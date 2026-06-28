 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "International News"
    [1]=>
    string(17) "War and Conflicts"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(20) "Human-made Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Violence"
}

Στενά του Ορμούζ: Η εκεχειρία υπό κατάρρευση – Στον αέρα οι συνομιλίες της Τρίτης

Το «αγκάθι» που ακούει στο όνομα Στενά του Ορμούζ – Δεν λειτουργεί η «γραμμή άμεσης επικοινωνίας» ΗΠΑ και Ιράν – Πού έχουν γίνει εκατέρωθεν επιθέσεις

Κόσμος 28.06.2026, 23:46
Σχολιάστε
Στενά του Ορμούζ: Η εκεχειρία υπό κατάρρευση – Στον αέρα οι συνομιλίες της Τρίτης
Επιμέλεια Νεκτάριος Δαργάκης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τον κίνδυνο να καταρρεύσει η εκεχειρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν υπογραμμίζει το Axios, κάνοντας λογοπαίγνιο με τη λέξη «ceasefire» και σημειώνοντας ότι υπάρχουν περισσότερα πυρά παρά κατάπαυση του πυρός.

Για την ώρα, η εκεχειρία κρατάει, αλλά όλα βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού

Τις τελευταίες ημέρες, η ένταση μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης έχει κλιμακωθεί, με μια νέα ανταλλαγή πυρών το Σάββατο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα ξαναρχίσει τον πόλεμο και θα «ολοκληρώσει τη δουλειά», κάνοντας και πάλι λόγο για εξαφάνιση του Ιράν.

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social:

Το «αγκάθι» που ακούει στο όνομα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ και το Ιράν βομβαρδίζουν ξανά ο ένας τον άλλο, θέτοντας εκ νέου υπό αμφισβήτηση την εύθραυστη εκεχειρία, σημειώνει το αμερικανικό σάιτ.

Ένας από τους λόγους για την επανεκκίνηση των συγκρούσεων φαίνεται να είναι οι διαφορετικές ερμηνείες του Μνημονίου Κατανόησης (MoU) για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο υπογράφηκε πριν από δέκα ημέρες — ειδικά όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ.

Με την κατάσταση να οξύνεται μέρα με τη μέρα, δεν είναι σαφές αν θα πραγματοποιηθεί τελικά ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των τεχνικών ομάδων των ΗΠΑ και του Ιράν, που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 30 Ιουνίου στην Ελβετία.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης, το Ιράν δεσμεύτηκε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ ήραν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Δεν λειτουργεί η «γραμμή άμεσης επικοινωνίας» ΗΠΑ και Ιράν

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική αντιπροσωπεία — με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς — συμφώνησε με το Ιράν να δημιουργηθεί μια «γραμμή άμεσης επικοινωνίας» μεταξύ του αμερικανικού στρατού και του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) με σκοπό τον συντονισμό της ναυτιλιακής κίνησης στα Στενά.

Μέχρι το Σάββατο, η «γραμμή επικοινωνίας» δεν είχε ακόμη τεθεί σε λειτουργία, τονίζει το Axios.

Η κατάσταση έχει οξυνθεί, καθώς το Ιράν άρχισε να ισχυρίζεται, για άλλη μια φορά, ότι τα πλοία πρέπει να συντονίζουν τη διέλευσή τους με τις αρχές της χώρας.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο αμερικανικός στρατός επιτέθηκε σε ιρανικούς στόχους ως αντίποινα για την επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας εναντίον ενός εμπορικού δεξαμενόπλοιου.

Αυτό ήταν το δεύτερο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν μέσα σε 24 ώρες.

Όπως ήταν φυσικό, το Ιράν αντέδρασε με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι οι Φρουροί απείλησαν με πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, κάτι που αύξησε τον κίνδυνο να τερματιστεί η ειρηνευτική διαδικασία.

Τεχνικές ομάδες των ΗΠΑ και του Ιράν έχει προγραμματιστεί να συναντηθούν την Τρίτη, ωστόσο αυτό δεν θεωρείται πλέον σίγουρο.

Εκατέρωθεν επιθέσεις

Νωρίτερα το Σάββατο, οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν ένα επιθετικό drone εναντίον του δεξαμενόπλοιου M/T Kiku, που έφερε σημαία του Παναμά και διέσχιζε τα Στενά μεταφέροντας πάνω από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) που είναι υπεύθυνη για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το περιστατικό συνέβη αρκετές ώρες αφότου οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικούς στόχους, ως αντίποινα για μια άλλη επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου την Πέμπτη.

Εκτός από την επίθεση κατά του δεξαμενόπλοιου, το Ιράν αντέδρασε επιτιθέμενο σε στόχους στο Μπαχρέιν νωρίς το Σάββατο.

Η CENTCOM ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, εγκαταστάσεις αεροπορικής άμυνας, αποθήκες μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εγκαταστάσεις τοποθέτησης ναρκών.

Για την ώρα, η εκεχειρία κρατάει, αλλά όλα βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού.

Πηγή: In.gr

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΔΕΔΔΗΕ: Δημιουργεί νέο ηλεκτρικό χώρο για τις ΑΠΕ
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ δημιουργεί νέο ηλεκτρικό χώρο για τις ΑΠΕ
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια ανοδικά η αγορά – Βγαίνουν αγοραστές στις τράπεζες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπια ανοδικά το ΧΑ, βγαίνουν αγοραστές στις τράπεζες
ΗΠΑ: Ρεκόρ συγχωνεύσεων και εξαγορών πυροδοτεί η ανάγκη για ενέργεια από data centers
World

Η ΑΙ πυροδοτεί ρεκόρ deals στον κλάδο της ενέργειας
ΑΑΔΕ: Ψηφιακό αποδεικτικό είσπραξης με ένα κλικ από την 1η Ιουλίου
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ψηφιακό αποδεικτικό με ένα κλικ - Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου
ΚΕΟΣΟΕ: Συνεχίζονται οι πλειστηριασμοί στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς για κόκκινα δάνεια
AGRO

Συνεχίζονται οι πλειστηριασμοί στους Συνεταιρισμούς για κόκκινα δάνεια
Νόμος Κατσέλη: Γιατί η Moody’s δεν ανησυχεί για το κόστος στις τράπεζες
Economy

Νόμος Κατσέλη: Γιατί η Moody's δεν ανησυχεί για το κόστος στις τράπεζες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
90η ΔΕΘ: Μέτρα για τους μικρομεσαίους σχεδιάζει το Μαξίμου
Economy

Με το βλέμμα στους μικρομεσαίους το «καλάθι» της ΔΕΘ

Τα σενάρια για μέτρα στην 90η ΔΕΘ - Αλλαγές στη φορολογία των ΜμΕ, στο τέλος επιτηδεύματος και στην προκαταβολή φόρου

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ελληνικά νοικοκυριά: Αυξήθηκε 23% ο πλούτος αλλά η σύγκλιση αργεί
Economy

Ανεβαίνει ο πλούτος των νοικοκυριών, αλλά η σύγκλιση δεν ήρθε…

Ο πλούτος για τα ελληνικά νοικοκυριά σύμφωνα με την ΕΚΤ ανήλθε στα 117.936 ευρώ – Παραμένει χαμηλότερος από τα επίπεδα προ της οικονομικής ύφεσης

Αναστάσιος Μαντικίδης
Αλλαγή ηγεσίας στις αμερικανικές μετοχές
Financial Times

Αλλαγή ηγεσίας στις αμερικανικές μετοχές

Μια αγορά που αναζητά κατεύθυνση

Robert Armstrong
Νόμος Κατσέλη: Τα άτοκα δάνεια και η πιθανή επόμενη μάχη
Economy

Τα άτοκα δάνεια του ν. Κατσέλη και η πιθανή επόμενη μάχη

Ο Νόμος Κατσέλη περιλαμβάνει και οφειλέτες που μένουν εκτός της τελευταίας ρύθμισης με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου

Αγης Μάρκου
Reformation: Αύξηση πωλήσεων και IPO για την αγαπημένη της Τέιλορ Σουίφτ
World

Reformation: Αύξηση πωλήσεων και IPO για την αγαπημένη της Τέιλορ Σουίφτ

Η Reformation υποβάλλει αίτηση για δημόσια εγγραφή, επισημαίνοντας 20 συνεχόμενα τρίμηνα διψήφιας ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: Ρεκόρ αεροπορικών αφίξεων παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
Τουρισμός

Αντέχει στις αναταράξεις ο τουρισμός – Οι προορισμοί που σπάνε τα κοντέρ

Ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις - Ποιες περιοχές της χώρας «ξεχωρίζουν»

Λάμπρος Καραγεώργος
Επενδύσεις: Τα σύγχρονα εργαλεία που κάνουν τη διαφορά
Business

Πώς θα τονωθούν οι επενδύσεις - Τι προτείνουν οι βιομήχανοι [γράφημα]

Τα παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα

Μαρία Σιδέρη
Flip.gr: Ισχυρή ανάπτυξη τζίρου και πάνω από 30.000 νέοι πελάτες το 2025
Τεχνολογία

Ρεκόρ για τη Flip.gr το 2025 με άλμα τζίρου και αύξηση πελατών

Η πλατφόρμα Flip.gr κατέγραψε αύξηση τζίρου 92% και ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στην ελληνική αγορά ανακατασκευασμένων συσκευών

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Κόσμος
ΗΠΑ – Ιράν φέρονται να συμφώνησαν σε «αναστολή των εχθροπραξιών»
Κόσμος

ΗΠΑ – Ιράν φέρονται να συμφώνησαν σε «αναστολή των εχθροπραξιών»

Αμερικανικά ΜΜΕ και το Reuters, μεταδίδουν ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις «προς το παρόν» και αντιπρόσωποί τους να συναντηθούν στο Κατάρ αύριο Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Ιράν: Επαναλαμβάνονται οι πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι
Κόσμος

Ιράν: Επαναλαμβάνονται οι πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι

«Εχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα στο αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί» της Τεχεράνης, δηλώνει ο διευθυντής του, «για να επαναλειτουργήσει η σύνδεση Τεχεράνη – Ντουμπάι».

Στενά του Ορμούζ: Η εκεχειρία υπό κατάρρευση – Στον αέρα οι συνομιλίες της Τρίτης
Κόσμος

Η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιραν υπό κατάρρευση – Στον αέρα οι συνομιλίες

Το «αγκάθι» που ακούει στο όνομα Στενά του Ορμούζ – Δεν λειτουργεί η «γραμμή άμεσης επικοινωνίας» ΗΠΑ και Ιράν – Πού έχουν γίνει εκατέρωθεν επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Μητσοτάκης: Προεκλογικός απολογισμός με 1 στις 2 δεσμεύσεις στα χαρτιά…
Πολιτική

Μία στις δύο προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ στα χαρτιά...

Ο Μητσοτάκης ανάρτησε τον απολογισμό κυβερνητικού έργου 2019 - 2026 - Από τις 188 δεσμεύσεις, το 51% είναι σε εξέλιξη... - Οι πραγματικοί δείκτες της οικονομίας

Χρήστος Κολώνας
Διάστημα: Ο ανταγωνισμός και η πολιτικοποίηση φέρνουν κανονισμούς
Κόσμος

Ο ανταγωνισμός φέρνει κανονισμούς και στο... διάστημα

Όπως στον Ψυχρό Πόλεμο έτσι και σήμερα, ο ανταγωνισμός για την επιστροφή στη Σελήνη είναι έντονα πολιτικοποιημένος

Ισραήλ: Τα μεγάλα προβλήματα του Νετανιάχου εν όψει των εκλογών
Πολιτική

Ισραήλ: Τα μεγάλα προβλήματα του Νετανιάχου εν όψει των εκλογών

Μπορεί οι επερχόμενες εκλογές στο Ισραήλ να σημάνουν το πολιτικό τέλος του Νετανιάχου;

Νεκτάριος Δαργάκης
Καύσωνας: Πώς η ακραία ζέστη απειλεί την ελληνική οικονομία, τα εισοδήματα και την παραγωγικότητα
Επικαιρότητα

Ο καύσωνας «καίει» την οικονομία: Η μεγάλη απειλή για τα εισοδήματα και την ανάπτυξη

Ο καύσωνας δεν δοκιμάζει μόνο τις αντοχές των πολιτών, αλλά πλήττει την παραγωγικότητα, συμπιέζει τα εισοδήματα και αυξάνει τον οικονομικό κίνδυνο για την Ελλάδα

Αφροδίτη Τζιαντζή
Latest News
ΔΕΔΔΗΕ: Δημιουργεί νέο ηλεκτρικό χώρο για τις ΑΠΕ
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ δημιουργεί νέο ηλεκτρικό χώρο για τις ΑΠΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος Υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια ανοδικά η αγορά – Βγαίνουν αγοραστές στις τράπεζες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπια ανοδικά το ΧΑ, βγαίνουν αγοραστές στις τράπεζες

Το πυκνό σε γεωπολιτικές εξελίξεις Σαββατοκύριακο έχει επιβαρύνει το κλίμα στις αγορές, με τη Λ. Αθηνών να ανοίγει θετικά

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΗΠΑ: Ρεκόρ συγχωνεύσεων και εξαγορών πυροδοτεί η ανάγκη για ενέργεια από data centers
World

Η ΑΙ πυροδοτεί ρεκόρ deals στον κλάδο της ενέργειας

Οι επενδύσεις σε data centers στις ΗΠΑ ανήλθαν σε 151,5 δισ. δολ., ποσό υπερδιπλάσιο από τα 68,7 δισ. δολ. που είχαν ανακοινωθεί κατά την ίδια περίοδο πέρυσι

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό αποδεικτικό είσπραξης με ένα κλικ από την 1η Ιουλίου
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ψηφιακό αποδεικτικό με ένα κλικ - Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου

Ποιους αφορά το ψηφιακό αποδεικτικό είσπραξης - Η διαδικασία, η ασφάλεια και η ταυτοποίηση των συναλλαγών

ΚΕΟΣΟΕ: Συνεχίζονται οι πλειστηριασμοί στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς για κόκκινα δάνεια
AGRO

Συνεχίζονται οι πλειστηριασμοί στους Συνεταιρισμούς για κόκκινα δάνεια

«Όμηροι» παραμένουν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί η Moody’s δεν ανησυχεί για το κόστος στις τράπεζες
Economy

Νόμος Κατσέλη: Γιατί η Moody's δεν ανησυχεί για το κόστος στις τράπεζες

Διαχειρίσιμο το κόστος από τον επανυπολογισμό των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικές κινήσεις, επανήλθαν οι γεωπολιτικές ανησυχίες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υποτονικές κινήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι διεθνείς αγορές παραμένουν επιφυλακτικές μετά τις νέες στρατιωτικές επιθέσεις που αντάλλαξαν ΗΠΑ και Ιράν το σαββατοκύριακο

Κίνα: Διευρύνει τη «μαύρη λίστα» με ιαπωνικές εταιρείες
World

Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο με την Ιαπωνία η Κίνα

Στις εταιρείες που προστέθηκαν στη λίστα ελέγχου εξαγωγών από την Κίνα περιλαμβάνονται θυγατρικές της Mitsubishi Electric και της Mitsubishi Heavy Industries

RWE – ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία
Business

RWE – ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

Σε λειτουργία βρίσκονται τα εννέα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα της RWE και της ΔΕΗ, συνολικής ισχύος 930 MWp (884 MWac)

Ακίνητα: Αυξάνονται οι τιμές σε γραφεία και καταστήματα υψηλών προδιαγραφών [πίνακες]
Ακίνητα

Οι χρυσοί δρόμοι του εμπορίου - Ποια ακίνητα ανεβαίνουν [πίνακες]

Τι αποκαλύπτουν οι τιμές στα ακίνητα - Η οικοδομική δραστηριότητα και οι προσδοκίες αγοράς

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, άλμα για την Baidu
Ασία

Μικτά πρόσημα στις αγορές της Ασίας, άλμα για την Baidu

Ισχυρή άνοδο, άνω του 7%, σημείωσαν οι μετοχές της Baidu που διαπραγματεύονται στο Χονγκ Κονγκ

Alpha Bank: Έγκριση για μέρισμα – Στα 0,062 ανά μετοχή
Τράπεζες

Alpha Bank: Έγκριση για μέρισμα – Στα 0,062 ανά μετοχή

Το συνολικό ποσό της διανομής της Alpha Bank ανέρχεται σε 259.393.285,09 ευρώ

Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό 15ετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη – Φόβοι για ανατιμήσεις
Φυσικό αέριο

Σε χαμηλό 15ετίας τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Η πληρότητα σε φυσικό αέριο στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει μόλις στο 76% στο τέλος της περιόδου αναπλήρωσης

ΕΕ: Στρατηγική για τη βιώσιμη κτηνοτροφία
AGRO

Στρατηγική για τη βιώσιμη κτηνοτροφία

Η νέα στρατηγική της ΕΕ θα αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη κτηνοτροφία είναι λύση για την αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων

Bitcoin: Κάτω από τα 60.000 δολ. – Επιφυλακτικοί οι αναλυτές
Crypto

Κάτω από τα 60.000 δολ. το Bitcoin - Επιφυλάξεις για περαιτέρω πτώση

Οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί και προβλέπουν περαιτέρω πτώση της τιμής του Bitcoin

Γαλαξίας: Μείωση κερδών το 2025 – Μηδενικός δανεισμός για 55η χρονιά
Business

Γαλαξίας: Μείωση κερδών το 2025 – Μηδενικός δανεισμός για 55η χρονιά

Η διαχείριση της αλυσίδας Γαλαξίας είναι εξαιρετικά νοικοκυρεμένη, παρά την υποχώρηση στα κέρδη και τη μείωση στα διαθέσιμα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies