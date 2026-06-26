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Polymarket: Έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων μετά την επέκταση στις ΗΠΑ και την ώθηση του Μουντιάλ

Η αγορά προβλέψεων γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη, με την Polymarket να ξεπερνά σε ετησιοποιημένα έσοδα το 1 δισ. δολάρια μόλις έξι εβδομάδες μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας στις ΗΠΑ

Business 26.06.2026, 18:46
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Polymarket: Έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων μετά την επέκταση στις ΗΠΑ και την ώθηση του Μουντιάλ
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

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Λίγες μόνο εβδομάδες ήταν αρκετές για να αλλάξουν τα δεδομένα σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ψηφιακής οικονομίας. Η Polymarket, η μεγαλύτερη πλατφόρμα αγορών προβλέψεων, καταγράφει πλέον ετησιοποιημένα έσοδα που ξεπερνούν το 1 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών και των χρηστών για τις αγορές πρόβλεψης αυξάνεται με εντυπωσιακό ρυθμό.

Εκτόξευση για την Polymarket μετά το άνοιγμα της αμερικανικής αγοράς

Η εταιρεία δήλωσε αποκλειστικά στο CNBC ότι τα ετήσια έσοδά της ξεπερνούν πλέον κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Αυτό συμβαίνει έξι εβδομάδες αφότου η εταιρεία άρθηκε τη λίστα αναμονής για πρόσβαση στο χρηματιστήριό της στις ΗΠΑ, ενώ η διεθνής πλατφόρμα της σημειώνει τεράστια αύξηση του όγκου συναλλαγών χάρη στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA.

Η αγορά των ΗΠΑ λειτουργεί ξεχωριστά από τη διεθνή αποκεντρωμένη πλατφόρμα της εταιρείας και αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης της Polymarket. Αν και προς το παρόν είναι διαθέσιμη μόνο μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, η ανταπόκριση των χρηστών αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρή.

Το Μουντιάλ τροφοδότησε τον όγκο συναλλαγών

Καθοριστικό ρόλο στην εκρηκτική ανάπτυξη διαδραμάτισε και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Η διοργάνωση οδήγησε σε θεαματική αύξηση των συναλλαγών στις αγορές προβλέψεων, καθώς οι χρήστες τοποθετούνται σε πιθανά αποτελέσματα αγώνων και άλλων γεγονότων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Dune Analytics, ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών στην αμερικανική πλατφόρμα αυξήθηκε από περίπου 50 εκατ. δολάρια στα μέσα Μαΐου σε περισσότερα από 200 εκατ. δολάρια στις 20 Ιουνίου. Παράλληλα, η διεθνής πλατφόρμα κατέγραψε ιστορικά υψηλά επίπεδα εβδομαδιαίων συναλλαγών, ανακάμπτοντας δυναμικά μετά τη σχετική επιβράδυνση που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Η επιστροφή στις ΗΠΑ μετά τις ρυθμιστικές περιπέτειες

Η Polymarket είχε αποκλειστεί από την αμερικανική αγορά το 2022, καθώς οι αρχές έκριναν ότι δεν είχε συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις εγγραφής των ρυθμιστικών αρχών.

Η νέα αμερικανική πλατφόρμα ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Δεκέμβριο, ενώ τον Ιούλιο η Commodity Futures Trading Commission (CFTC) και το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ολοκλήρωσαν τις έρευνές τους χωρίς να απαγγείλουν κατηγορίες. Πλέον, η Polymarket U.S. λειτουργεί ως χρηματιστήριο που εποπτεύεται από την CFTC.

Στόχος μια κορυφαία εμπειρία χρήστη

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η ανάπτυξή της βασίζεται πρωτίστως στο ίδιο το προϊόν. Όπως ανέφερε εκπρόσωπός της, τα τελευταία πέντε χρόνια η Polymarket επικεντρώθηκε στη δημιουργία της μεγαλύτερης αγοράς προβλέψεων παγκοσμίως, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία για τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις αγορές σε μεγάλη κλίμακα.

Η τεχνογνωσία αυτή αξιοποιείται πλέον στην αμερικανική πλατφόρμα, με έμφαση στη δημιουργία εύχρηστων αγορών, στην παροχή υψηλής ρευστότητας θεσμικού επιπέδου και στη διαμόρφωση μιας εμπειρίας που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρο τον κλάδο των prediction markets.

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