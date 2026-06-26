Lavipharm: Κομβικό το 2025 για την κερδοφορία – Ο ρόλος του Durogesic

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με ισχυρή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς δραστηριότητας έκλεισε το 2025 για τη Lavipharm, καθώς σημείωσε σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας ενώ υλοποίησε την περασμένη χρονιά και μια στρατηγική εξαγορά που ενισχύει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Τηλέμαχος Λαβίδας, χαρακτήρισε το 2025 ως «τη χρονιά που η Lavipharm άλλαξε κατηγορία»: επισημαίνοντας την ποιοτική αναβάθμιση των μεγεθών, την ισχυρή κερδοφορία και την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου σε όλους τους τομείς. Συνεχίζοντας με αυτή τη δυναμική και το 2026, αποκορύφωμα αποτέλεσε η εξαγορά των δικαιωμάτων του Durogesic – του πρωτότυπου διαδερμικού επιθέματος φαιντανύλης για τον χρόνιο πόνο – σε 24 χώρες. Μια συμφωνία-ορόσημο που μετασχηματίζει το μέγεθος, το διεθνές αποτύπωμα και τη μελλοντική δυναμική της εταιρείας, αξιοποιώντας την υπάρχουσα παραγωγική υποδομή χωρίς ανάγκη νέων επενδύσεων. Ο κ. Λαβίδας τόνισε ότι ο αρχικός στόχος διπλασιασμού του κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2024, αναμένεται να επιτευχθεί πολύ νωρίτερα από το 2029 και περιέγραψε τους τρεις στρατηγικούς άξονες που θα καθοδηγήσουν την επόμενη φάση: αξιοποίηση της διαδερμικής τεχνολογίας για διεθνή επέκταση, διαρκής αναζήτηση εξαγορών καθιερωμένων brands πολυεθνικών εταιρειών με ελκυστικούς εμπορικούς όρους και ενίσχυση της θέσης στην ελληνική αγορά στους τομείς δραστηριοποίησης. Κλείνοντας, υπενθύμισε ότι τα προϊόντα της Lavipharm βελτίωσαν το 2025 τις ζωές εκατομμυρίων ασθενών παγκοσμίως, ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ παράλληλα καλωσόρισε στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος, τον κ. Κωνσταντίνο Ρέγγη, πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της FAMAR, με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στη φαρμακευτική βιομηχανία.

Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Παναγιώτης Γιαννουλέας, ανέδειξε την ισχυρή δυναμική της Lavipharm στην ελληνική και διεθνή αγορά κατά το 2025. Στην Ελλάδα, η εταιρεία κατέλαβε τη 2η θέση σε ανάπτυξη στον κλάδο, με το χαρτοφυλάκιο συνταγογραφούμενων φαρμάκων να αναπτύσσεται με ρυθμό πολλαπλάσιο του κλαδικού μέσου όρου. Έτσι, η Lavipharm κατέκτησε, ύστερα από πολλά χρόνια, μερίδιο αγοράς άνω του 1%. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη φαρμακευτική κάνναβη, όπου η εταιρεία κατέγραψε εκρηκτική ανάπτυξη, εδραιώνοντας τη θέση της ως πρωτοπόρου σε έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους. Στον τομέα των μη συνταγογραφούμενων προϊόντων στην ελληνική αγορά, αναφέρθηκε σε στρατηγικές κινήσεις για την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας με το νέο αντισηπτικό προϊόν που συμπληρώνει την οικογένεια του Betadine. Στο διεθνές σκέλος, σημείωσε ότι οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας καλύπτουν πλέον περισσότερο από το ένα τρίτο του συνολικού κύκλου εργασιών, αντανακλώντας τη δυναμική αξιοποίηση της παραγωγικής υποδομής και των διεθνών συνεργασιών. Αναφορικά με το 2026, ο κ. Γιαννουλέας περιέγραψε τις βασικές προτεραιότητες: την έναρξη διάθεσης του Durogesic στις 24 χώρες, τα νέα εγχώρια λανσαρίσματα στους τομείς Καρδιομεταβολικού και Οστεοπόρωσης, την περαιτέρω ανάπτυξη της φαρμακευτικής κάνναβης, καθώς και την αξιοποίηση της συνεργασίας με την iNova για την είσοδο σε νέες γεωγραφικές αγορές.

Ακολούθως, ο Οικονομικός Διευθυντής, κ. Βασίλης Μπαλούμης, παρουσίασε τις οικονομικές επιδόσεις του 2025, αναδεικνύοντας τη σημαντική βελτίωση σε όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 70 εκατ. ευρώ (+14,8%), το προσαρμοσμένο EBITDA σε 15,5 εκατ. ευρώ (+48,9%) και το Recurring EBITDA margin στο 20,8%, από 16,6% το προηγούμενο έτος. Σε συγκρίσιμη βάση, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 122,2% έναντι των 2,7 εκατ. ευρώ του 2024. Ο κ. Μπαλούμης ανέφερε ότι το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου 2022–2025, συνολικού ύψους 56,8 εκατ. ευρώ, έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται στο 1,7x EBITDA. Επανέλαβε την ανακοίνωση διανομής μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025, σε συνέχεια της επιτυχημένης επιστροφής στις μετοχικές αποδόσεις που ξεκίνησε πέρυσι. Κλείνοντας, ανέλυσε το χρηματοοικονομικό αποτύπωμα της εξαγοράς του DUROGESIC®: το προϊόν πραγματοποιεί ετήσιες πωλήσεις 37 εκατ. ευρώ, αυξάνει τις διεθνείς πωλήσεις της εταιρείας άνω του 150% και τον συνολικό κύκλο εργασιών κατά περίπου 60%, ενισχύοντας εντυπωσιακά τον εξαγωγικό προσανατολισμό της εταιρείας. Επίσης, αυξάνει σημαντικότατα το EBITDA margin ειδικά μετά τη μεταφορά της παραγωγής στην Παιανία, καθώς η διεθνής δραστηριότητα αποφέρει πολλαπλάσια περιθώρια κέρδους σε σχέση με την εσωτερική αγορά.