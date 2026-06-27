ΔΕΗ: Το μεγάλο στοίχημα των data centers και η νέα εποχή της Δυτικής Μακεδονίας

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Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει τους κανόνες της παγκόσμιας οικονομίας και μετατρέπει τα data centers σε μία από τις σημαντικότερες υποδομές των επόμενων δεκαετιών.

Καθώς οι ανάγκες για υπολογιστική ισχύ αυξάνονται, οι επενδύσεις δεν αφορούν πλέον μόνο τους τεχνολογικούς κολοσσούς, αλλά και τις ενεργειακές εταιρείες που μπορούν να εξασφαλίσουν αξιόπιστη και πράσινη ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων αυτών.

Η στρατηγική της ΔΕΗ

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΔΕΗ επιχειρεί να τοποθετηθεί ως ένας όμιλος που συνδυάζει ενέργεια, ψηφιακές υποδομές και περιφερειακή ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, προχωρά σε επενδυτικό πρόγραμμα 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα δίκτυα, την ευέλικτη παραγωγή και νέες δραστηριότητες που συνδέονται με την ψηφιακή οικονομία.

Παράλληλα, σχεδιάζει να διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ της σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να προσθέσει 5 GW στην Ελλάδα έως το 2030.

Το έργο της Κοζάνης

Στην καρδιά αυτού του σχεδιασμού βρίσκεται το mega data center στη Δυτική Μακεδονία.

Η επένδυση προβλέπει αρχική ισχύ 300 MW, με δυνατότητα επέκτασης έως το 1 GW, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το έργο προορίζεται να υποστηρίξει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, υπηρεσίες cloud, κυβερνοασφάλειας, ανάλυσης δεδομένων και ναυτιλίας, ενώ οι πρώτες εμπορικές εφαρμογές αναμένονται από το 2027.

Όπως δήλωσε πρόσφατα ο πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, η αδειοδότηση του έργου πραγματοποιείται χωρίς επιβάρυνση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας των Ελλήνων καταναλωτών.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την επένδυση μέρος του συνολικού μετασχηματισμού της Κοζάνης, η οποία περνά από τη λιγνιτική δραστηριότητα σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που βασίζεται στην τεχνολογία, την καινοτομία και τις νέες θέσεις εργασίας.

Γιατί τα data centers είναι το νέο ενεργειακό στοίχημα

Η ανάπτυξη των data centers αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα ενεργειακά συστήματα διεθνώς.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (IEA), η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των data centers αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί μέχρι το τέλος της δεκαετίας, καθώς η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει κατακόρυφα τις ανάγκες σε υπολογιστική ισχύ.

Αυτό εξηγεί γιατί οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση και σύγχρονα ηλεκτρικά δίκτυα εξελίσσονται σε βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της νέας ψηφιακής οικονομίας.

ΔΕΗ ως περιφερειακός και ενεργειακός παίκτης

Η ΔΕΗ επεκτείνει παράλληλα τη δραστηριότητά της στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο όμιλος δραστηριοποιείται ήδη σε πέντε χώρες, ενώ εξετάζει την περαιτέρω επέκτασή του σε αγορές όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία.

Ο συνδυασμός επενδύσεων σε ΑΠΕ, δίκτυα και data centers αποτελεί τον βασικό άξονα της στρατηγικής της, με στόχο να αναδειχθεί σε περιφερειακό ενεργειακό και ψηφιακό κόμβο σε μια αγορά όπου η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των υπηρεσιών cloud.