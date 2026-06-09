Amazon: Συμφωνία πολλών εκατομμυρίων με την Corning για οπτικές ίνες

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Πολυετή συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή οπτικών ινών για κέντρα δεδομένων ανακοίνωσαν τη Δευτέρα η Amazon.com και η εταιρεία κατασκευής προϊόντων γυαλιού Corning.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Amazon θα πραγματοποιήσει επενδύσεις για την επέκταση των μονάδων παραγωγής της Corning σε όλη τη Βόρεια Καρολίνα και τη δημιουργία 1.000 θέσεων εργασίας στις εγκαταστάσεις, αναφέρει το Barron’s.

Οι προσπάθειες έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού των ΗΠΑ για οπτικές ίνες, καλώδια και άλλες λύσεις συνδεσιμότητας που αποτελούν μέρος της ανάπτυξης κέντρων δεδομένων της Amazon. Οι οικονομικές λεπτομέρειες δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες.

Οι δύο εταιρείες θα εργαστούν επίσης για την επέκταση του προγράμματος εκπαίδευσης της Corning για τεχνικούς οπτικών ινών στο Catawba Valley Community College. Το πρόγραμμα «θα αυξήσει το δυναμικό και θα προσφέρει ευκαιρίες για υψηλά αμειβόμενες τεχνικές θέσεις», ανέφεραν.

Η μετοχή της Corning αυξήθηκε κατά 6,5% τη Δευτέρα στα 189,19 δολάρια. Οι μετοχές έχουν υπερδιπλασιαστεί ήδη φέτος, κυρίως λόγω της ζήτησης οπτικών ινών. Ο τομέας οπτικών επικοινωνιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 36% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο.

Τα σχέδια της Amazon

Η Amazon υποχώρησε κατά 0,6%. Η εταιρεία ξεκίνησε την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αγροτική κομητεία Ρίτσμοντ της Βόρειας Καρολίνας τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το τοπικό μέσο The News & Observer.

Άλλοι κατασκευαστές υλικού οπτικών ινών επίσης έλαβαν ώθηση. Η Coherent σημείωσε άνοδο 8,7% και η Lumentum Holdings άνοδο 4,2%. Η Marvell Technology σημείωσε άνοδο 13%, αλλά αυτό είχε περισσότερο να κάνει με την επικείμενη ένταξή της στον S&P 500.

Η Corning έχει πλέον υπογράψει συμφωνίες με τουλάχιστον τρεις από τους μεγαλύτερους παίκτες στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τον Ιανουάριο, η εταιρεία αποκάλυψε μια πολυετή συμφωνία αξίας έως και 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει στην κατασκευή κέντρων δεδομένων για την αντίπαλη εταιρεία της Amazon, Meta Platforms. Η Corning συμφώνησε να προσθέσει χωρητικότητα στις εγκαταστάσεις παραγωγής της στο Χίκορι της Βόρειας Καρολίνας και να επεκτείνει το αποτύπωμα παραγωγής της σε όλη την πολιτεία στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας.

Η Nvidia πραγματοποίησε στη συνέχεια μια επένδυση αξίας έως και 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Corning για να βοηθήσει στην ενίσχυση της χωρητικότητας παραγωγής οπτικών δικτύων στο Τέξας και τη Βόρεια Καρολίνα.

«Τρεις εταιρείες που ανταγωνίζονται σχεδόν σε όλα έχουν δρομολογήσει ανεξάρτητα κεφάλαια στον ίδιο προμηθευτή», έγραψε σε ερευνητικό σημείωμα τη Δευτέρα ο Άνταμ Πάτι, Διευθύνων Σύμβουλος της VistaShares, εταιρείας διαχείρισης διαπραγματεύσιμων κεφαλαίων σε χρηματιστήριο. «Αποκαλύπτουν μια κοινή εξάρτηση την οποία η [τεχνητή νοημοσύνη] δεν μπορεί να παρακάμψει».