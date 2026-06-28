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Μεγάλη Βρετανία: Τίτλοι τέλους στον νόμο που ποινικοποιούσε την αστεγία και την επαιτεία

Μετά από 202 χρόνια, η Μεγάλη Βρετανία θα καταργήσει τον «Νόμο περί Αλητείας» - Σχεδιάζονται επενδύσεις για κοινωνική κατοικία

World 28.06.2026, 10:57
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Μεγάλη Βρετανία: Τίτλοι τέλους στον νόμο που ποινικοποιούσε την αστεγία και την επαιτεία
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Tον Νόμο περί Αλητείας ανακοίνωσε πως σκοπεύει να καταργήσει η κυβέρνηση στη Μεγάλη Βρετανία τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, βάζοντας τέλος σε μια νομοθεσία 202 ετών η οποία ποινικοποιούσε τη διαμονή στο δρόμο και την επαιτεία.

Η κυβέρνηση θα καταργήσει τον Νόμο περί Αλητείας αύριο (Δευτέρα 29 Ιουνίου), βάζοντας τέλος σε σχεδόν δύο αιώνες νομοθεσίας που ποινικοποιούσαν την ακραία φτώχεια.

Ο Νόμος περί Αλητείας, ο οποίος θεσπίστηκε το 1824, έχει αποδειχθεί ότι τιμωρεί άτομα απλώς και μόνο επειδή δεν έχουν σπίτι, όπως αναφέρει η ίδια η βρετανική κυβέρνηση.

Ο νόμος αυτός ανά τα έτη, απομάκρυνε ευάλωτα άτομα από τις υπηρεσίες υποστήριξης, αύξησε τον κίνδυνο επιβολής προστίμων ή ποινικού μητρώου, κάτι το οποίο ήταν στην διακριτική ευχέρεια των αρχών αν θα προχωρήσουν σε σύλληψη και έχει σταθεί εμπόδιο στους πολίτες – σύμφωνα πάντα με τα αρμόδια υπουργεία – «να προσπαθήσουν να ξαναχτίσουν την ζωή τους».

Παρότι δεν χρησιμοποιούνταν αυτός ο νόμος για την δίωξη αστέγων και επαιτών, η απειλή αυτού δημιουργούσε προβλήματα στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της Μεγάλης Βρετανίας και δημιουργούσε «πόλεις αστέγων» κάτω από γέφυρες, σε παρηκμασμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Επενδύσεις 39 δισ. λιρών για προσιτή και κοινωνική κατοικία

Η ανακοίνωση του υπουργείου Στέγασης αναφέρει πως η κατάργηση του νόμου αποτελεί «καίριο βήμα για τον τερματισμό ενός συστήματος που απέτυχε να αντιμετωπίσει τις αιτίες της διαβίωσης στο δρόμο», ευελπιστώντας ότι η εστίαση του προβλήματος θα μετατοπιστεί στην  «πρόληψη, τη στήριξη και τις μακροπρόθεσμες λύσεις».

Η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας έχει σχεδιάσει μια μεγαλόπνοη και μακροπρόθεσμη επένδυση σε προσιτή στέγαση και κοινωνική κατοικία ύψους 39 δισεκατομμυρίων λιρών σε βάθος τριετίας, ώστε να αντιμετωπίσει την στεγαστική κρίση.

Μάλιστα, εξαιτίας της ζήτησης και της ανάγκης για φθηνή κατοικία, οι κατασκευές προσιτών κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 35% σε μόλις δύο χρόνια.

Στόχος του προγράμματος η μείωση κατά το ήμισυ της μακροχρόνιας διαβίωσης στο δρόμο.

Μεγάλη Βρετανία

Τι δήλωσαν οι αρμόδιοι υπουργοί

Ο υπουργός Στέγασης Στιβ Ριντ δήλωσε ότι «οι άστεγοι δεν είναι εγκληματίες, είναι άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια. Με την κατάργηση του ξεπερασμένου Νόμου περί Αλητείας, μετατοπιζόμαστε από την τιμωρία στην πρόληψη, παράλληλα με την επένδυσή μας για την οριστική αντιμετώπιση του φαινομένου της αστεγίας».

Η υπουργός για θέματα Αστεγίας Άλισον ΜακΓκόβερν δήλωσε με την σειρά της ότι η «κατάργηση του Νόμου περί Αλητείας είναι ένα βήμα που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό και αντανακλά μια σύγχρονη αντίληψη για την αστεγία».

Πρόσθεσε ότι «απομακρυνόμαστε από μια προσέγγιση αιώνων και εστιάζουμε την προσοχή μας σε αυτό που αποδίδει, παρέχοντας υποστήριξη, προλαμβάνοντας την αστεγία και βοηθώντας τους ανθρώπους να ξαναχτίσουν τη ζωή τους».

Η υπουργός ΜακΓκόβερν κατέληξε πως «το “Σχέδιό για την Εξάλειψη της Αστεγίας” θα οδηγήσει αυτή την αλλαγή, βοηθώντας περισσότερους ανθρώπους να βγουν από τους δρόμους και να βρουν την ασφάλεια ενός μόνιμου σπιτιού».

Η κεντρική φωτογραφία και αυτές εντός του κειμένου δείχνουν τον καταυλισμό αστέγων στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών στις 5 Ιουνίου του 2026, κοντά στο γήπεδο που γίνονται οι αγώνες, το Atlanta Stadium όπως μετονομάστηκε προσωρινά.

Οι άστεγοι θεωρούνται «πρόβλημα» για την εικόνα των πόλεων πριν το μεγάλο γεγονός. Στην Ατλάντα περίπου 500 άστεγοι μεταφέρθηκαν σε δομές, μετακινούμενοι κατά προτεραιότητα όσοι ζούσαν κοντά στις περιοχές του κέντρου ή κοντά στο γήπεδο.

Πηγή: in.gr 

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