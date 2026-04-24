Κρίσιμα ορυκτά: Σε συντονισμό ΗΠΑ και ΕΕ για τον εφοδιασμό και τις εμπορικές πολιτικές

Το κοινό σχέδιο δράσης για τον συντονισμό των εμπορικών πολιτικών και των μέτρων σχετικά με τις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών, παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο συμφωνίας για τη σύναψη μιας δεσμευτικής πολυμερούς συμφωνίας σε μελλοντική ημερομηνία.

Αν και το σχέδιο δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στην Κίνα, το σχεδιο δράσης αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να συνεργαστεί με τους δυτικούς συμμάχους για να μειώσει την κυριαρχία της Κίνας σε υλικά ζωτικής σημασίας -οπως τα κρίσιμα ορυκτά- που χρειάζονται προηγμένη μεταποίηση.

Η Κίνα έχει χρησιμοποιήσει τον έλεγχο που ασκεί στην επεξεργασία πολλών ορυκτών ως γεωοικονομικό μοχλό πίεσης, σχολιάζει το Reuters περιορίζοντας κατά καιρούς τις εξαγωγές, καταστέλλοντας τις τιμές και υπονομεύοντας την ικανότητα άλλων χωρών να διαφοροποιήσουν τις πηγές των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ημιαγωγών, ηλεκτρικών οχημάτων και προηγμένων όπλων.

Μνημόνιο συνεργασίας (MoU)

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο υπογράφηκε σήμερα στην Ουάσιγκτον από τον Επίτροπο Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας Μάρος Σέφτσοβιτς και τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, επισημοποιεί τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ με στόχο τη δημιουργία ασφαλών και βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών.

Προβλέπει διμερή συνεργασία σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας – που καλύπτει την εξερεύνηση, την εξόρυξη, την επεξεργασία, τη διύλιση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση – ενώ παράλληλα υποστηρίζει την καινοτομία, τις επενδύσεις και τη γεωλογική χαρτογράφηση, καθώς και μέτρα τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης.

Ο εκπρόσωπος εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμσον Γκρίρ , ο οποίος είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί αργότερα την Παρασκευή με τον Ευρωπαίο Επίτροπο M. Σεφτσοβιτς, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ μοιράζονται τη δέσμευση να «αντιμετωπίσουν τις μη αγοραίες πολιτικές και πρακτικές που έχουν στρεβλώσει τις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών».

Ανέφερε ακόμα ότι η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες θα διερευνήσουν πώς εμπορικά μέτρα, όπως τα κατώτατα όρια τιμών προσαρμοσμένα στα σύνορα, θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις εγχώριες βιομηχανίες κρίσιμων ορυκτών και τους κατάντη τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.