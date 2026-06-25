Lavipharm: Το Durogesic αλλάζει κλίμακα την εταιρεία – Στόχος τα 2/3 των εσόδων από το εξωτερικό έως το 2027

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«Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τη Lavipharm, καθώς η εταιρεία πέρασε σε μια νέα αναπτυξιακή φάση». Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος της εταιρείας Τηλέμαχος Λαβίδας κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, τονίζοντας ότι η συμφωνία για το Durogesic αποτελεί κεντρικό σημείο της στρατηγικής καθώς αναμένεται να αυξήσει τον κύκλο εργασιών κατά περίπου 150%, ανοίγοντας παράλληλα νέες διεθνείς αγορές για τον όμιλο.

«Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Lavipharm

Σύμφωνα με τον κ. Λαβίδα, η στρατηγική της Lavipharm βασίζεται στην περαιτέρω ανάπτυξη της διαδερμικής τεχνολογίας, στην απόκτηση ώριμων και καταξιωμένων φαρμακευτικών προϊόντων με ελκυστικούς όρους και στην ενίσχυση της παρουσίας της στις θεραπευτικές κατηγορίες όπου ήδη δραστηριοποιείται. «Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λαβίδας.

Η ενσωμάτωση της Lavipharm και η παραγωγή στην Ελλάδα

Ο deputy CEO της Lavipharm, Παναγιώτης Γιαννουλέας στάθηκε στις προοπτικές του φαρμακευτικού κλάδου και στην ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει η εταιρεία στην ελληνική αγορά, όπου το μερίδιό της αυξήθηκε στο 1,2% από 0,7%, ενώ το 2025 αναπτύχθηκε με ρυθμό πέντε φορές ταχύτερο από την αγορά. Παράλληλα, οι διεθνείς πωλήσεις κατέγραψαν μέση ετήσια αύξηση 18,3% την περίοδο 2022-2025.

Η παραγωγή διαδερμικών συστημάτων ανήλθε πέρυσι στα 30 εκατ. τεμάχια και αναμένεται να διπλασιαστεί με την ενσωμάτωση του Durogesic, για το οποίο έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες αδειοδότησης στις 24 χώρες όπου η Lavipharm απέκτησε δικαιώματα εμπορικής εκμετάλλευσης.

H διοίκηση προβλέπει ότι έως το 2027 το σημερινό μοντέλο, όπου περίπου τα δύο τρίτα των εσόδων προέρχονται από την ελληνική αγορά, θα έχει αντιστραφεί, με τα δύο τρίτα του τζίρου να προέρχονται πλέον από το εξωτερικό

Από το εξωτερικό τα 2/3 των πωλήσεων της Lavipharm

Από την πλευρά του, ο CFO Βασίλης Μπαλούμης σημείωσε ότι οι πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου κινούνται με αύξηση περίπου 24%, ενώ η επόμενη φάση ανάπτυξης θα προέλθει κυρίως από τις διεθνείς αγορές. Οι πρώτες πωλήσεις του Durogesic σε μεγάλες αγορές αναμένονται τον Νοέμβριο, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι έως το τέλος του έτους η εταιρεία θα έχει παρουσία σε όλες τις αγορές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος που έχει επιλέξει.

Η διοίκηση της Lavipharm εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη για τη δυναμική του προϊόντος, εκτιμώντας ότι θα οδηγήσει το εργοστάσιό της σε επίπεδα παραγωγής-ρεκόρ και θα δημιουργήσει σημαντικό όγκο πωλήσεων από το τέλος του 2026. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση προβλέπει ότι έως το 2027 το σημερινό μοντέλο, όπου περίπου τα δύο τρίτα των εσόδων προέρχονται από την ελληνική αγορά, θα έχει αντιστραφεί, με τα δύο τρίτα του τζίρου να προέρχονται πλέον από το εξωτερικό.