ΕΕ: Η Μεγάλη Βρετανία εξετάζει συμμετοχή στο δάνειο 90 δισ. για Ουκρανία

Τι ειπώθηκε μετά της συνάντηση της προέδρου της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ

Κόσμος 04.05.2026, 15:03
Σχολιάστε
ΕΕ: Η Μεγάλη Βρετανία εξετάζει συμμετοχή στο δάνειο 90 δισ. για Ουκρανία
Newsroom

Η ΕΕ και η Μεγάλη Βρετανία ανοίγουν νέο κεφάλαιο στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, με πιθανή συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο δάνειο 90 δισ. ευρώ. Παράλληλα, εξετάζεται στενότερη συνεργασία στην καινοτομία και την αμυντική βιομηχανία.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ συμφώνησαν ότι η πιθανή συμμετοχή του Λονδίνου στο δάνειο 90 δισ. ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία θα αποτελέσει μία καλύτερη συνθήκη για τις διμερείς σχέσεις στον αμυντικό και βιομηχανικό τομέα.

Η κοινή δήλωση φον ντερ Λάιεν – Στάρμερ

Ακολουθεί. η κοινή δήλωση μετά από συνάντηση μεταξύ της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Στάρμερ, η οποία έχει ως εξής:

«Στη σημερινή σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία, συναντηθήκαμε για να συζητήσουμε την κοινή μας δέσμευση για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, με στόχο να προσφέρουμε οφέλη στους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τη συλλογική ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Εξετάσαμε επίσης το σχέδιο του Ηνωμένου Βασιλείου να συμμετάσχει στο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ (78 δισ. λιρών) της ΕΕ προς την Ουκρανία και συμφωνήσαμε ότι αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προόδου στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Υπογραμμίσαμε την αταλάντευτη υποστήριξή μας προς τον λαό της Ουκρανίας και επαινέσαμε την ανθεκτικότητα και το θάρρος του κατά τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες.

Συμφωνήσαμε επίσης να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου «Scaleup Europe», το οποίο θα παρέχει στήριξη σε πολλά υποσχόμενες επιχειρήσεις τεχνολογίας με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ώστε να αναπτυχθούν περαιτέρω και θα υποστηρίξει τις φιλοδοξίες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου να διατηρήσουν τους πιο πολλά υποσχόμενους που ασχολούνται με την καινοτομία στην Ευρώπη.

Προετοιμαστήκαμε για τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου και συμφωνήσαμε ότι είναι σημαντικό να είμαστε φιλόδοξοι όσον αφορά τα αποτελέσματα που μπορούμε να επιτύχουμε από κοινού προς όφελος και των δύο πλευρών».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ
Γαλλία: Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει την Ακροδεξιά
World

Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει τη γαλλική Ακροδεξιά
Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Κλιματική αλλαγή

Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Ασφαλιστικές: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους στις ΗΠΑ
World

ΗΠΑ: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους
ΗΠΑ: Η λήξη προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις
World

ΗΠΑ: Το τέλος προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις
Νάγκελ (ΕΚΤ): Θα υποστήριζε αύξηση των επιτοκίων
World

Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων το αρχιγεράκι της ΕΚΤ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εθνική Τράπεζα: Έρχονται ανακοινώσεις για το deal με την Allianz
Τράπεζες

Έρχονται ανακοινώσεις για το deal της Εθνικής με την Allianz

Η Εθνική Τράπεζα θα αποκτήσει ποσοστό 30% στην ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα αποτελεί τον αποκλειστικό της συνεργάτη στον τομέα

Αγης Μάρκου
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ

Η ανακοίνωση της νέας CEO της Lululemon προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, πτώση μετοχής και αμφιβολίες για τη στρατηγική της εταιρείας

Νατάσα Σινιώρη
ΦΠΑ: Kούρεμα» έως 80% στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις – Ποιους αφορά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιοι μπορούν να κουρέψουν έως 80% τα πρόστιμα για δηλώσεις ΦΠΑ

Το νέο πλαίσιο ποινών για τις δηλώσεις ΦΠΑ - Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Bimco: Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία για το «Project Freedom»
Ποντοπόρος

Bimco: Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία για το «Project Freedom»

Προβληματίζει η έλλειψη σαφήνειας γύρω από την πρωτοβουλία «Project Freedom» και την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext
Xρηματιστήριο Αθηνών

Γιατί το «έξυπνο χρήμα» στρέφεται (τώρα) στο ΧΑ

Παρά τη γεωπολιτική «καταιγίδα», οι εταιρικές συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανεβάζουν στροφές - Πώς η Euronext αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Γιώργος Μανέττας
Πούτιν: Κρύβεται φοβούμενος δολοφονία
Κόσμος

Γιατί κρύβεται ο Πούτιν;

Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν ενισχυθεί μετά τις τολμηρές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζες: Ο Mythos, οι κυβερνοαπειλές και η ασφάλεια των συναλλαγών
Τράπεζες

Ο Mythos, οι κυβερνοαπειλές και τα «τείχη» των τραπεζών

Πόσο θωρακισμένες είναι οι ελληνικές τράπεζες απέναντι σε κακόβουλη χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης – Ο Mythos της Anthropic

Αγης Μάρκου
Επενδύσεις: Η εντυπωσιακή ορμή της Gen Z στον κόσμο των αγορών
World

Από... μικροί στα βάσανα - Η Gen Z στις επενδύσεις

Ενας συνδυασμός αιτίων ωθεί τη Γενιά Ζ στις επενδύσεις πολύ νωρίτερα από ό, τι προηγούμενες γενιές

Μελίνα Ζιάγκου
Περισσότερα από Κόσμος
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ

Η ανακοίνωση της νέας CEO της Lululemon προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, πτώση μετοχής και αμφιβολίες για τη στρατηγική της εταιρείας

Νατάσα Σινιώρη
Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Κλιματική αλλαγή

Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού

Η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή θέτει σε σημαντικό κίνδυνο τους πληθυσμούς τόνου στο Κιριμπάτι

Ασφαλιστικές: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους στις ΗΠΑ
World

ΗΠΑ: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους

Οι ασφαλιστικές αναφέρουν αυξανόμενο ενδιαφέρον από «σχεδόν κάθε τομέα», καθώς οι εταιρείες επανεκτιμούν τους κινδύνους ασφαλείας σχετικά με περιστατικά ελεύθερων σκοπευτών, όπως στην περίπτωση του Τσάρλι Κερκ

ΗΠΑ: Η λήξη προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις
World

ΗΠΑ: Το τέλος προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις

Πρόγραμμα για επίδομα στέγασης της εποχής Μπάιντεν που εμπόδιζε τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να χάσουν τα σπίτια τους έχει ανακληθεί

Νάγκελ (ΕΚΤ): Θα υποστήριζε αύξηση των επιτοκίων
World

Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων το αρχιγεράκι της ΕΚΤ

Εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό δεν βελτιωθούν σημαντικά στις προβλέψεις της ΕΚΤ ο Νάγκελ θα στηρίξει την αύξηση των επιτοκίων

Φάρμακα αδυνατίσματος: Καμπανάκι στη φαρμακοβιομηχανία για κίνδυνο «φούσκας» – Τι δείχνει έκθεση
World

Θα... ξεφουσκώσουν τα φάρμακα αδυνατίσματος; - Τι δείχνει έκθεση

Τα φάρμακα αδυνατίσματος και διαβήτη αντιπροσωπεύουν πλέον το 38% του συνόλου των προβλεπόμενων εμπορικών εσόδων των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών για το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Αλουμίνιο: Η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα «χτυπά» την αυτοκινητοβιομηχανία και το Ford F-150
World

Το πιο δημοφιλές pick-up της Αμερικής γίνεται θύμα της παγκόσμιας κρίσης

Οι ελλείψεις σε αλουμίνιο και το εκρηκτικό κόστος των πρώτων υλών απειλούν την παραγωγή του Ford F-150 και διαταράσσουν την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία

Νατάσα Σινιώρη
Latest News
Fitch: Μπαίνει στο «μικροσκόπιό» της η ελληνική οικονομία
Economy

Στο «μικροσκόπιο» της Fitch μπαίνει η Ελλάδα

Ποια είναι τα σημεία «κλειδιά» που θα εξετάσει ο οίκος Fitch και πώς επηρεάζει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Γιάννης Αγουρίδης
Τεχνητή νοημοσύνη: Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε τεράστια κέντρα υπολογιστικής ισχύος
Τεχνολογία

Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε γιγα-υποδομές ΑΙ

Οι εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης θα είναι τετραπλάσιες σε μέγεθος από τα «AI Factories»

Δημήτρης Σταμούλης
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ

Η ανακοίνωση της νέας CEO της Lululemon προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, πτώση μετοχής και αμφιβολίες για τη στρατηγική της εταιρείας

Νατάσα Σινιώρη
Γαλλία: Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει την Ακροδεξιά
World

Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει τη γαλλική Ακροδεξιά

Ριζοσπαστική η Λεπέν υποστηρίζει τη φορολόγηση των «υπερκερδών της TotalEnergies» - Επηρεασμένος από την εργοδοσία εμφανίζεται ο Μπαρντελά

Αλέξανδρος Καψύλης
Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Κλιματική αλλαγή

Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού

Η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή θέτει σε σημαντικό κίνδυνο τους πληθυσμούς τόνου στο Κιριμπάτι

Ασφαλιστικές: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους στις ΗΠΑ
World

ΗΠΑ: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους

Οι ασφαλιστικές αναφέρουν αυξανόμενο ενδιαφέρον από «σχεδόν κάθε τομέα», καθώς οι εταιρείες επανεκτιμούν τους κινδύνους ασφαλείας σχετικά με περιστατικά ελεύθερων σκοπευτών, όπως στην περίπτωση του Τσάρλι Κερκ

ΗΠΑ: Η λήξη προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις
World

ΗΠΑ: Το τέλος προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις

Πρόγραμμα για επίδομα στέγασης της εποχής Μπάιντεν που εμπόδιζε τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να χάσουν τα σπίτια τους έχει ανακληθεί

Νάγκελ (ΕΚΤ): Θα υποστήριζε αύξηση των επιτοκίων
World

Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων το αρχιγεράκι της ΕΚΤ

Εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό δεν βελτιωθούν σημαντικά στις προβλέψεις της ΕΚΤ ο Νάγκελ θα στηρίξει την αύξηση των επιτοκίων

Φάρμακα αδυνατίσματος: Καμπανάκι στη φαρμακοβιομηχανία για κίνδυνο «φούσκας» – Τι δείχνει έκθεση
World

Θα... ξεφουσκώσουν τα φάρμακα αδυνατίσματος; - Τι δείχνει έκθεση

Τα φάρμακα αδυνατίσματος και διαβήτη αντιπροσωπεύουν πλέον το 38% του συνόλου των προβλεπόμενων εμπορικών εσόδων των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών για το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Feta Production Feels the Aftershocks of Last Year’s Livestock Crisis
English Edition

Feta Production Feels the Aftershocks of Last Year’s Livestock Crisis

Exports to Germany—the leading market for the iconic Greek cheese—fell from 19.1 million euros to 17.2 million euros. The UK also saw a marked decline, with export values dropping by 9.9% and 7.5% respectively.

Αλουμίνιο: Η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα «χτυπά» την αυτοκινητοβιομηχανία και το Ford F-150
World

Το πιο δημοφιλές pick-up της Αμερικής γίνεται θύμα της παγκόσμιας κρίσης

Οι ελλείψεις σε αλουμίνιο και το εκρηκτικό κόστος των πρώτων υλών απειλούν την παραγωγή του Ford F-150 και διαταράσσουν την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιο Κύπελλο: Στον… αέρα η μετάδοση για εκατομμύρια φιλάθλους σε Ινδία και Κίνα
Business of Sport

Σκληρό παζάρι FIFA με Ινδία-Κίνα για τις μεταδόσεις του Μουντιάλ

Η προσφορά 20 εκατ. δολ. της κοινοπραξίας Reliance-Disney της Ινδίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Δημήτρης Σταμούλης
Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»
Μεταφορές

Τι παίζει με τη Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Κινητοποίηση από τον δήμο Θεσσαλονίκης για σενάρια αποχώρησης της Ryanair από το «Μακεδονία» - Τι αναφέρει η Fraport Greece – Η πρακτική της αεροπορικής

Λάμπρος Καραγεώργος
Πετρέλαιο: Εκτίναξη των τιμών μετά την επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ
Commodities

Πετρέλαιο: Εκτίναξη των τιμών μετά την επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ

Ξεπέρασε τα 114 δολάρια το Brent

Τζούλη Καλημέρη
Ινδία: Επαναφορά εξαγωγών σιταριού μετά από 4 χρόνια – Υψηλές τιμές και ναύλα περιορίζουν τη ζήτηση
World

Η Ινδία επιστρέφει στις εξαγωγές σιταριού μετά από 4 χρόνια - Αλλά ποιος αγοράζει;

Η Ινδία επανεκκινεί τις εξαγωγές σιταριού μετά από τέσσερα χρόνια, όμως το υψηλό κόστος περιορίζει τις διεθνείς παραγγελίες

Νατάσα Σινιώρη
Μακρόν: Δεν αποκομίζουν αδικαιολόγητα κέρδη οι ενεργειακές εταιρείες
World

Μακρόν: Δεν αποκομίζουν αδικαιολόγητα κέρδη οι ενεργειακές εταιρείες

Τα κέρδη της TotalEnergies στο μικροσκόπιο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies