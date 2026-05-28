Lavipharm: Στα 1,41 εκατ. ευρώ τα προ φόρων κέρδη στο τρίμηνο, με αύξηση 28,6%

Άνοδο κατά 11% κατέγραψαν τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου Lavipharm για το α’ τρίμηνο του 2026, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 3,13 εκατ. ευρώ έναντι 2,82 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, με τις καθαρές πωλήσεις να σημειώνουν αύξηση 15,3% στα 14,65 εκατ. ευρώ.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου Lavipharm

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες του Ομίλου σημείωσαν μείωση κατά 16,9 % λόγω του γεγονότος ότι κατά το Α’ τρίμηνο του 2025 είχε αναγνωρίσει έκτακτο κέρδος από την πώληση του δικτύου φαρμακείων ύψους 973 χιλ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το Α’ τρίμηνο του 2026 όπως και το Α’ τρίμηνο του 2025 έχει επιβαρυνθεί με μη ταμειακή (λογιστική) απεικόνιση της αποτίμησης των προγραμμάτων stock award και stock option που αναλογεί στη συγκεκριμένη περίοδο κι ανέρχεται για το τρέχον χρονικό διάστημα στο ποσό των 215 χιλ. ευρώ ενώ για το 2025 ήταν 239 χιλ. ευρώ.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες προ Rebate & Clawback ανήλθαν σε 16,59 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2026 έναντι 14,71 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,8%.

Το μικτό κέρδος του Α’ τριμήνου 2026 ανήλθε στο ποσό των 6,58 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 6,03 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,1%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στο ποσό των 1,41 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,6%.

Τα συνολικά καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στο ποσό των 0,82 εκατ. ευρώ έναντι 1,63 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο μειωμένα κατά 49,8%. Η μείωση οφείλεται όπως προαναφέραμε στην αναγνώριση έκτακτου κέρδους κατά το Α’ τρίμηνο του 2025.

Ο καθαρός δανεισμός

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Lavipharm κατά την 31/03/2026 διαμορφώθηκε σε 24,74 εκατ. ευρώ

Αναφορικά με τις πωλήσεις, άνοδο κατά 32,2% παρουσιάζουν οι πωλήσεις των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην εσωτερική αγορά. Οι πωλήσεις των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (OTC) μειώθηκαν κατά 0,9%.

Οι εξαγωγές του Ομίλου, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 4,03 εκατ. ευρώ έναντι 4,72 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσίασαν μείωση κατά 14,6% γεγονός που χαρακτηρίζεται συγκυριακό λόγω της μη έγκαιρης απόκτησης αδειών εξαγωγής που οφείλεται στους πελάτες, για πωλήσεις ύψους 1,1 εκ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις παραγγελίες η εξαγωγική δραστηριότητα του Ομίλου για το έτος 2026 θα παρουσιάσει αύξηση σε σχέση με το 2025, ενώ στην εκτίμηση αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι πωλήσεις που θα προκύψουν από την εξαγορά των δικαιωμάτων του σήματος DUROGESIC®️.