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ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο ανοίγει τις βάσεις του σε βιομηχανικούς κολοσσούς για την παραγωγή κρίσιμων ορυκτών

Μια πρωτοβουλία που αλλάζει τις ισορροπίες στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα κρίσιμων υλικών ξεδιπλώνεται στις ΗΠΑ

World 26.06.2026, 22:51
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ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο ανοίγει τις βάσεις του σε βιομηχανικούς κολοσσούς για την παραγωγή κρίσιμων ορυκτών
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

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Μια από τις πιο φιλόδοξες πρωτοβουλίες των τελευταίων δεκαετιών ξεδιπλώνεται στις ΗΠΑ, καθώς ο αμερικανικός στρατός ανοίγει τις πύλες στρατιωτικών βάσεων σε ιδιωτικές εταιρείες εξόρυξης και επεξεργασίας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής σε κρίσιμα ορυκτά, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την άμυνα και τις τεχνολογίες αιχμής.

Όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal, ο αμερικανικός στρατός μετατρέπει εκτάσεις βάσεων σε κόμβους βαριάς βιομηχανίας, επιχειρώντας να δημιουργήσει ένα πιο ανθεκτικό σύστημα εφοδιασμού.

Συμφωνίες-μαμούθ στις ΗΠΑ και επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Ο αμερικανικός στρατός έχει ήδη παραχωρήσει μακροχρόνιες μισθώσεις σε εταιρείες όπως οι Titan Mining, EnergyX, Ioneer και REalloys για την επεξεργασία και διύλιση κρίσιμων ορυκτών.

Οι συμφωνίες προβλέπουν ότι αντί για χρηματική αποζημίωση, ο στρατός θα λαμβάνει ποσοστό της παραγωγής. Οι συνολικές επενδύσεις εκτιμώνται στα 2 δισ. δολάρια.

Οι συνολικές επενδύσεις εκτιμώνται στα 2 δισ. δολάρια

Η λογική είναι η ακόλουθη: ενίσχυση της παραγωγικής αυτάρκειας και άμεση πρόσβαση σε υλικά που χρησιμοποιούνται από drones έως αλεξίσφαιρα υλικά.

«Στόχος η ανθεκτικότητα της αλυσίδας»

«Ο βασικός στόχος είναι να καταστήσουμε την αμερικανική και συμμαχική αλυσίδα κρίσιμων ορυκτών πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική», δήλωσε ο David Fitzgerald, αναπληρωτής υφυπουργός του στρατού, σε συνέντευξή του που επικαλείται η The Wall Street Journal.

Παράλληλα, ο στρατός αναζητά τρόπους αξιοποίησης των 15 εκατ. στρεμμάτων που διαθέτει, ακόμη και για data centers, ανταλλάσσοντας υπολογιστική ισχύ για στρατιωτικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Τα έργα και οι τοποθεσίες παραγωγής στις ΗΠΑ

Οι νέες μονάδες θα αναπτυχθούν σε ήδη βιομηχανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Η Titan Mining θα επεξεργάζεται γραφίτη σε βάση στην Αλαμπάμα ή στο Αρκάνσας, ενώ η EnergyX θα παράγει λίθιο στο Red River Army Depot στο Τέξας.

Η Ioneer θα επικεντρωθεί στο βόριο σε στρατιωτική εγκατάσταση στη Γιούτα, και η REalloys σε σπάνιες γαίες στην ίδια περιοχή.

Το λίθιο θεωρείται κρίσιμο για τις μπαταρίες drones, με την EnergyX να έχει ήδη εξασφαλίσει δικαιώματα εξόρυξης σε 50.000 στρέμματα κοντά στη βάση.

Η κυριαρχία της Κίνας και τα οικονομικά εμπόδια

Η Κίνα ελέγχει περίπου το 90% της επεξεργασίας σπάνιων γαιών και γραφίτη, το 70% της παραγωγής μπαταριών ιόντων λιθίου και το 80% των ενώσεων βορίου.

Ο αναλυτής Alvin Camba, σε σχόλιό του που επικαλείται η Wall Street Journal, σημειώνει ότι οι χαμηλές αποδόσεις και τα υψηλά αρχικά κόστη καθιστούν τέτοιες επενδύσεις δύσκολες χωρίς κρατική στήριξη, εξηγώντας γιατί η Κίνα παραμένει κυρίαρχη.

Το χρονοδιάγραμμα και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί

Τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027 και να παράγουν κρίσιμα ορυκτά έως το 2028.

Ο Jeff Waksman προειδοποιεί ότι «ο χρόνος τελειώνει», λόγω της πιθανότητας η Κίνα να περιορίσει τις εξαγωγές.

Παράλληλα, η CEO της Titan Mining, Rita Adiani, τονίζει ότι τα έργα θα περάσουν από αυστηρές περιβαλλοντικές αξιολογήσεις, καθώς «δεν υπάρχουν παρακάμψεις» στους κανονισμούς, ακόμη και εντός στρατιωτικών βάσεων.

Η γεωπολιτική πίεση και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός

Η στρατηγική των ΗΠΑ για τα κρίσιμα ορυκτά δεν περιορίζεται μόνο στην εσωτερική παραγωγή, αλλά εντάσσεται σε έναν ευρύτερο παγκόσμιο ανταγωνισμό για τον έλεγχο των πρώτων υλών που τροφοδοτούν την πράσινη μετάβαση και τη στρατιωτική τεχνολογία.

Καθώς η Κίνα χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια τους περιορισμούς εξαγωγών ως εργαλείο γεωπολιτικής επιρροής, η Ουάσινγκτον επιχειρεί να δημιουργήσει ένα «αντίβαρο» που θα διασφαλίζει σταθερή ροή υλικών ακόμη και σε συνθήκες κρίσης. Σύμφωνα με την The Wall Street Journal, η πρωτοβουλία αυτή θεωρείται από τους αναλυτές ως μία από τις πιο επιθετικές προσπάθειες αναδιάρθρωσης της βιομηχανικής βάσης των ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες.

Το σχέδιο των στρατιωτικών βάσεων ως βιομηχανικών κόμβων επιχειρεί να λύσει ταυτόχρονα δύο προβλήματα: την εξάρτηση από την Κίνα και τη δυσκολία εγκατάστασης της βαριάς βιομηχανίας σε αστικές περιοχές.

Το αν θα καταφέρει να ανατρέψει τις παγκόσμιες ισορροπίες στα κρίσιμα ορυκτά μένει να φανεί τα επόμενα χρόνια.

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