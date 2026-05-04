ΕΕ: Η Μεγάλη Βρετανία εξετάζει συμμετοχή στο δάνειο 90 δισ. για Ουκρανία

Η ΕΕ και η Μεγάλη Βρετανία ανοίγουν νέο κεφάλαιο στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, με πιθανή συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο δάνειο 90 δισ. ευρώ. Παράλληλα, εξετάζεται στενότερη συνεργασία στην καινοτομία και την αμυντική βιομηχανία.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ συμφώνησαν ότι η πιθανή συμμετοχή του Λονδίνου στο δάνειο 90 δισ. ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία θα αποτελέσει μία καλύτερη συνθήκη για τις διμερείς σχέσεις στον αμυντικό και βιομηχανικό τομέα.

Η κοινή δήλωση φον ντερ Λάιεν – Στάρμερ

Ακολουθεί. η κοινή δήλωση μετά από συνάντηση μεταξύ της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Στάρμερ, η οποία έχει ως εξής:

«Στη σημερινή σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία, συναντηθήκαμε για να συζητήσουμε την κοινή μας δέσμευση για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, με στόχο να προσφέρουμε οφέλη στους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τη συλλογική ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Εξετάσαμε επίσης το σχέδιο του Ηνωμένου Βασιλείου να συμμετάσχει στο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ (78 δισ. λιρών) της ΕΕ προς την Ουκρανία και συμφωνήσαμε ότι αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προόδου στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Υπογραμμίσαμε την αταλάντευτη υποστήριξή μας προς τον λαό της Ουκρανίας και επαινέσαμε την ανθεκτικότητα και το θάρρος του κατά τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες.

Συμφωνήσαμε επίσης να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου «Scaleup Europe», το οποίο θα παρέχει στήριξη σε πολλά υποσχόμενες επιχειρήσεις τεχνολογίας με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ώστε να αναπτυχθούν περαιτέρω και θα υποστηρίξει τις φιλοδοξίες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου να διατηρήσουν τους πιο πολλά υποσχόμενους που ασχολούνται με την καινοτομία στην Ευρώπη.

Προετοιμαστήκαμε για τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου και συμφωνήσαμε ότι είναι σημαντικό να είμαστε φιλόδοξοι όσον αφορά τα αποτελέσματα που μπορούμε να επιτύχουμε από κοινού προς όφελος και των δύο πλευρών».