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Ο κίνδυνος ενός ισχυρού δολαρίου

Η ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ μπορεί να αποτελέσει τον σημαντικότερο κίνδυνο για τις διεθνείς αγορές.

Opinion 28.06.2026, 08:00
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Ο κίνδυνος ενός ισχυρού δολαρίου
Συμεών Μαυρουδής

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Οι αγορές έχουν επικεντρώσει σχεδόν αποκλειστικά την προσοχή τους στην τεχνητή νοημοσύνη, στα εταιρικά κέρδη και στη δυναμική των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών.

Ωστόσο, πίσω από αυτή τη θετική εικόνα διαμορφώνεται ένας μακροοικονομικός παράγοντας που έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει καθοριστικά την πορεία των παγκόσμιων χρηματιστηρίων: η ισχυροποίηση του αμερικανικού δολαρίου.

Καταρχάς, η τελευταία συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ σηματοδότησε μια σαφώς αυστηρότερη κατεύθυνση στη νομισματική πολιτική.

Και παρότι τα επιτόκια παρέμειναν αμετάβλητα, οι νέες προβλέψεις της Fed υποδηλώνουν ότι η διαδικασία χαλάρωσης μετατίθεται χρονικά, ενώ αρκετά μέλη της πλέον θεωρούν πιθανή ακόμη και νέα αύξηση επιτοκίων.

Παράλληλα, οι ανοδικές αναθεωρήσεις των προβλέψεων για τον πληθωρισμό ενισχύουν την εκτίμηση ότι τα αμερικανικά επιτόκια θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την ελκυστικότητα των αμερικανικών τοποθετήσεων. Οι υψηλότερες αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων κρατικών ομολόγων προσελκύουν διεθνή κεφάλαια, ενισχύοντας τη ζήτηση για δολάρια και οδηγώντας τον δείκτη DXY σε ανοδική τροχιά.

Η ανατίμηση του αμερικανικού νομίσματος δεν αποτελεί απλώς μία μεταβολή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Επηρεάζει άμεσα τις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές συνθήκες, περιορίζει τη διεθνή ρευστότητα και αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης σε ολόκληρο το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

Οι πρώτες που επηρεάζονται είναι οι ίδιες οι αμερικανικές πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η δικαιολογητική βάση εδράζεται επί της παρατήρησης πως ένα σημαντικό μέρος των εσόδων των εταιρειών του S&P 500 προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Ως εκ τούτου, όσο το δολάριο ενισχύεται, τα έσοδα αυτά μετατρέπονται σε λιγότερα δολάρια, ασκώντας πίεση τόσο στις πωλήσεις όσο και στα περιθώρια κερδοφορίας.

Προφανώς, το φαινόμενο είναι ακόμη εντονότερο στις εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης του τεχνολογικού κλάδου, οι οποίες διαθέτουν έντονα διεθνή προσανατολισμό.

Άλλο είναι το ζήτημα της επιβάρυνσης στις αναδυόμενες αγορές. Είναι γνωστό ότι η ισχυροποίηση του δολαρίου τις επιβαρύνει τις αναδυόμενες οικονομίες, διότι -πλην άλλων- ένα μεγάλο μέρος του δημόσιου και εταιρικού τους χρέους είναι εκφρασμένο σε αμερικανικό νόμισμα, ώστε να ισχύει πως η ανατίμηση του δολαρίου αυξάνει το πραγματικό κόστος εξυπηρέτησης αυτών των υποχρεώσεων, περιορίζει τη ρευστότητα και δημιουργεί πιέσεις στις τοπικές οικονομίες.

Εξάλλου, οι κεντρικές τράπεζες των χωρών αυτών συχνά αναγκάζονται είτε να αυξήσουν τα επιτόκια για να στηρίξουν τα νομίσματά τους είτε να αποδεχθούν την υποτίμησή τους και την ενίσχυση των εισαγόμενων πληθωριστικών πιέσεων.

Πέραν αυτών, η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι οι παρατεταμένες περίοδοι ισχυρού δολαρίου συνοδεύονται συνήθως από χαμηλότερη διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου. Η παγκόσμια ρευστότητα περιορίζεται, οι αποτιμήσεις των μετοχών πιέζονται και οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις.

Το περιβάλλον αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα κατάρρευση των χρηματιστηρίων, περιορίζει όμως σημαντικά τις πιθανότητες μιας παρατεταμένης ανοδικής αγοράς που στηρίζεται αποκλειστικά στη διεύρυνση των αποτιμήσεων.

Από τεχνικής πλευράς, η εικόνα του δολαρίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η υπέρβαση σημαντικών επιπέδων αντίστασης στον δείκτη DXY, σε συνδυασμό με τη βελτίωση βασικών τεχνικών δεικτών μακροπρόθεσμης τάσης, ενισχύει το σενάριο συνέχισης της ανοδικής πορείας του αμερικανικού νομίσματος. Όταν η τεχνική εικόνα επιβεβαιώνει τις θεμελιώδεις εξελίξεις, η πιθανότητα διατήρησης της τάσης αυξάνεται αισθητά.

Η πορεία αυτή θα μπορούσε να ανατραπεί μόνο εφόσον ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκλιμακωθεί ταχύτερα του αναμενομένου, επιτρέποντας στη Fed να υιοθετήσει περισσότερο επεκτατική νομισματική πολιτική.

Κι όμως, μέχρι να υπάρξουν τέτοιες ενδείξεις, οι υψηλές πραγματικές αποδόσεις των αμερικανικών επιτοκίων συνεχίζουν να λειτουργούν ως ισχυρός μηχανισμός στήριξης του δολαρίου.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η επενδυτική στρατηγική προσαρμόζεται αντίστοιχα. Οι βραχυπρόθεσμοι κρατικοί τίτλοι των ΗΠΑ εμφανίζονται περισσότερο ελκυστικοί λόγω των υψηλών αποδόσεών τους, ενώ εταιρείες με ισχυρή εγχώρια δραστηριότητα είναι πιθανό να εμφανίσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα έναντι των πολυεθνικών που εξαρτώνται από τις διεθνείς αγορές.

Αντίθετα, οι αναδυόμενες αγορές ενδέχεται να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις όσο το αμερικανικό νόμισμα διατηρεί τη δυναμική του.

Εν κατακλείδι, ένα παρατεταμένα ισχυρό δολάριο ενδέχεται να αποτελέσει τον σημαντικότερο περιοριστικό παράγοντα για τις διεθνείς μετοχικές αγορές κατά τους επόμενους μήνες, ακόμη και αν τα εταιρικά θεμελιώδη μεγέθη παραμείνουν ισχυρά.

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ

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