Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ: Κορυφαίος αξιωματούχος θέλει να αποφύγει αντιμονοπωλιακές δίκες

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Ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης φέρεται να σύστησε προς τις αρχές επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας ότι προτιμά να σταματήσουν να οδηγούν υποθέσεις σε δίκη και αντ’ αυτού να επιδιώκουν τον συμβιβασμό.

Ορισμένοι δικηγόροι του υπουργείου ερμήνευσαν τα σχόλια του Στάνλεϊ Γούντγουορντ, του τρίτου σε ιεραρχία αξιωματούχου του υπουργείου, ως οδηγία για την επίλυση τυχόν δικαστικών διαφορών κατά εταιρειών και την αποφυγή μελλοντικών δικαστικών διαφορών, μεταδίδει η Wall Street Journal.

Ο Γούντγουορντ, ο οποίος τώρα επιβλέπει άμεσα την επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, έχει δηλώσει εσωτερικά ότι τάσσεται υπέρ της αποφυγής παρατεταμένων δικαστικών διαφορών που απαιτούν μεγάλο εργατικό δυναμικό. Έκανε το σχόλιο σε δικηγόρους στο γραφείο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Σικάγο, ανέφεραν πηγές στην Journal, ενώ άλλα άτομα είπαν ότι έχει κάνει παρόμοια σχόλια και αλλού.

Η στάση του Γούντγουορντ θα μπορούσε να αποδυναμώσει την ικανότητα του υπουργείου να αμφισβητεί τις αντιανταγωνιστικές συγχωνεύσεις και θα μπορούσε να επιταχύνει τον διακανονισμό αγωγών μονοπωλίου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μάχεται ενεργά την Apple και τη Visa σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για ισχυρισμούς μονοπωλίου.

Μια εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε ότι ο Γούντγουορντ δεν έχει αποθαρρύνει τις αρχές επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας από το να προσφεύγουν σε δίκη για υποθέσεις. Τους προέτρεψε να θυμούνται ότι οι συμβιβασμοί παράγουν αποτελέσματα νωρίτερα από τις δικαστικές διαμάχες, τόνισε.

Η εμπλοκή του περιβάλλοντος Τραμπ

Από την αρχή της δεύτερης θητείας Τραμπ, το υπουργείο Δικαιοσύνης προσπαθεί να διευθετήσει την υπόθεση με την Hewlett Packard Enterprise, αν και η εμπλοκή δικηγόρων που συνδέονται με τον Τραμπ στη συμφωνία προκάλεσε αντιδράσεις από πολιτείες που έχουν αμφισβητήσει την απόφαση.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η ηγεσία του Υπουργείου έκλεισε μια έρευνα σχετικά με την προσφορά της Paramount για την Warner Bros. Discovery πριν οι εργαζόμενοι που ανησυχούσαν για την εξαγορά είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν αντιρρήσεις, ανέφερε η Wall Street Journal. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι διεξήγαγε διεξοδική έρευνα για τη συμφωνία και αποφάσισε ότι πιθανότατα θα ήταν καλή για τον ανταγωνισμό.

Πριν ενταχθεί στο υπουργείο ως αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας πέρυσι, ο Γούντγουορντ υπερασπίστηκε μια ομάδα ατόμων που κατηγορήθηκαν για τις επιθέσεις της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο. Θεωρεί τον εαυτό του σκεπτικιστή για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και το έργο του υπουργείου σε δικαστικές διαμάχες γενικότερα.

Ο Γούντγουορντ έχει πει σε άλλους δικηγόρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι θεωρεί τον εαυτό του δικηγόρο υπεράσπισης και είναι επιφυλακτικός για τις ενέργειες επιβολής του νόμου από το υπουργείο. Έχει εμπλακεί στις λεπτομέρειες των ερευνών για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, κάτι που δεν είναι τυπικό για κάποιον του βαθμού του, ανέφεραν κάποιες πηγές στην WSJ.

Ο Γούντγουορντ απέκτησε μεγαλύτερη επιρροή στην αντιμονοπωλιακή νομοθεσία μετά από μια σειρά εσωτερικών αναταραχών στο τμήμα. Τον Φεβρουάριο, η υποψήφια του Προέδρου Τραμπ για τη διεύθυνση του αντιμονοπωλιακού τμήματος, Γκέιλ Σλέιτερ, απολύθηκε αφού πιέστηκε να εγκρίνει μια συμφωνία, ανέφερε η Journal.

Το MAGA διαστρεβλώνει την επιβολή του νόμου

Σε μια ομιλία του το περασμένο καλοκαίρι, ο Ρότζερ Άλφορντ, ο οποίος διετέλεσε προϊστάμενος της Σλέιτερ, έκανε μια καυστική ομιλία αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο διεξαγόταν η επιχειρηματική δραστηριότητα στο τμήμα. «Οι εταιρείες προσλαμβάνουν δικηγόρους και μεσάζοντες επιρροής για να ενισχύσουν τα διαπιστευτήριά τους στο MAGA και να διαστρεβλώσουν την παραδοσιακή επιβολή του νόμου», είχε δηλώσει τότε ο Άλφορντ. «Το κόστος για τη χώρα αυτής της νέας προσέγγισης πληρωμής για την εφαρμογή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας είναι τεράστιο».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε πρόσφατα ότι δίνει προτεραιότητα στην επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας σε κλάδους όπως η υγειονομική περίθαλψη, η γεωργία και η ενέργεια. Διερευνά εάν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αυγών της χώρας συντονίστηκαν στην τιμολόγηση και διερευνά εάν οι εταιρείες συσκευασίας κρέατος συνωμότησαν για να αυξήσουν τις τιμές του βοείου κρέατος.

Ο Τραμπ κάλεσε αυτήν την εβδομάδα το υπουργείο να διερευνήσει εάν οι πετρελαϊκές εταιρείες εξαπατούν τους καταναλωτές όσον αφορά την τιμή της βενζίνης.

Το υπουργείο ήταν λιγότερο δυναμικό από την κυβέρνηση Μπάιντεν όσον αφορά την αμφισβήτηση ή την κριτική των συγχωνεύσεων. Ο προηγούμενος κορυφαίος επιβλέπων της κυβέρνησης Τραμπ, Ομίντ Ασέφι, κρέμασε μια πινακίδα έξω από μια αίθουσα συνεδριάσεων που αναφέρει ότι το τμήμα κατά το οικονομικό έτος 2025 «ενέκρινε το 99,5% όλων των συγχωνεύσεων που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης» για έλεγχο της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, δήλωσε σε ομιλία του τον Μάιο.

Ο Ασέφι δήλωσε στην ίδια ομιλία ότι οι ομοσπονδιακές επιβλέπουσες αρχές ήταν «πρόθυμες και ένθερμες να προσφύγουν σε δίκη» εάν δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε έναν διακανονισμό που να επιλύει τα προβλήματα με μια συγχώνευση.