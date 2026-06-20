Ακίνητα: Έρχεται νέος φόρος από το 2027 -Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερα, ποιοι λιγότερα

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Νέος φόρος στα ακίνητα έρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Τα ποσά του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης θα καθοριστούν με βάση τον συντελεστή που θα επιλέξει κάθε δήμος

Ο νέος φόρος στα ακίνητα

Πρόκειται για το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ), τον λεγόμενο «δημοτικό ΕΝΦΙΑ», το οποίο θα αντικαταστήσει το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ), που καταργούνται στο τέλος του 2026.

Το Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο προέβλεπε το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν περιλαμβάνεται τελικά στις διατάξεις που κατατέθηκαν στη Βουλή, μετά τις έντονες αντιδράσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.

Μετά την απόσυρση του τέλους υπέρ των Περιφερειών, οι επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων περιορίζονται, ωστόσο η εφαρμογή του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης αναμένεται να οδηγήσει σε διαφοροποιήσεις ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου.

Ειδικότερα επιβαρύνσεις αναμένονται για νεόδμητα ακίνητα, μεγάλης επιφάνειας, που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλές αντικειμενικές αξίες ενώ ελαφρύνσεις αναμένονται για παλαιότερα ακίνητα σε περιοχές με χαμηλές ή μεσαίες αντικειμενικές αξίες.

Τα τελικά ποσά του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης, τα οποία θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, θα καθοριστούν με βάση τον συντελεστή που θα επιλέξει κάθε δήμος, ο οποίος κυμαίνεται από 0,3‰ έως 0,7‰.

Όπως προβλέπει η διάταξη, εφόσον από ειδική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου προκύπτει ότι η επιβολή του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης με τον ανώτατο συντελεστή 0,7‰ οδηγεί σε εκτιμώμενα ετήσια έσοδα κατώτερα του 95% των συνολικώς εισπραχθέντων εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) του οικονομικού έτους 2025, το δημοτικό συμβούλιο δύναται, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του, να καθορίζει συντελεστή ανώτερο του 0,7 τοις χιλίοις, αποκλειστικά μέχρι του ύψους που απαιτείται, ώστε τα εκτιμώμενα έσοδα από το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης να ανέρχονται στο ανωτέρω ποσοστό.

Υπόχρεος πληρωμής θα είναι κάθε ιδιοκτήτης και κάθε επικαρπωτής ή νομέας ακινήτου. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος επιβαρύνει τον ενοικιαστή ακινήτου, υπόχρεος πληρωμής θα είναι ο ενοικιαστής, αλλά στη συνέχεια το ποσό του ΤΤΑ θα αφαιρείται από το μηνιαίο ενοίκιο.

Ποιους θα επιβαρύνει

Το ΤΑΑ θα επιβαρύνει: