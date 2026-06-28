TÜV NORD Group: Άνοδος 6% στον τζίρο το 2025 και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το TÜV NORD GROUP κατέγραψε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις το 2025, ενισχύοντας τη θέση του στους τομείς του ελέγχου, της πιστοποίησης και της εκπαίδευσης. Παρά τις πιέσεις στη γερμανική αγορά, ο διεθνής χαρακτήρας του Ομίλου συνέβαλε καθοριστικά στα αποτελέσματα, με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται στα 1,795 δισ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη να διαμορφώνονται στα 94,8 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 6% σε σχέση με το 2024 αποτυπώνει τη σταθερή ανάπτυξη του Ομίλου σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για τεχνική ασφάλεια και αξιοπιστία. Παράλληλα, ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε σε 15.781 στο τέλος του 2025, δηλαδή κατά 344 άτομα, γεγονός που δείχνει ότι η επέκταση της δραστηριότητας συνοδεύεται και από ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η ζήτηση για ανεξάρτητες υπηρεσίες ελέγχου και ασφάλειας θα παραμείνει υψηλή και το 2026, ειδικά σε τομείς που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα κρίσιμων συστημάτων και υποδομών. Η διεθνής παρουσία της TÜV NORD εξακολουθεί να αποτελεί βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε μια περίοδο όπου οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν σε νέες τεχνολογικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Ασφάλεια και κανονισμοί

Σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές εντάσεις και ταχεία τεχνολογική εξέλιξη, ο Όμιλος δίνει έμφαση στην ασφάλεια κρίσιμων υποδομών, στην κυβερνοασφάλεια και στην προστασία δεδομένων. Όπως σημείωσε ο CEO του Ομίλου, Δρ. Ντερκ Στένκαμπ, η νέα πραγματικότητα δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας, στις οποίες η εταιρεία απαντά με τεχνική εξειδίκευση και διεθνή παρουσία.

Η σημασία του κλάδου ενισχύεται και από το ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως η Οδηγία NIS2 για την κυβερνοασφάλεια και το πλαίσιο KRITIS για την προστασία κρίσιμων υποδομών. Τα πρόσφατα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων εντείνουν ακόμη περισσότερο την ανάγκη για συστηματική ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Νέες δραστηριότητες

Παράλληλα με τις παραδοσιακές της υπηρεσίες, η TÜV NORD διευρύνει τη δραστηριότητά της σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η πιστοποίηση drones, οι έλεγχοι στην αμυντική βιομηχανία και η αξιολόγηση της αντοχής υποδομών. Η εξαγορά της EPI με έδρα τη Σιγκαπούρη ενισχύει ακόμη περισσότερο το διεθνές της αποτύπωμα.

Η στρατηγική αυτή δείχνει ότι ο Όμιλος επιδιώκει να τοποθετηθεί δυναμικά σε αγορές με αυξανόμενη ζήτηση για πιστοποίηση, τεχνικό έλεγχο και υπηρεσίες ασφάλειας. Η έμφαση σε νέους τομείς δραστηριότητας συνδέεται άμεσα με τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε πιο απαιτητικά πρότυπα συμμόρφωσης και λειτουργικής αξιοπιστίας.

Παρουσία στην Ελλάδα

Η TÜV NORD Ελλάδας λειτουργεί από το 1987 ως ανεξάρτητος τεχνικός συνεργάτης που υποστηρίζει την ποιότητα, την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμες υποδομές και σύγχρονες επιχειρήσεις. Ως μέλος του διεθνούς Ομίλου, συνδυάζει την παγκόσμια τεχνογνωσία με τη γνώση της ελληνικής αγοράς.

Η εμπειρία της στην Ελλάδα αποτυπώνεται σε 15.000+ πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης, 100.000+ πιστοποιημένους επαγγελματίες και 70.000+ στελέχη που έχουν αναβαθμίσει τις δεξιότητές τους μέσω των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων. Με παρουσία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης, καθώς και θυγατρικές σε Κύπρο και Αίγυπτο, η εταιρεία συμμετέχει σε ένα παγκόσμιο δίκτυο με δραστηριότητα σε περισσότερες από 100 χώρες.