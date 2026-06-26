Ξεδιπλώνει τα σχέδια του ο Εξάρχου, οι αιχμές Σιάμισιη, η εξωστρέφεια της Lavipharm, στον Καναδά η BYLOT, κλείνει το βιβλίο η Attica Stores

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Από σηματωρός… βαρίδι.

Αυτή είναι η αίσθηση της αγοράς για τον τραπεζικό κλάδο καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας και ο λόγος είναι γνωστός.

Υπάρχουν προβληματισμοί για τις πιθανές επιπτώσεις της νέας ρύθμισης που αφορά τα δάνεια της περιμέτρου του νόμου Κατσέλη.

Είναι και ο δύσκολος μήνας των αποκοπών των μερισμάτων… δεν θέλει και πολύ να μετρήσει πλέον σχεδόν δύο εβδομάδες ο γενικός δείκτης στα γνώριμα εδάφη λίγο πάνω από τις 2.430 – 2.450 μονάδες.

Αν και υπό μία οπτική, είναι καλό σημάδι και η σταθεροποίηση σε επίπεδα που είχε να δει πάνω από 16 χρόνια, αλλά και να αφομοιώσει και τον καταιγισμό των κεφαλαιακών κινήσεων.

Η ρευστότητα στερεύει

Και πράγματι, οι διαδοχικές κεφαλαιακές κινήσεις και ομολογιακές εκδόσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν απορροφήσει σημαντικό μέρος της διαθέσιμης ρευστότητας.

Όπως και ότι έχουν φέρει και αρκετά κεφάλαια εντός της χώρας.

Δεν είναι έκπληξη δηλαδή ότι οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών βρίσκουν ευκολότερα έδαφος, ενώ περιορίζονται οι νέες αγοραστικές πρωτοβουλίες, κάτι που αποτυπώνεται και στους σχετικά συγκρατημένους τζίρους της εβδομάδας.

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AKTOR: Το timing μόνο τυχαίο δεν είναι

Δεν είναι τυχαίο ότι ολοένα και περισσότερες εισηγμένες επισπεύδουν τις κινήσεις χρηματοδότησής τους, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν το ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα και τη διάθεση ξένων κεφαλαίων για την ελληνική αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η κίνηση του ομίλου AKTOR, ο οποίος προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και παράλληλα σε ομολογιακή έκδοση 300 εκατ. ευρώ. Σχεδόν 1 δισ. ευρώ δηλαδή, ώστε να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισ. ευρώ έως το 2031.

Και για να προλάβω και τους επιφυλακτικούς, η ίδια η διοίκηση Εξάρχου ξεκαθάρισε ότι στόχος της είναι να διατηρηθεί η μόχλευση του ομίλου σε ελεγχόμενα επίπεδα και να έχει και την απαραίτητη κεφαλαιακή ευελιξία για νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Όπου προκύψουν, βεβαίως…

Και να σημειώσω εδώ ότι η AKTOR έχει την υγιέστερη σχέση δανεισμού και EBITDA στην Ελλάδα, και πρόκειται για την καλύτερη καθετοποιημένη εταιρία του κλάδου στην Ελλάδα. Στόχος της γραμμής πυρός 1 δισ. ευρώ είναι η αύξηση του EBITDA από 207 εκατ. ευρώ σε pro forma βάση για το 2025 σε 600 εκατ. – 700 εκατ. ευρώ.

Σχεδόν η μισή αύξηση έχει ήδη εξασφαλιστεί

Η διοίκηση εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη για την επιτυχία της έκδοσης. Και όχι άδικα.

Οι βασικοί μέτοχοι WINEX Investments Limited και Castellano Properties έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν με έως 300 εκατ. ευρώ συνολικά, καλύπτοντας ουσιαστικά σχεδόν το ήμισυ της αύξησης.

Η WINEX Investments συνδέεται με τον Αλέξανδρο Εξάρχου, ενώ η Castellano Properties ελέγχεται από τους Ηλία, Ευγενία, Ροδαμάνθη και Μιχαήλ Γκότση.

Η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης οι βασικοί μέτοχοι θα εξακολουθήσουν να διατηρούν τον έλεγχο της εταιρείας, με ποσοστό άνω του 51%, υπογραμμίζοντας ότι η αύξηση δεν γίνεται για να αποχωρήσει κάποιος μέτοχος, αλλά για να ενισχυθεί η αναπτυξιακή δυναμική του ομίλου.

Το βλέμμα στους ξένους επενδυτές

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει στις 21 Ιουλίου και η κατανομή θα είναι κατά 80% στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και κατά 20% στην ελληνική αγορά.

Η διοίκηση εκτιμά ότι θα υπάρξει ισχυρή συμμετοχή ξένων θεσμικών, με ιδιαίτερη έμφαση σε αμερικανικά χαρτοφυλάκια, κάτι που συνδέεται και με τις πρόσφατες επαφές που είχε ο Αλέξανδρος Εξάρχου με αντιπροσώπους του Οργανισμού Αναπτυξιακής Χρηματοδότησης των ΗΠΑ (DFC), παρουσία και της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι και η Blue Silk είναι πιθανό να συμμετάσχει, όταν ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης.

Για τους υφιστάμενους μετόχους προβλέπεται, μάλιστα, ειδική πρόβλεψη προστασίας, καθώς όσοι διατηρήσουν τη συμμετοχή τους μέχρι ποσοστό 3% δεν θα απωλέσουν τα δικαιώματα προτίμησής τους.

Το ομόλογο και το FSRU

Σε ό,τι αφορά την ομολογιακή έκδοση των 300 εκατ. ευρώ, αυτή ενδέχεται να ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο.

Την αναδοχή άλλωστε την έχει αναλάβει η UBS, η οποία θα προχωρήσει μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων, με τη διοίκηση να εμφανίζεται βέβαιη για την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Αναφορικά με το FSRU της Motor Oil στην Κόρινθο, δεν τοποθετήθηκε ο κ.Εξάρχου.

Περιορίστηκε μόνο να αναφέρει ότι εξετάζονται δύο σενάρια. Είτε η συμμετοχή της AKTOR στο έργο είτε κάποια άλλη μορφή στρατηγικής συνεργασίας.

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Πυρετός…

Με αυτά και με αυτά, ολοκληρώνουμε σε λίγο το πρώτο εξάμηνο του 2026 και η ελληνική κεφαλαιαγορά καταγράφει ήδη μία από τις ισχυρότερες περιόδους άντλησης κεφαλαίων των τελευταίων ετών.

Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ, ενώ εάν προστεθούν οι εταιρικές και τραπεζικές ομολογιακές εκδόσεις, καθώς και οι υπόλοιπες κινήσεις χρηματοδότησης, το συνολικό ποσό μεγαλώνει.

Από τις αρχές του έτους, δηλαδή, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αντλήσει περίπου 900 εκατ. ευρώ μέσω εκδόσεων εταιρικών ομολόγων τόσο στην ελληνική όσο και στις διεθνείς αγορές.

Σε ό,τι αφορά το κόστος δανεισμού, η μέση απόδοση των νέων εταιρικών εκδόσεων από τις αρχές του έτους διαμορφώνεται στο 3,55% για τα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και στο 5,36% για εκείνα χαμηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας, έναντι 3,1% και 5,8%, αντίστοιχα, στο τέλος του 2025.

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Σιάμισιης: Το μεγάλο στοίχημα είναι η παραγωγικότητα

Το θετικό momentum της αγοράς βέβαια είναι η μία όψη του τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην οικονομία.

Η άλλη όψη, η όχι και τόσο ρόδινη, αποτυπώθηκε και στο μήνυμα που έστειλε ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων.

Όπως σημείωσε, η ελληνική οικονομία καταγράφει διαδοχικά χρόνια ανάπτυξης και βελτίωσης των μακροοικονομικών δεικτών, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις.

Μεταξύ αυτών ξεχώρισε τη χαμηλή παραγωγικότητα, η οποία, όπως ανέφερε, παραμένει ουσιαστικά στάσιμη εδώ και τρεις δεκαετίες, το αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και το μη ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, το οποίο -όπως είπε- ενισχύει την τάση αποβιομηχάνισης της Ευρώπης.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι τις ίδιες ανησυχίες έχει επανειλημμένα διατυπώσει και ο ΣΕΒ, του οποίου πρόσφατα εξελέγη αντιπρόεδρος.

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Lavipharm: Στροφή στις διεθνείς αγορές

Το turnaround story της Lavipharm πηγαίνει, όπως όλα δείχνουν πολύ καλά.

Συμπεραίνοντας φυσικά εξ’ όσων ανέφερε οικονομικός διευθυντής της εισηγμένης, Βασίλης Μπαλούμης, στη γενική συνέλευση.

Οι πωλήσεις καταγράφουν αύξηση περίπου 24%, ενώ η επόμενη φάση ανάπτυξης θα προέλθει κυρίως από τις διεθνείς αγορές.

Οι πρώτες πωλήσεις του Durogesic στις μεγάλες αγορές αναμένονται τον Νοέμβριο και η διοίκηση εκτιμά ότι έως το τέλος του έτους η εταιρεία θα έχει αποκτήσει παρουσία σε όλες τις αγορές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος που έχει επιλέξει.

Η διοίκηση μάλιστα εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη για τις προοπτικές του προϊόντος, εκτιμώντας ότι θα οδηγήσει το εργοστάσιο σε επίπεδα παραγωγής-ρεκόρ και θα ενισχύσει σημαντικά τις πωλήσεις από τα τέλη του 2026.

Στόχος είναι έως το 2027 τα δύο τρίτα του κύκλου εργασιών να προέρχονται από το εξωτερικό, αντιστρέφοντας τη σημερινή εικόνα όπου κυριαρχεί η ελληνική αγορά.

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Στο επίκεντρο

Στο μεταξύ, μπορεί η μετοχή της Bally’s Intralot να συνεχίζει την… περιστροφή της γύρω από το 1,20 ευρώ, όμως σήμερα είναι στο επίκεντρο.

Η Intralot Canada αναδείχθηκε, έπειτα από διαγωνισμό, νέος τεχνολογικός πάροχος της Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG), αναλαμβάνοντας τον εκσυγχρονισμό της πλατφόρμας λοταρίας του οργανισμού.

Πρόκειται για ένα συμβόλαιο με ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αφορά μία από τις μεγαλύτερες και πιο ώριμες αγορές λοταρίας στη Βόρεια Αμερική, ενώ ενισχύει περαιτέρω το διεθνές αποτύπωμα του ομίλου.

Μάλιστα, η αγορά βλέπει τη συγκεκριμένη ανάθεση ως ψήφο εμπιστοσύνης στην τεχνολογία της Bally’s Intralot και έρχεται σε μια περίοδο όπου η διοίκηση επιδιώκει να αναδείξει την αξία των διεθνών δραστηριοτήτων της.

Μένει να φανεί αν η εξέλιξη αυτή θα αποτελέσει τον καταλύτη που αναζητά η μετοχή για να αφήσει πίσω της τη μακρά συσσώρευση των τελευταίων εβδομάδων.

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Στην τελική ευθεία

Σήμερα ολοκληρώνεται και η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των Attica Πολυκαταστήματα στο Χρηματιστήριο, με το ενδιαφέρον της αγοράς να επικεντρώνεται όχι μόνο στην πορεία του βιβλίου προσφορών αλλά και στην αποτίμηση.

Το εύρος τιμής των 3-3,20 ευρώ αποτιμά την εταιρεία στα 180,5-192,5 εκατ. ευρώ, χωρίς να πρόκειται για αύξηση κεφαλαίου, καθώς η διάθεση αφορά υφιστάμενες μετοχές της KYMORA, θυγατρικής της Ideal.

Στους κύκλους της αγοράς, πάντως, η αίσθηση είναι ότι η αποτίμηση αφήνει περιθώρια και για τους νέους μετόχους.

Το ανώτερο όριο του εύρους, η Attica αποτιμάται περίπου στα 192 εκατ. ευρώ, με πολλαπλασιαστή κερδών (P/E) έως 12,5 φορές.

Η εταιρεία εμφανίζει ιδιαίτερα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, καθώς το 2025 κατέγραψε κύκλο εργασιών 244,2 εκατ. ευρώ, EBITDA 30,1 εκατ. ευρώ και καθαρό ταμείο σχεδόν 30 εκατ. ευρώ, ενώ έχει δεσμευθεί για διανομή τουλάχιστον του 60% των καθαρών κερδών ως μέρισμα, κάτι που μεταφράζεται σε αρχική μερισματική απόδοση κοντά στο 5%.

Στην αγορά εκτιμούν ότι η εισαγωγή έχει τιμολογηθεί με τρόπο που επιτρέπει αφενός στην Ideal να κατοχυρώσει σημαντικές υπεραξίες από την επένδυσή της, αφετέρου αφήνει περιθώριο για θετική πορεία της μετοχής, με ορισμένους αναλυτές να βλέπουν δυνητικές αποδόσεις της τάξης του 10%-20%, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι αντίστοιχες διεθνείς εταιρείες διαπραγματεύονται με υψηλότερους πολλαπλασιαστές.