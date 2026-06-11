Αγορά προβλέψεων: Τα στοιχήματα για τον νικητή του Μουντιάλ ανεβαίνουν στα 2 δισ. δολάρια

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Στοιχήματα αξίας σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το ποια χώρα θα κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο έχουν δεχτεί οι αγορές προβλέψεων, θέτοντάς τες σε τροχιά για να σπάσουν το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη αγορά στην ιστορία περισσότερες από πέντε εβδομάδες πριν από τον τελικό.

Την παραμονή του τουρνουά, το οποίο ξεκινά στο Μεξικό την Πέμπτη, ο όγκος των στοιχημάτων που τοποθετήθηκαν στον νικητή μόνο στο Polymarket έχει ξεπεράσει τα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Μια παρόμοια αγορά στο Kalshi, η οποία επικεντρώνεται περισσότερο στις ΗΠΑ, έχει συγκεντρώσει περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια.

Το διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο με 48 ομάδες, το οποίο περιλαμβάνει 40 επιπλέον αγώνες σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις, έχει χαρακτηριστεί από στελέχη τυχερών παιχνιδιών ως η «μεγαλύτερη ευκαιρία στοιχηματισμού» στην ιστορία.

Οι αγορές προβλέψεων, οι οποίες έχουν γίνει γρήγορα μια σημαντική δύναμη στον κλάδο, αγωνίζονται να κεφαλαιοποιήσουν προσφέροντας νέα στοιχήματα και δαπανώντας μεγάλα ποσά σε διαφημίσεις.

Η Macquarie εκτιμά ότι τα στοιχήματα που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο σε όλους τους χώρους τυχερών παιχνιδιών θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος – μια αύξηση 43% σε σχέση με το ποσό που στοιχηματίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.

Η Polymarket έχει υπογράψει συνεργασίες με διαδικτυακούς ομίλους αθλητικών μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του OneFootball, οι οποίες θα ενσωματώνουν τις αποδόσεις της σε ροές αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αγορά προβλέψεων στο μικροσκόπιο των αρχών

Ο διαχειριστής της αγοράς προβλέψεων βρίσκεται υπό έλεγχο για προσφορά αγορών που σχετίζονται με παγκόσμιες συγκρούσεις και για φερόμενη διευκόλυνση νέων μορφών χειραγώγησης της αγοράς.

Τον Απρίλιο, ένας παίκτης στοιχημάτων ήταν ύποπτος για παρέμβαση σε μετρητές θερμοκρασίας στο αεροδρόμιο Paris-Charles de Gaulle για να στοιχηματίσει στην Polymarket. Οι Αμερικανοί εισαγγελείς διερευνούν επίσης πολλαπλές υποθέσεις φερόμενης εμπιστευτικής διαπραγμάτευσης χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα.

Η Kalshi, η μεγαλύτερη ρυθμιζόμενη αγορά προβλέψεων στις ΗΠΑ, ξεκίνησε την καμπάνια της για το Παγκόσμιο Κύπελλο την περασμένη εβδομάδα με μια διαφήμιση με τον προπονητή Ζοζέ Μουρίνιο. Η εταιρεία προσφέρει επίσης δώρα, συμπεριλαμβανομένων εισιτηρίων για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Νέα Υόρκη, και δήλωσε ότι σχεδιάζει να μεταδώσει αποδόσεις σε πραγματικό χρόνο σε γιγαντοοθόνεςσε όλες τις ΗΠΑ.

Η πρώιμη εμπορική δραστηριότητα υποδηλώνει ότι οι παίκτες στις αγορές προβλέψεων δεν τοποθετούν συμβατικά στοιχήματα στις ομάδες που πιστεύουν ότι προορίζονται για δόξα. Στην Polymarket, η χώρα που έχει προσελκύσει τον μεγαλύτερο όγκο στοιχημάτων δεν είναι η Ισπανία, η Γαλλία ή ακόμη και η Αγγλία, αλλά το Ουζμπεκιστάν.

Οι πιθανότητες νίκης του Ουζμπεκιστάν κοστολογούνται περίπου στο 0,01%, αλλά ο όγκος συναλλαγών για τις πιθανότητες νίκης της χώρας έχει ξεπεράσει τα 58 εκατομμύρια δολάρια, εν μέρει επειδή το Polymarket ανταμείβει τους χρήστες που παρέχουν ρευστότητα. Οι περισσότεροι traders έχουν ήδη κλείσει τις θέσεις τους, υποδηλώνοντας ότι η δραστηριότητά τους υποκινήθηκε από τις ανταμοιβές του Polymarket και όχι από την αισιοδοξία για το Ουζμπεκιστάν.

Οι διαχειριστές της αγοράς προβλέψεων, οι οποίοι ρυθμίζονται από την Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ, έχουν χρησιμοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες τη διαδικασία αυτοπιστοποίησής τους για να σκιαγραφήσουν διάφορα νέα στοιχήματα που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο, όπως το αν μια ομάδα ή ένας μεμονωμένος παίκτης θα σκοράρει έναν ορισμένο αριθμό γκολ εντός δεδομένων χρονικών πλαισίων.

Η αύξηση του ενδιαφέροντος για τις αγορές προβλέψεων δεν έχει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ανεβάσει την ADI Predict Street, την εν πολλοίς άγνωστη πλατφόρμα που επιλέχθηκε ως επίσημος συνεργάτης της FIFA στην αγορά προβλέψεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Απρίλιο. Ο συνολικός όγκος συναλλαγών σε όλες τις αγορές του Παγκοσμίου Κυπέλλου της πλατφόρμας με έδρα το Άμπου Ντάμπι ήταν κάτω από 100.000 δολάρια την Τετάρτη.