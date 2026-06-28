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Ακίνητα: Πέντε αλλαγές φέρνει ο νέος Αυτοδιοικητικός Κώδικας

Ποιες είναι οι εξελίξεις για το περίφημο ΤΑΠ και το Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού σύμφωνα με τον νέο Αυτοδιοικητικό Κώδικα

Economy 28.06.2026, 13:18
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Ακίνητα: Πέντε αλλαγές φέρνει ο νέος Αυτοδιοικητικός Κώδικας
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Ψηφίστηκε στη Βουλή και οδεύει για δημοσίευση ο νέος Αυτοδιοικητικός Κώδικας, ένα σημαντικό νομοθέτημα με θετικές αλλαγές που αφορούν τα ακίνητα και τους ιδιοκτήτες τους, αλλά και με πτυχές που τους προβληματίζουν.

Από τα έως σήμερα γνωστά, οι κυριότερες αλλαγές σε σχέση με τα ισχύοντα είναι οι εξής:

1.Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) που βαρύνει τους ιδιοκτήτες και ο Φόρος Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων που βαρύνει τους χρήστες των κτιρίων (ενοικιαστές), ενοποιούνται στο νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ), με φορολογικό συντελεστή 0,30 – 0,70 ‰. Το Τέλος αυτό από 1.1.2027 θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ενέργειας. Αν καταβληθεί από τον ενοικιαστή, θα αφαιρείται από το καταβαλλόμενο μίσθωμα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη σύμβαση μίσθωσης.

2. Το Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού (ΤΚΦ) για τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα, υπολογίζεται από την οικονομική υπηρεσία του δήμου στο ένα δέκατο (1/10) εκείνου που θα όφειλαν εάν διέθεταν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:

-για στεγασμένους χώρους που δεν διαθέτουν ηλεκτρική εγκατάσταση και δεν τελούν σε χρήση,

-για ακίνητα τα οποία διαθέτουν ηλεκτροδότηση, η οποία διακόπτεται και εκείνα είναι κενά.

Η ένταξη στον μειωμένο συντελεστή γίνεται αυτοδικαίως, από την ημερομηνία διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, για την οποία ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) ή ο υπόχρεος ενημερώνει αμελλητί τον οικείο δήμο, η αρμόδια υπηρεσία του οποίου πραγματοποιεί τη μετάπτωση εντός ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση.

3.Απαλλάσσεται από το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης το «δικαίωμα υψούν», ένα απαξιωμένο πλέον από την πολεοδομική μας νομοθεσία δικαίωμα, άνευ πλέον ουσιαστικής αξίας στις περισσότερες περιπτώσεις.

4.Οι μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας θα έχουν διάρκεια έως 12 έτη, και αν ο Δήμοι ή οι Περιφέρειες επιθυμούν τη συνέχισή τους, θα μπορούν να τις παρατείνουν επί έως 12 ακόμη έτη με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου, αν ο εκμισθωτής συναινέσει ρητά στους προτεινόμενους με την απόφαση όρους της παράτασης.

Προβλέπονται «άλλοι τρόποι» είσπραξης δημοτικών τελών

5. Είσπραξη των δημοτικών τελών επί ακινήτων με «άλλους τρόπους». Μέτρο της τελευταίας στιγμής κατά την ψήφιση του Κώδικα, με σοβαρές όμως συνέπειες σε βάρος των ιδιοκτητών αλλά και των Δήμων, ήταν η προσθήκη της δυνατότητας μελλοντικής αντικατάστασης του από δεκαετίες ισχύοντος συστήματος συνείσπραξης των δημοτικών τελών επί ακινήτων με τους λογαριασμούς ενέργειας, με «άλλα τρόπους» είσπραξης, που δεν προσδιορίζονται στο νόμο και ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν την χρέωση και καταβολή τους μέσω ειδικής πλατφόρμας του Δήμου, της ΚΕΔΕ ή και της ΑΑΔΕ.

Με το  μέτρο αυτό:

-Στα ιδιοκατοικούμενα και ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, οι (συνεπείς στις πληρωμές τους) ιδιοκτήτες τους θα προσθέσουν στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους μια παραπάνω διαδικασία καταβολής, ενώ αυτό έως τώρα γινόταν αυτομάτως με την πληρωμή του λογαριασμού ενέργειας.

-Στα ενοικιαζόμενα όμως ακίνητα θα πρέπει η χρέωση των τελών να γίνεται οπωσδήποτε στο ΑΦΜ των πραγματικών οφειλετών που είναι οι χρήστες των κτιρίων, δηλαδή οι ενοικιαστές τους. Αν επιλεγεί να γίνεται η χρέωση των τελών αυτών στα ΑΦΜ των ιδιοκτητών, οι οποίοι θα πρέπει να καταβάλουν τα τέλη εξ ιδίων και στη συνέχεια να τα διεκδικούν δικαστικά από τους ενοικιαστές τους, αυτό θα είναι ένας ακόμη σοβαρός λόγος αποθάρρυνσης και αποτροπής των ιδιοκτητών από το να ενοικιάζουν τα ακίνητά τους, με αυτονόητες δυσμενείς συνέπειες στον τομέα της προσφοράς κατοικιών για εκμίσθωση.

Και στις δύο περιπτώσεις, η ΠΟΜΙΔΑ που έχει ασχοληθεί επί πολλές δεκαετίες με το θέμα αυτό, εύχεται στις δημοτικές αρχές που θα επιλέξουν «άλλους τρόπους» είσπραξης, «καλή επιτυχία» στα έσοδά τους…

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