ΔΕΗ: Ο S&P αναβαθμίζει την εταιρεία σε «BB»

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Τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ σε «BB» από «BB-» αναβάθμισε ο οίκος S&P Global Ratings, ενώ αναβάθμισε και το αυτόνομο πιστοληπτικό προφίλ (SACP) της εταιρείας σε «bb-» από «b+», διατηρώντας παράλληλα σταθερές προοπτικές (stable outlook).

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης αποδίδει την αναβάθμιση στο νέο, ιδιαίτερα φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει σημαντική επιτάχυνση των επενδύσεων και ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον S&P, η ΔΕΗ αυξάνει το επενδυτικό της πρόγραμμα στα 24 δισ. ευρώ έως το 2030, έναντι περίπου 10 δισ. ευρώ που προέβλεπε το προηγούμενο σχέδιο για την περίοδο 2026-2028. Οι ετήσιες επενδύσεις διαμορφώνονται πλέον περίπου στα 5 δισ. ευρώ, από περίπου 3,5 δισ. ευρώ ετησίως στο προηγούμενο επιχειρησιακό πλάνο, με βασικούς άξονες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα data centers και τα δίκτυα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο οίκος επισημαίνει ότι μέρος του επενδυτικού σχεδίου χρηματοδοτείται από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ, καθώς και από τη διάθεση ιδίων μετοχών αξίας 250 εκατ. ευρώ, διαδικασία που ολοκληρώθηκε στις 22 Μαΐου 2026. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την αξιολόγηση, περιορίζει την αύξηση του προσαρμοσμένου χρέους της εταιρείας στα περίπου 4 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2028.

Η S&P εκτιμά ότι, χάρη στη συγκεκριμένη χρηματοδοτική δομή, η ΔΕΗ θα διατηρήσει τον δείκτη Funds From Operations (FFO) προς χρέος πάνω από το 15% κατά την τριετία 2026-2028, με σταδιακή βελτίωση προς το 17%-20% έως το 2030.

Στόχος σχεδόν διπλασιασμός της εγκατεστημένης ισχύος

Στην ανάλυσή του ο οίκος σημειώνει ότι η ΔΕΗ επιδιώκει να αυξήσει σχεδόν στο διπλάσιο την εγκατεστημένη παραγωγική της ισχύ σε σχέση με το 2025, φθάνοντας τα 24,3 GW έως το 2030, μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση, ευέλικτες μονάδες παραγωγής, data centers και επέκταση σε νέες αγορές, όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία.

Περίπου το 53% των συνολικών επενδύσεων θα κατευθυνθεί στις ΑΠΕ, ενώ περίπου το 19% θα αφορά τα δίκτυα διανομής, ενισχύοντας τη συμβολή των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων στα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας.

Παράλληλα, ο S&P επισημαίνει ότι η ΔΕΗ παραμένει σε τροχιά πλήρους αποχώρησης από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με λιγνίτη έως το τέλος του 2026.

Ισχυρότερη επιχειρηματική θέση και υψηλότερη κερδοφορία

Ο οίκος θεωρεί ότι το μεγαλύτερο μέγεθος και η διεύρυνση της γεωγραφικής παρουσίας της ΔΕΗ θα ενισχύσουν περαιτέρω το επιχειρηματικό της προφίλ.

Όπως σημειώνει, ήδη από την προηγούμενη αξιολόγηση του Ιανουαρίου είχε διαπιστώσει ότι η επιχειρηματική θέση της εταιρείας βελτιώνεται χάρη στη στρατηγική στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Πλέον, εκτιμά ότι η βελτίωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ταχύτερα.

Ο S&P προβλέπει ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA της ΔΕΗ θα αυξηθούν στα 3,2-3,4 δισ. ευρώ το 2028, από περίπου 2 δισ. ευρώ το 2025, επίπεδο κατά 10%-20% υψηλότερο από τις προηγούμενες εκτιμήσεις της.

Η ανάπτυξη, σύμφωνα με την έκθεση, θα υποστηριχθεί από την ισχυρότερη ελληνική οικονομία, την επέκταση της ΔΕΗ στις νέες αγορές της περιοχής, καθώς και από την αυξανόμενη ζήτηση που δημιουργούν τα data centers. Παράλληλα, το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζει την κερδοφορία της ακόμη και σε περιόδους μεταβλητότητας των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αύξηση κεφαλαίου μειώνει την πίεση στον δανεισμό

Ο S&P χαρακτηρίζει ιδιαίτερα υποστηρικτική τη χρηματοδοτική δομή του επενδυτικού σχεδίου. Εκτός από το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα, η ΔΕΗ σχεδιάζει να διπλασιάσει το μέρισμα ανά μετοχή, από 0,60 ευρώ το 2025 σε 1,20 ευρώ το 2028.

Παρά τις αυξημένες ταμειακές εκροές που θα προκύψουν από τις επενδύσεις και τα μερίσματα, ο οίκος εκτιμά ότι η πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου ύψους 4,5 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ιδίων μετοχών, μειώνει στο μισό την αναμενόμενη αύξηση του δανεισμού κατά την περίοδο 2026-2028.

Η διοίκηση της ΔΕΗ αναμένει ότι σημαντικό μέρος των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί από τις λειτουργικές ταμειακές ροές, ενώ το υπόλοιπο θα καλυφθεί μέσω νέου δανεισμού περίπου 8 δισ. ευρώ έως το 2030.

Ο S&P εκτιμά ότι το προσαρμοσμένο χρέος της εταιρείας θα αυξηθεί περίπου στα 14 δισ. ευρώ έως το 2028, από περίπου 9 δισ. ευρώ το 2025, χωρίς όμως να υπερβεί το ανώτατο όριο καθαρής μόχλευσης που έχει θέσει η ίδια η εταιρεία.

Παραμένει η στήριξη από το Ελληνικό Δημόσιο

Η αξιολόγηση της ΔΕΗ εξακολουθεί να ενισχύεται κατά μία βαθμίδα λόγω της μέτριας πιθανότητας έκτακτης κρατικής στήριξης, καθώς το Ελληνικό Δημόσιο, που διατηρεί ποσοστό 33,4%, συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου με 1,3 δισ. ευρώ, διατηρώντας το ποσοστό συμμετοχής του.

Παράλληλα, ο S&P σημειώνει ότι και η CVC επένδυσε 1,2 δισ. ευρώ, αυξάνοντας τη συμμετοχή της στη ΔΕΗ από 10,3% σε 17,2%, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή αφορά αποκλειστικά νέα ίδια κεφάλαια.

Σταθερές προοπτικές

Οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν την εκτίμηση της S&P ότι η ΔΕΗ θα υλοποιήσει επιτυχώς το αναπτυξιακό της σχέδιο, διατηρώντας τον δείκτη FFO προς χρέος πάνω από το 15% την περίοδο 2026-2028, ενώ παράλληλα θα ολοκληρώσει την πλήρη έξοδο από τη λιγνιτική παραγωγή έως το τέλος του 2026.

Ο οίκος προβλέπει προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 2,4-2,5 δισ. ευρώ το 2026 και 2,5-2,7 δισ. ευρώ το 2027.

Τι μπορεί να αλλάξει την αξιολόγηση

Ο S&P επισημαίνει ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε υποβάθμιση της ΔΕΗ εάν υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ή εάν ο δείκτης FFO προς χρέος υποχωρήσει κάτω από το 15%.

Αντίθετα, θα μπορούσε να αναβαθμίσει περαιτέρω το αυτόνομο πιστοληπτικό προφίλ της εταιρείας σε «bb», εφόσον βελτιωθεί περαιτέρω το επιχειρηματικό της προφίλ μέσω της επιτυχούς υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, της πλήρους παύσης λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων, της αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ κατά μέσο όρο 2,3 GW ετησίως, ώστε να φθάσει τα 15 GW, και εφόσον τα προσαρμοσμένα EBITDA υπερβούν τα 3 δισ. ευρώ έως το 2028.

Τέλος, ο οίκος διευκρινίζει ότι τυχόν υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε «BBB-» ή αναβάθμισή της σε «BBB+» δεν θα επηρεάσει την αξιολόγηση της ΔΕΗ.