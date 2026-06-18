 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΔΕΗ: Ο S&P αναβαθμίζει την εταιρεία σε «BB»

Ο S&P βλέπει για τη ΔΕΗ επιτάχυνση της ανάπτυξης με επενδύσεις 24 δισ. ευρώ έως το 2030

Business 18.06.2026, 19:51
Σχολιάστε
ΔΕΗ: Ο S&P αναβαθμίζει την εταιρεία σε «BB»
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ σε «BB» από «BB-» αναβάθμισε ο οίκος S&P Global Ratings, ενώ αναβάθμισε και το αυτόνομο πιστοληπτικό προφίλ (SACP) της εταιρείας σε «bb-» από «b+», διατηρώντας παράλληλα σταθερές προοπτικές (stable outlook).

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης αποδίδει την αναβάθμιση στο νέο, ιδιαίτερα φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει σημαντική επιτάχυνση των επενδύσεων και ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον S&P, η ΔΕΗ αυξάνει το επενδυτικό της πρόγραμμα στα 24 δισ. ευρώ έως το 2030, έναντι περίπου 10 δισ. ευρώ που προέβλεπε το προηγούμενο σχέδιο για την περίοδο 2026-2028. Οι ετήσιες επενδύσεις διαμορφώνονται πλέον περίπου στα 5 δισ. ευρώ, από περίπου 3,5 δισ. ευρώ ετησίως στο προηγούμενο επιχειρησιακό πλάνο, με βασικούς άξονες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα data centers και τα δίκτυα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο οίκος επισημαίνει ότι μέρος του επενδυτικού σχεδίου χρηματοδοτείται από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ, καθώς και από τη διάθεση ιδίων μετοχών αξίας 250 εκατ. ευρώ, διαδικασία που ολοκληρώθηκε στις 22 Μαΐου 2026. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την αξιολόγηση, περιορίζει την αύξηση του προσαρμοσμένου χρέους της εταιρείας στα περίπου 4 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2028.

Η S&P εκτιμά ότι, χάρη στη συγκεκριμένη χρηματοδοτική δομή, η ΔΕΗ θα διατηρήσει τον δείκτη Funds From Operations (FFO) προς χρέος πάνω από το 15% κατά την τριετία 2026-2028, με σταδιακή βελτίωση προς το 17%-20% έως το 2030.

Στόχος σχεδόν διπλασιασμός της εγκατεστημένης ισχύος

Στην ανάλυσή του ο οίκος σημειώνει ότι η ΔΕΗ επιδιώκει να αυξήσει σχεδόν στο διπλάσιο την εγκατεστημένη παραγωγική της ισχύ σε σχέση με το 2025, φθάνοντας τα 24,3 GW έως το 2030, μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση, ευέλικτες μονάδες παραγωγής, data centers και επέκταση σε νέες αγορές, όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία.

Περίπου το 53% των συνολικών επενδύσεων θα κατευθυνθεί στις ΑΠΕ, ενώ περίπου το 19% θα αφορά τα δίκτυα διανομής, ενισχύοντας τη συμβολή των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων στα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας.

Παράλληλα, ο S&P επισημαίνει ότι η ΔΕΗ παραμένει σε τροχιά πλήρους αποχώρησης από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με λιγνίτη έως το τέλος του 2026.

Ισχυρότερη επιχειρηματική θέση και υψηλότερη κερδοφορία

Ο οίκος θεωρεί ότι το μεγαλύτερο μέγεθος και η διεύρυνση της γεωγραφικής παρουσίας της ΔΕΗ θα ενισχύσουν περαιτέρω το επιχειρηματικό της προφίλ.

Όπως σημειώνει, ήδη από την προηγούμενη αξιολόγηση του Ιανουαρίου είχε διαπιστώσει ότι η επιχειρηματική θέση της εταιρείας βελτιώνεται χάρη στη στρατηγική στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Πλέον, εκτιμά ότι η βελτίωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ταχύτερα.

Ο S&P προβλέπει ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA της ΔΕΗ θα αυξηθούν στα 3,2-3,4 δισ. ευρώ το 2028, από περίπου 2 δισ. ευρώ το 2025, επίπεδο κατά 10%-20% υψηλότερο από τις προηγούμενες εκτιμήσεις της.

Η ανάπτυξη, σύμφωνα με την έκθεση, θα υποστηριχθεί από την ισχυρότερη ελληνική οικονομία, την επέκταση της ΔΕΗ στις νέες αγορές της περιοχής, καθώς και από την αυξανόμενη ζήτηση που δημιουργούν τα data centers. Παράλληλα, το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζει την κερδοφορία της ακόμη και σε περιόδους μεταβλητότητας των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αύξηση κεφαλαίου μειώνει την πίεση στον δανεισμό

Ο S&P χαρακτηρίζει ιδιαίτερα υποστηρικτική τη χρηματοδοτική δομή του επενδυτικού σχεδίου. Εκτός από το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα, η ΔΕΗ σχεδιάζει να διπλασιάσει το μέρισμα ανά μετοχή, από 0,60 ευρώ το 2025 σε 1,20 ευρώ το 2028.

Παρά τις αυξημένες ταμειακές εκροές που θα προκύψουν από τις επενδύσεις και τα μερίσματα, ο οίκος εκτιμά ότι η πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου ύψους 4,5 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ιδίων μετοχών, μειώνει στο μισό την αναμενόμενη αύξηση του δανεισμού κατά την περίοδο 2026-2028.

Η διοίκηση της ΔΕΗ αναμένει ότι σημαντικό μέρος των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί από τις λειτουργικές ταμειακές ροές, ενώ το υπόλοιπο θα καλυφθεί μέσω νέου δανεισμού περίπου 8 δισ. ευρώ έως το 2030.

Ο S&P εκτιμά ότι το προσαρμοσμένο χρέος της εταιρείας θα αυξηθεί περίπου στα 14 δισ. ευρώ έως το 2028, από περίπου 9 δισ. ευρώ το 2025, χωρίς όμως να υπερβεί το ανώτατο όριο καθαρής μόχλευσης που έχει θέσει η ίδια η εταιρεία.

Παραμένει η στήριξη από το Ελληνικό Δημόσιο

Η αξιολόγηση της ΔΕΗ εξακολουθεί να ενισχύεται κατά μία βαθμίδα λόγω της μέτριας πιθανότητας έκτακτης κρατικής στήριξης, καθώς το Ελληνικό Δημόσιο, που διατηρεί ποσοστό 33,4%, συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου με 1,3 δισ. ευρώ, διατηρώντας το ποσοστό συμμετοχής του.

Παράλληλα, ο S&P σημειώνει ότι και η CVC επένδυσε 1,2 δισ. ευρώ, αυξάνοντας τη συμμετοχή της στη ΔΕΗ από 10,3% σε 17,2%, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή αφορά αποκλειστικά νέα ίδια κεφάλαια.

Σταθερές προοπτικές

Οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν την εκτίμηση της S&P ότι η ΔΕΗ θα υλοποιήσει επιτυχώς το αναπτυξιακό της σχέδιο, διατηρώντας τον δείκτη FFO προς χρέος πάνω από το 15% την περίοδο 2026-2028, ενώ παράλληλα θα ολοκληρώσει την πλήρη έξοδο από τη λιγνιτική παραγωγή έως το τέλος του 2026.

Ο οίκος προβλέπει προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 2,4-2,5 δισ. ευρώ το 2026 και 2,5-2,7 δισ. ευρώ το 2027.

Τι μπορεί να αλλάξει την αξιολόγηση

Ο S&P επισημαίνει ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε υποβάθμιση της ΔΕΗ εάν υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ή εάν ο δείκτης FFO προς χρέος υποχωρήσει κάτω από το 15%.

Αντίθετα, θα μπορούσε να αναβαθμίσει περαιτέρω το αυτόνομο πιστοληπτικό προφίλ της εταιρείας σε «bb», εφόσον βελτιωθεί περαιτέρω το επιχειρηματικό της προφίλ μέσω της επιτυχούς υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, της πλήρους παύσης λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων, της αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ κατά μέσο όρο 2,3 GW ετησίως, ώστε να φθάσει τα 15 GW, και εφόσον τα προσαρμοσμένα EBITDA υπερβούν τα 3 δισ. ευρώ έως το 2028.

Τέλος, ο οίκος διευκρινίζει ότι τυχόν υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε «BBB-» ή αναβάθμισή της σε «BBB+» δεν θα επηρεάσει την αξιολόγηση της ΔΕΗ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Tesla: Η Σουηδία μπλοκάρει το Full Self-Driving στην Ευρώπη λόγω υπέρβασης ορίων ταχύτητας
Business

Το «φρένο» της Σουηδίας στο... αυτόνομο όραμα της Tesla
ΑΔΜΗΕ: Έσπασε τα ρεκόρ η ΑΜΚ – 3,25 δισ. ευρώ οι προσφορές
Business

Εμφατική ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ από την ΑΜΚ
ElvalHalcor: Προχωρεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 250 εκατ.ευρώ
Business

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 250 εκατ. ευρώ από την ElvalHalcor
ΔΕΗ: Ο S&P αναβαθμίζει την εταιρεία σε «BB»
Business

Ο S&P αναβαθμίζει τη ΔΕΗ σε «BB»
ElvalHalcor: Προχωρεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Business

Προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η ElvalHalcor
Dream: Η εταιρεία – «όνειρο» του πρώην καγκελάριου της Αυστρίας αξίζει 3 δισ. δολ.
World

Στα 3 δισ. δολ. η αξία της εταιρείας που είναι συνέταιρος ο Σεμπάστιαν Κουρτς

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τράπεζα της Αγγλίας: Αμετάβλητα στο 3,75% τα επιτόκια
World

Τράπεζα της Αγγλίας: Αμετάβλητα στο 3,75% τα επιτόκια

Η Τράπεζα της Αγγλίας διατηρεί το κόστος δανεισμού, όπως ήταν αναμενόμενο, καθώς υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου

Τζούλη Καλημέρη
ΑΔΜΗΕ: Προσφορές άνω του 1 δισ. ευρώ για την ΑΜΚ
Business

Ζήτηση υψηλής τάσης για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Κλείνει σήμερα 18 Ιουνίου το βιβλίο προσφορών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών - Πάνω από 1 δισ. η ζήτηση - Τα σπάει και το ελληνικό βιβλίο

Χρήστος Κολώνας
Επενδύσεις: Νέα φορο-κίνητρα για εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις από hedge funds

Τι αλλάζει στις επενδύσεις - Προσκλητήριο σε στελέχη από Λονδίνο, Ασία και Μέση Ανατολή

Ανδρομάχη Παύλου
Ακίνητα: Φωτιά οι τιμές στο Νότιο Αιγαίο – Πρωταγωνιστές Μύκονος και Πάρος [πίνακες]
Ακίνητα

«Φωτιά» στα ακίνητα - Ποιο νησί εκθρόνισε την Μύκονο [πίνακες]

Στα ύψη κυμαίνονται οι τιμές στα ακίνητα στο Νότιο Αιγαίο - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset 

Ανδρομάχη Παύλου
Ναυτιλία: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Ναυτιλία

Ανοιγμα του Ορμούζ - Τι φέρνει σε tankers και LNG carriers

H αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας θα δημιουργήσει αυξημένη ζήτηση για μεταφορικό έργο - Καλύτερες οι συνθήκες για τα δεξαμενόπλοια έναντι των LNG carriers

Λάμπρος Καραγεώργος
Keyvoto: Ποια είναι η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το PosoKanei
Business

Ποια είναι η Keyvoto που βρίσκεται πίσω από το PosoKanei

Από την Πτολεμαΐδα στο Μαξίμου και την πλατφόρμα PosoKanei, για την ελληνική startup Keyvoto

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μεταφορά Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο: Προχωρά το mega project των 765 εκατ. ευρώ
Κατασκευές

Μπαίνει μπροστά η μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλου

Υπεγράφη η περιβαλλοντική αδειοδότηση - Το Υπερταμείο ετοιμάζει πρόσκληση προς τους επενδυτές που είχαν εκδηλώσει αρχικό ενδιαφέρον για υποβολή δεσμευτικών προσφορών

Μάχη Τράτσα
Στενά του Ορμούζ: Ο μακρύς δρόμος της ανάκαμψης από το ενεργειακό σοκ στη Μέση Ανατολή
Πετρέλαιο

Μετά το σοκ, η μάχη της ανάκαμψης στο Ορμούζ

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και οι αγορές θα χρειαστούν μήνες ή χρόνια για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες από τα κλειστά Στενά του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Business
Tesla: Η Σουηδία μπλοκάρει το Full Self-Driving στην Ευρώπη λόγω υπέρβασης ορίων ταχύτητας
Business

Το «φρένο» της Σουηδίας στο... αυτόνομο όραμα της Tesla

Οι σουηδικές αρχές εκφράζουν σοβαρές ενστάσεις για το σύστημα Full Self-Driving της Tesla, ανοίγοντας νέο μέτωπο στη συζήτηση για την έγκρισή του σε όλη την EE

Νατάσα Σινιώρη
ElvalHalcor: Προχωρεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 250 εκατ.ευρώ
Business

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 250 εκατ. ευρώ από την ElvalHalcor

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα υποστηρίξουν το αναπτυξιακό πλάνο της ElvalHalcor που στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας

ΔΕΗ: Ο S&P αναβαθμίζει την εταιρεία σε «BB»
Business

Ο S&P αναβαθμίζει τη ΔΕΗ σε «BB»

Ο S&P βλέπει για τη ΔΕΗ επιτάχυνση της ανάπτυξης με επενδύσεις 24 δισ. ευρώ έως το 2030

ElvalHalcor: Προχωρεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Business

Προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η ElvalHalcor

Το θέμα της ΑΜΚ θα συζητηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ElvalHalcor στις 9 Ιουλίου

Dream: Η εταιρεία – «όνειρο» του πρώην καγκελάριου της Αυστρίας αξίζει 3 δισ. δολ.
World

Στα 3 δισ. δολ. η αξία της εταιρείας που είναι συνέταιρος ο Σεμπάστιαν Κουρτς

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Dream, στην οποία συμμετέχει ο πρώην καγκελάριος , ολοκλήρωσε εναν κυκλο χρηματοδότησης συγκεντρώνοντας 260 εκατ. δολάρια

Μεγάλου: Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης μοχλός ανάπτυξης
Τράπεζες

Μεγάλου: Μοχλός ανάπτυξης τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Η επαγγελματική ασφάλιση συνδέεται με ευρύτερες εξελίξεις στο δημογραφικό, την ανάπτυξη και την οικονομική ασφάλεια των πολιτών, τόνισε ο Χρήστος Μεγάλου

Diageo: Σχέδιο εξυγίανσης με περικοπές κόστους και νέα εμπορική πολιτική
Business

Ο «Drastic Dave» βγάζει το ψαλίδι στη Diageo – Έρχονται απολύσεις

Η νέα διοίκηση της Diageo προχωρά σε εκτεταμένη αναδιάρθρωση, με περικοπές προσωπικού, μείωση δαπανών και αλλαγή στρατηγικής

Νατάσα Σινιώρη
Latest News
Στενα του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ αίρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών
Ναυτιλία

Οι ΗΠΑ ήραν το ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν

«Οι δυνάμεις των ΗΠΑ ήραν τον αποκλεισμό όλων των θαλάσσιων μεταφορών που εισέρχονται και εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές», αναφέρει η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων CENTCOM

Λάμπρος Καραγεώργος
Γιεν: Σε χαμηλό 23 μηνών – Ο Nikkei 225 πάνω από 71.000 για πρώτη φορά
World

Σε χαμηλό τριετίας το γιεν - Ο Nikkei 225 πρώτη φορά πάνω από 71.000

Η αγορά βλέπει τα 160 γιεν ανά δολάριο ως κόκκινη γραμμή για να παρέμβουν οι αρχές στην Ιαπωνία και να το στηρίξουν

Tesla: Η Σουηδία μπλοκάρει το Full Self-Driving στην Ευρώπη λόγω υπέρβασης ορίων ταχύτητας
Business

Το «φρένο» της Σουηδίας στο... αυτόνομο όραμα της Tesla

Οι σουηδικές αρχές εκφράζουν σοβαρές ενστάσεις για το σύστημα Full Self-Driving της Tesla, ανοίγοντας νέο μέτωπο στη συζήτηση για την έγκρισή του σε όλη την EE

Νατάσα Σινιώρη
Κικίλιας: «Επενδύοντας σε λιμάνια, ναυτιλία και τοπικές οικονομίες, δίνουμε όραμα στη νέα γενιά»
Ναυτιλία

Κικίλιας: Επενδύοντας στη ναυτιλία δίνουμε όραμα στη νέα γενιά

Τι είπε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την περιοδεία του στην Αιτωλοακαρνανία

BMW: «Βρίσκεται στον σωστό δρόμο», δηλώνει ο πρόεδρος – Μείωση κερδών, πλήγμα στη μετοχή
World

«Στον σωστό δρόμο» η BMW αλλά με μειωμένα κέρδη

Η Ευρώπη παραμένει ένας πυλώνας της παγκόσμιας εξαγωγικής δραστηριότητας της BMW

ΑΔΜΗΕ: Έσπασε τα ρεκόρ η ΑΜΚ – 3,25 δισ. ευρώ οι προσφορές
Business

Εμφατική ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ από την ΑΜΚ

Υπερκαλύφθηκε κατά 13 φορές η ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών - Ζητούσε 250 εκατ. ευρώ δέχτηκε προσφορές 3,25 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
ElvalHalcor: Προχωρεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 250 εκατ.ευρώ
Business

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 250 εκατ. ευρώ από την ElvalHalcor

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα υποστηρίξουν το αναπτυξιακό πλάνο της ElvalHalcor που στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας

OPEC: Αντικρούει την εκτίμηση του ΙΕΑ για υπερπροσφορά πετρελαίου
World

Πρόωρο να εκτιμηθει η εξέλιξη της αγοράς, λέει ο ΓΓ του OPEC

Ο επικεφαλής του OPEC Αλ Γκαϊς απορρίπτει την εκτίμηση του IEA και κάνει λόγο για δηλώσεις που προκαλούν αστάθεια στις αγορές

ΔΕΗ: Ο S&P αναβαθμίζει την εταιρεία σε «BB»
Business

Ο S&P αναβαθμίζει τη ΔΕΗ σε «BB»

Ο S&P βλέπει για τη ΔΕΗ επιτάχυνση της ανάπτυξης με επενδύσεις 24 δισ. ευρώ έως το 2030

Euronext: Το IPOgo ανοίγει τον δρόμο των χρηματιστηριακών εισαγωγών για τις ΜμΕ
Markets

Νέα εποχή για τις ΜμΕ: Η Euronext απλοποιεί την είσοδο στο χρηματιστήριο

Το IPOgo της Euronext υπόσχεται ταχύτερες, απλούστερες και οικονομικότερες εισαγωγές στο χρηματιστήριο, διευρύνοντας παράλληλα τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών

Τραμπ: Η προσιτότητα είναι «ψεύτικη λέξη» καθώς ο πληθωρισμός φτάνει σε υψηλό 3 ετών
World

Ο Τραμπ αρνείται τα δεδομένα για πληθωρισμό

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε για άλλη μια φορά τις οικονομικές ανησυχίες των Αμερικανών ως ένα πρόβλημα που επινοήθηκε από τους Δημοκρατικούς

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Βουτιά για τον FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές - Bουτιά για τον FTSE 100

O πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,35% στις 637 μονάδες

ElvalHalcor: Προχωρεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Business

Προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η ElvalHalcor

Το θέμα της ΑΜΚ θα συζητηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ElvalHalcor στις 9 Ιουλίου

Κρουαζιέρα: Σε ρότα διαλόγου για το μέλλον της στη Σαντορίνη
Τουρισμός

Σε ρότα διαλόγου για το μέλλον της κρουαζιέρας στη Σαντορίνη

Συνάντηση των τοπικών παραγόντων του νησιού για την κρουαζιέρα με αντιπροσωπεία της CLIA, μετά τις «κόντρες» για τον αριθμό αποεπιβιβάσεων

Λάμπρος Καραγεώργος
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: Για ποιους παραμένει δωρεάν
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Για ποιους παραμένει δωρεάν η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Ποιες είναι οι παροχές που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων - Πόσοι την χρησιμοποιούν και σε πόσες χώρες

Μακρόν: Η διπλωματία των Βερσαλλιών, οι επιτυχίες και τα όρια της γαλλικής στρατηγικής
World

Οι Βερσαλλίες, ο Τραμπ και το μεγάλο στοίχημα του Μακρόν

Η διπλωματία των συμβολισμών έγινε το σήμα κατατεθέν του Εμανουέλ Μακρόν, όμως η απόσταση ανάμεσα στις εντυπωσιακές πρωτοβουλίες και τα διαρκή γεωπολιτικά αποτελέσματα παραμένει μεγάλη

Νατάσα Σινιώρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies