τη σχέση μου με τον Τζέφρι Έπσταϊν και, συγκεκριμένα, γιατί του κατέβαλα τα χρήματα που του κατέβαλα».

«Θα ήθελα να δηλώσω κατηγορηματικά ότι δεν έχω κακοποιήσει ποτέ καμία γυναίκα», λέει ο Μπλακ.

«Δεν έχω βρεθεί ποτέ με ανήλικη γυναίκα. Δεν έχω εμπλακεί ποτέ σε εμπορία γυναικών για σεξουαλικούς σκοπούς. Δεν έχω πληρώσει ποτέ τον Έπσταϊν για να έχω πρόσβαση σε γυναίκες», λέει.

«Δεν εκβιάστηκα ποτέ από τον Έπσταϊν. Δεν είχα καμία ανάμειξη, ούτε γνώση, για οποιαδήποτε από τις αποτρόπαιες πράξεις του Έπσταϊν».

«Ήξερα τον Τζέκιλ. Δεν ήξερα τον Χάιντ», λέει ο Μπλακ.

Η έκθεση Dechert

Στην δήλωσή του, στηρίζεται στα ευρήματα του 2021 της λεγόμενης έκθεσης «Dechert», που πήρε το όνομά της από το δικηγορικό γραφείο που προσλήφθηκε για να εξετάσει πόσα είχε πληρώσει στον Έπσταϊν για οικονομικές συμβουλές, το έργο που εκτέλεσε ο Έπσταϊν, και αν γνώριζε για τη συμπεριφορά του Έπσταϊν πριν από τη σύλληψή του το 2019 με ομοσπονδιακές κατηγορίες για εμπορία ανηλίκων για σεξουαλικούς σκοπούς.

«Η έκθεση Dechert κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχα πληρώσει στον Eπστάϊν 158 εκατομμύρια δολάρια», λέει ο Μπλακ, σύμφωνα με τις προετοιμασμένες δηλώσεις του.

«Και η Dechert εξέτασε τις υπηρεσίες που παρείχε ο Eπστάϊν και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Eπστάϊν παρείχε εξαιρετικά πολύτιμες και νόμιμες υπηρεσίες φορολογικού και κληρονομικού σχεδιασμού για το family office μου· ότι το φορολογικό έργο οδήγησε σε εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων δολαρίων και ότι το σύνολο του έργου του Eπστάϊν είχε ελεγχθεί από αξιόπιστα δικηγορικά και λογιστικά γραφεία.»

Ο Μπλακ ανέφερε ότι ο Eπστάϊν του είχε πει ότι οι αμοιβές που του κατέβαλε «εκπίπταν από τον φόρο, «60-cent dollars», κάτι που, όπως έμαθα μόνο χρόνια αργότερα, δεν ίσχυε.»

«Δηλαδή, αυτό που πίστευα ότι ήταν 95 εκατομμύρια δολάρια καθαρών αμοιβών που του κατέβαλα σε διάστημα πέντε ετών, στην πραγματικότητα ήταν 158 εκατομμύρια δολάρια», λέει ο Μπλακ.

«Όμως, εκείνη την εποχή ο Έπσταϊν με έπεισε ότι πλήρωνα “60 σεντς ανά δολάριο”. Αυτή η διαβεβαίωση ήταν ψευδής».

Ο Μπλακ λέει ότι γνώρισε τον Έπσταϊν στα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν ο Έπσταϊν ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ροκφέλερ.

«Το δίκτυό του περιλάμβανε σεβαστούς προσωπικότητες όπως ο Ντέιβιντ Ροκφέλερ, ο Εχούντ Μπαράκ, ο Λάρι Σάμερς, ο Τζορτζ Μίτσελ, ο Μπιλ Ρίτσαρντσον και ο Έις Γκρίνμπεργκ», λέει ο Μπλακ.

Είπε ότι γνώριζε τον Έπσταϊν για 18 χρόνια «πριν του πληρώσω ούτε δεκάρα».

Ο Μπλακ αναφέρει ότι άρχισε να πληρώνει τον Έπσταϊν το 2013 για τις «αυθεντικές συμβουλές του» σε θέματα φορολογίας, ασφαλίσεων, καταπιστευμάτων και κληρονομιών, θέματα στα οποία, όπως είπε, ο Eπστάϊν διέθετε «αξιοσημείωτη διορατικότητα».

«Με την εκ των υστέρων γνώση, γνωρίζω πλέον, όπως και ολόκληρος ο κόσμος, ότι ο Έπσταϊν εμπλεκόταν σε φρικτές, αισχρές δραστηριότητες», λέει ο Μπλακ. «Νιώθω απαίσια για τα θύματα του Έπσταϊν».