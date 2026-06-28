Στεγαστική κρίση: Σπίτια με άδεια δωμάτια και πολίτες χωρίς προσιτή στέγη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ώρα που η στεγαστική κρίση εντείνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, νέα στοιχεία δείχνουν ότι εκατομμύρια πολίτες εξακολουθούν να κατοικούν σε σπίτια μεγαλύτερα από τις πραγματικές στεγαστικές τους ανάγκες.

Οι μεγάλες ανισότητες στην αγορά κατοικίας της Ευρώπης αποτυπώνονται στα τελευταία στοιχεία της Eurostat, τα οποία δείχνουν ότι ένας στους τρεις κατοίκους της ΕΕ ζει σε σπίτι με περισσότερα υπνοδωμάτια από όσα χρειάζεται.

Ως υπο-κατοίκηση (under-occupation) ορίζονται οι κατοικίες που είναι μεγαλύτερες από τις ανάγκες των ενοίκων τους, συνήθως επειδή διαθέτουν περισσότερα υπνοδωμάτια από όσα χρειάζονται. Πρόκειται για το αντίθετο του συνωστισμού και συχνά συνδέεται με μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους που εξακολουθούν να ζουν σε οικογενειακά σπίτια αφού τα παιδιά τους έχουν φύγει.

Στην ΕΕ, το 41% των υπο-κατοικημένων κατοικιών βρίσκεται σε πόλεις, ενώ περίπου 30% αντιστοιχεί τόσο στις αγροτικές περιοχές όσο και στις κωμοπόλεις.

Στις περισσότερες χώρες, και κατά μέσο όρο σε επίπεδο ΕΕ, τα νοικοκυριά με υψηλότερα εισοδήματα είναι πιο πιθανό να υπο-κατοικούν και αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο μερίδιο των υπο-κατοικημένων δωματίων.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Η Ελλάδα εμφανίζει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, καθώς μόλις το 12,5% των κατοίκων ζει σε σπίτια με περισσότερα υπνοδωμάτια από όσα χρειάζεται, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ ανέρχεται στο 33,4%.

Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει ότι οι κατοικίες που διαθέτουν επιπλέον χώρο είναι αισθητά λιγότερες σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης και η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή κατοικία αποτελούν ολοένα μεγαλύτερη πρόκληση για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Στην αγορά ενοικίων στην Ελλάδα, οι τιμές εξακολουθούν να ασκούν έντονη πίεση στα νοικοκυριά, καθώς η στέγαση απορροφά ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος.

Όπως αναφέρεται σε πρόσφατα δημοσιεύματα, τα ενοίκια λειτουργούν πλέον ως βασική δαπάνη που «εξαφανίζει» σημαντικό ποσοστό των μισθών, με αποτέλεσμα πολλοί ενοικιαστές να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο συνολικό κόστος διαβίωσης, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου η ζήτηση παραμένει υψηλή και η προσφορά περιορισμένη.

Η εικόνα στην ΕΕ

Παρότι η ανεπαρκής στέγαση παραμένει πρόκληση σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, το μέγεθος της κρίσης και τα βαθύτερα αίτιά της διαφέρουν σημαντικά, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ποιες χώρες, λοιπόν, καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά υπο-κατοίκησης; Στην ΕΕ συνολικά, το 33,4% των πολιτών ζει σε υπο-κατοικημένες κατοικίες, αλλά το ποσοστό κυμαίνεται από 8,1% στη Ρουμανία έως 69,4% στην Κύπρο.

Η υπο-κατοίκηση είναι γενικά πολύ λιγότερο συχνή στην ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της ηπείρου.

Μετά τη Ρουμανία (8,1%), το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν σε υπο-κατοικημένα σπίτια παραμένει κάτω από 15% στη Σερβία (8,2%), την Τουρκία (10,3%), τη Λετονία (10,5%), την Ελλάδα (12,5%) και την Κροατία (14,7%).

Σχετικά χαμηλό είναι επίσης το ποσοστό των κατοίκων υπο-κατοικημένων σπιτιών στη Βουλγαρία (15,8%), τη Σλοβακία (15,9%), τη Βόρεια Μακεδονία (17%), την Πολωνία (17,9%), τη Λιθουανία (18%) και την Ιταλία (18,2%).

Συνολικά, οι χώρες αυτές συνθέτουν την ομάδα με τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, ακολουθούμενες από την Εσθονία, την Τσεχία και την Ουγγαρία, όπου τα ποσοστά κινούνται κοντά στο 27%.

Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα ποσοστά

Η Κύπρος καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό υπο-κατοίκησης στην Ευρώπη, 69,4%, και ακολουθούν η Ιρλανδία (66%) και η Μάλτα (63,2%). Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις είναι νησιωτικά κράτη.

Πάνω από 50% είναι επίσης το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν σε σπίτια με επιπλέον δωμάτια στην Ολλανδία (58,5%), το Βέλγιο (57%), την Ισπανία (54,3%), το Λουξεμβούργο (52,2%) και τη Νορβηγία (51%).

Μεταξύ των σκανδιναβικών χωρών, η Φινλανδία (46,6%) και η Δανία (42,4%) βρίσκονται επίσης αρκετά πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Πηγή: in.gr