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ΕΤΑΔ: Στην Meccanica Group το «Ξενία Κομοτηνής» για 40 χρόνια

Ένα ακόμη εμβληματικό ακίνητο αποκτά νέα αναπτυξιακή προοπτική, ενισχύοντας τη στρατηγική της ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση ιστορικών ακινήτων με μακροχρόνιο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα

Τουρισμός 26.06.2026, 13:22
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ΕΤΑΔ: Στην Meccanica Group το «Ξενία Κομοτηνής» για 40 χρόνια
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Την ολοκλήρωση της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας (e-auction) για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου «Ξενία Κομοτηνής», μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας e-publicrealestate.gr ανακοίνωσε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου.

Πλειοδότης για το «Ξενία Κομοτηνής» αναδείχθηκε η εταιρεία «MECCANICA GROUP – Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευών, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Παροχής Υπηρεσιών», με διάρκεια μίσθωσης τα 40 έτη.

Η συγκεκριμένη αξιοποίηση αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΤΑΔ για την επανένταξη ιστορικών ακινήτων στην οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, μέσα από διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες που προσελκύουν αξιόπιστους επενδυτές και δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τις τοπικές κοινωνίες.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον

Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε επιβεβαιώνει ότι ακίνητα με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, ιστορική και αναπτυξιακή σημασία μπορούν να αποτελέσουν πυρήνες νέων επενδύσεων, συμβάλλοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Το «Ξενία Κομοτηνής» αναπτύσσεται σε οικόπεδο 18.205,16 τ.μ. και διαθέτει υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 1.889,10 τ.μ. Η ξενοδοχειακή μονάδα περιλαμβάνει δύο βασικές πτέρυγες με χώρους υποδοχής, εστίασης και φιλοξενίας, συνολικά 24 δωμάτια, καθώς και βοηθητικές και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις. Στον περιβάλλοντα χώρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ναΐσκος, κολυμβητική δεξαμενή, σιντριβάνι, παιδική χαρά και υπαίθριος χώρος στάθμευσης.

Το συγκρότημα κατασκευάστηκε το 1965 και αποτελεί έργο του αρχιτέκτονα Δ. Ζήβα, ενταγμένο στο ιστορικό πρόγραμμα «Ξενία» του ΕΟΤ, το οποίο διαμόρφωσε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της μεταπολεμικής τουριστικής ανάπτυξης της Ελλάδας και ανέδειξε μια μοναδική αρχιτεκτονική κληρονομιά.

Η αξιοποίηση του ακινήτου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία ενός εμβληματικού τοπόσημου της Κομοτηνής, με βασικούς άξονες την προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής του ταυτότητας, τη δημιουργία σύγχρονων χρήσεων με επίκεντρο τη φιλοξενία και τις υπηρεσίες, την προσέλκυση νέων επενδύσεων, καθώς και την τόνωση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

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