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Τζεφ Μπέζος: Η τεχνητή νοημοσύνη θα προκαλέσει έλλειψη εργαζομένων και όχι ανεργία

Ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό ανάπτυξης και όχι ως απειλή για την εργασία

Tεχνητή νοημοσύνη 17.06.2026, 20:29
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Τζεφ Μπέζος: Η τεχνητή νοημοσύνη θα προκαλέσει έλλειψη εργαζομένων και όχι ανεργία
Newsroom

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Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται ολοένα και περισσότερο με περικοπές θέσεων εργασίας, ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις πραγματικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στην αγορά εργασίας.

Μιλώντας στο συνέδριο VivaTech στο Παρίσι, υποστήριξε ότι η AI δεν θα οδηγήσει σε μαζική ανεργία, αλλά αντίθετα, σε έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters, διαφωνεί πλήρως με την άποψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταστήσει τον άνθρωπο περιττό. «Πιστεύω ότι η AI θα δημιουργήσει έλλειψη εργαζομένων», δήλωσε, εξηγώντας ότι η τεχνολογία θα μειώσει τα εμπόδια που σήμερα περιορίζουν τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα των ανθρώπων.

Οι φόβοι για τις θέσεις εργασίας παραμένουν

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές μεγάλες επιχειρήσεις επενδύουν δυναμικά στην τεχνητή νοημοσύνη, προχωρώντας ταυτόχρονα σε σημαντικές μειώσεις προσωπικού. Σύμφωνα με στοιχεία της Challenger, Gray & Christmas, οι εργοδότες στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον Μάιο περισσότερες από 97.000 απολύσεις, με περίπου το 40% αυτών να συνδέεται με την αξιοποίηση της AI.

Οι εργοδότες στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον Μάιο περισσότερες από 97.000 απολύσεις, με περίπου το 40% αυτών να συνδέεται με την αξιοποίηση της AI

Παράλληλα, έρευνα των Reuters/Ipsos έδειξε ότι περίπου οι μισοί Αμερικανοί ανησυχούν πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να απειλήσει τη δική τους εργασία ή εκείνη κάποιου μέλους της οικογένειάς τους.

Οι αντιδράσεις απέναντι στην εξάπλωση της AI έχουν ήδη εκδηλωθεί σε αρκετούς κλάδους, από νέους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας έως συνδικάτα αυτοκινητοβιομηχανιών στη Νότια Κορέα και τους σεναριογράφους του Χόλιγουντ.

Η Amazon και οι αντιφάσεις της

Η αισιοδοξία του Μπέζος έρχεται πάντως σε αντίθεση με τις εξελίξεις στην Amazon.

Η εταιρεία έχει καταργήσει περίπου 30.000 εταιρικές θέσεις εργασίας από τα τέλη του προηγούμενου έτους, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Άντι Τζάσι έχει δηλώσει, σύμφωνα με το Reuters, ότι η αυξανόμενη αυτοματοποίηση μέσω εργαλείων AI θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε περαιτέρω περιορισμό ορισμένων εταιρικών ρόλων.

Ο ίδιος ο Μπέζος, ωστόσο, εκτιμά ότι οι ανάγκες των ανθρώπων είναι πρακτικά ανεξάντλητες και ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέψει την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες.

Το βλέμμα στραμμένο στο διάστημα

Πέρα από την AI, ο ιδρυτής της Amazon παρουσίασε και το μακροπρόθεσμο όραμά του για το διάστημα μέσω της Blue Origin και της νέας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Prometheus, η οποία στοχεύει στην επιτάχυνση της φυσικής παραγωγής.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Reuters, ένας από τους βασικούς στόχους της διαστημικής ανάπτυξης είναι η μεταφορά των πιο ρυπογόνων βιομηχανιών εκτός Γης. Όπως υποστήριξε, εφόσον οι διαστημικές μεταφορές γίνουν αξιόπιστες και οικονομικά προσιτές, ενώ καταστεί δυνατή η αξιοποίηση πρώτων υλών από αστεροειδείς και τη Σελήνη, ο πλανήτης θα μπορούσε να επιστρέψει σε περιβαλλοντικές συνθήκες που προσομοιάζουν στην προ-βιομηχανική εποχή.

Στην ίδια εκδήλωση, ο διευθύνων σύμβουλος της Blue Origin, Ντέιβιντ Λιμπ, ανακοίνωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες αποκατάστασης της εξέδρας εκτόξευσης του πυραύλου New Glenn στη Φλόριντα, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τον Μάιο.

Οι εξελίξεις εντείνουν τον ανταγωνισμό με τη SpaceX του Έλον Μασκ, καθώς οι δύο εταιρείες συνεχίζουν να επενδύουν σε φιλόδοξα σχέδια για το μέλλον της διαστημικής οικονομίας.

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