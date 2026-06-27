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Amazon Prime Day: Οι Αμερικανοί κυνηγούν τις προσφορές καθώς πιέζονται τα νοικοκυριά

Το Amazon Prime Day ανέδειξε μια νέα πραγματικότητα στις ΗΠΑ, με τους καταναλωτές να αναζητούν μεγάλες εκπτώσεις ακόμη και για τις καθημερινές τους αγορές

World 27.06.2026, 23:15
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Amazon Prime Day: Οι Αμερικανοί κυνηγούν τις προσφορές καθώς πιέζονται τα νοικοκυριά
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

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Η αναζήτηση της καλύτερης δυνατής προσφοράς φαίνεται πως μετατρέπεται σε βασική στρατηγική επιβίωσης για εκατομμύρια Αμερικανούς καταναλωτές.

Τα στοιχεία από το φετινό Amazon Prime Day αποτυπώνουν μια αγορά που εξακολουθεί να καταναλώνει, αλλά με μεγαλύτερη προσοχή, καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να πιέζει τα οικογενειακά εισοδήματα.

Amazon Prime Day: Πωλήσεις άνω των 26 δισ. δολαρίων

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης εκπτωτικής διοργάνωσης, από τις 23 έως τις 26 Ιουνίου, οι ηλεκτρονικές αγορές στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 26,4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της Adobe Analytics.

Πρόκειται για αύξηση 9,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι μεγαλύτερες εκπτώσεις ώθησαν τους καταναλωτές να προχωρήσουν σε αγορές προϊόντων υψηλότερης αξίας, όπως ηλεκτρονικές συσκευές, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, παιχνίδια και προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι λιανέμποροι ενδέχεται να χρειαστεί να συνεχίσουν την επιθετική πολιτική προσφορών και κατά την εορταστική περίοδο, προκειμένου να διατηρήσουν τη ζήτηση.

Οι φορολογικές επιστροφές έδωσαν ώθηση

Σημαντικό ρόλο στις αγορές φαίνεται πως διαδραμάτισαν και οι αυξημένες φορολογικές επιστροφές στις ΗΠΑ.

Όπως δήλωσε στο Reuters ο αναλυτής της CFRA Research, Arun Sundaram, οι υψηλότερες επιστροφές φόρου έδωσαν σε αρκετούς καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές που είχαν αναβάλει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας, το μέσο ποσό επιστροφής φόρου αυξήθηκε κατά 11,1% το 2026, φτάνοντας τα 3.462 δολάρια.

Ωστόσο, ο ίδιος επισήμανε μέσω του Reuters ότι αυτός ο παράγοντας δύσκολα θα ενισχύσει την κατανάλωση κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.

Αγορές με μέτρο

Εκτός από ηλεκτρονικά είδη, οι καταναλωτές προμηθεύτηκαν σχολικά είδη, παιδικά προϊόντα, ρούχα, είδη προσωπικής υγιεινής και προϊόντα για το σπίτι, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

«Οι καταναλωτές ουσιαστικά αγόρασαν προϊόντα που έτσι κι αλλιώς θα προμηθεύονταν, απλώς εκμεταλλεύτηκαν τις προσφορές», δήλωσε στο Reuters η Sonia Lapinsky, επικεφαλής του τομέα λιανεμπορίου της Alix Partners.

Όπως πρόσθεσε, η συμπεριφορά αυτή αποτυπώνει έναν καταναλωτή που έχει κουραστεί από τις συνεχείς οικονομικές πιέσεις και δεν αυξάνει τις συνολικές του δαπάνες, αλλά προσπαθεί να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα το διαθέσιμο εισόδημά του μέσω εκπτώσεων.

Μικρότερο καλάθι αγορών

Παρότι οι εκπτώσεις κινήθηκαν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι —24% στα ηλεκτρονικά και την ένδυση και 20% στα παιχνίδια— τα στοιχεία της εταιρείας Numerator δείχνουν μεγαλύτερη συγκράτηση στις αγορές.

Η μέση αξία κάθε παραγγελίας διαμορφώθηκε στα 47,66 δολάρια, έναντι 53,34 δολαρίων το προηγούμενο έτος, ένδειξη που αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι αντανακλά τη σταδιακή εξασθένηση της καταναλωτικής δυναμικής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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