BlackRock Private Credit Fund: Στο στόχαστρο του υπουργείου Δικαιοσύνης

Στο στόχαστρο του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει fund ιδιωτικής πίστωσης της BlackRock που ερευνά τον τρόπο που γίνεται η αποτίμηση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν τους τελευταίους μήνες αναζητά πληροφορίες σχετικά με την BlackRock TCP Capital Corp., εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία ανάπτυξης επιχειρήσεων, ενώ έχουν ανακρίνει στελέχη της εταιρείας.

Ο Τζέι Κλέιτον, ο οποίος διευθύνει την SDNY, δήλωσε τον Νοέμβριο ότι ανησυχεί για το πώς οι εταιρείες αποτιμούν τα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία και ότι «ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές και το υπουργείο τα εξετάζουν». Η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) είναι ένα από τα πιο ενεργά και ισχυρά ομοσπονδιακά δικαστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτή την εβδομάδα, ενώ υποβάθμιζε τις ανησυχίες για μια επικείμενη χρηματοπιστωτική κρίση στον τομέα των ιδιωτικών πιστώσεων, ο Κλέιτον επανέλαβε σε συνέδριο της Ένωσης Διαχειριζόμενων Κεφαλαίων ότι «αν κάποιοι παραποιούν τις αποτιμήσεις με σκοπό να αποκομίσουν προμήθειες, αυτό είναι πάντα απαράδεκτο».

Δεν είναι άμεσα σαφές εάν η έρευνα για το fund BlackRock, το οποίο διαπραγματεύεται με την επωνυμία TCPC, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας της SDNY. Οι έρευνες μπορούν να ολοκληρωθούν χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες.

Η υποτίμηση του fund BlackRock

Η TCPC υπέβαλε τον Ιανουάριο μια σπάνια έκτακτη ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι αναμενόταν να μειώσει την αξία των περιουσιακών της στοιχείων κατά 19%. Αυτό προκάλεσε πτώση των μετοχών του fund κατά 13% στις 26 Ιανουαρίου, τη μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο του 2020. Έκτοτε έχουν κατατεθεί αρκετές ομαδικές αγωγές εκ μέρους επενδυτών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η εταιρεία προέβη σε «ουσιωδώς ψευδείς» δηλώσεις και ότι δεν αποτίμησε σωστά τα δάνεια της.

Η υποτίμηση του χαρτοφυλακίου ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι αποτιμήσεις στην αγορά ιδιωτικών πιστώσεων, η οποία ανέρχεται σε 1,8 τρισ. δολάρια.

Οι επενδυτές σε BDCs βασίζονται στις αξίες που αποδίδονται στα δάνεια, καθώς δεν υπάρχει ενεργή αγορά όπου διαπραγματεύονται τα περιουσιακά στοιχεία. Τα εμπορικά σήματα αποτελούν επομένως βασικό παράγοντα για τον προσδιορισμό της τιμής στην οποία οι επενδυτές μπορούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από το αμοιβαίο κεφάλαιο και επηρεάζουν επίσης τις αμοιβές που εισπράττουν οι διαχειριστές από τα μέσα.

Ταμεία όπως το TCPC της BlackRock συνήθως υποβάλλουν αναφορές μόνο τριμηνιαίως. Αυτό ακριβώς έκανε την αποκάλυψη του Ιανουαρίου, η οποία ανέφερε μια προκαταρκτική καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή μεταξύ 7,05 και 7,09 δολαρίων, τόσο ασυνήθιστη.

Περίπου ένα μήνα αργότερα, υπολόγισε επίσημα το ποσό του τέταρτου τριμήνου στα 7,07 δολάρια, απότομα μειωμένο από τα 8,71 δολάρια στο τέλος της προηγούμενης περιόδου.

Οι μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν μειωθεί κατά 24% φέτος εν μέσω μιας ευρύτερης πτώσης στον κλάδο των ιδιωτικών πιστώσεων, που τροφοδοτείται από την ανησυχία για τα πρότυπα δανεισμού και την αυξημένη πίεση μεταξύ των δανειοληπτών.

Η BlackRock απέκτησε την TCP από την Tennenbaum Capital Partners το 2018. Από την εξαγορά της HPS Investment Partners πέρυσι, στελέχη της HPS έχουν αναλάβει δράση για να βοηθήσουν στη διαχείριση του αμφιλεγόμενου επενδυτικού οργανισμού, καταλαμβάνοντας τρεις θέσεις στην επταμελή επενδυτική επιτροπή του fund.