 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(6) "Sports"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(3) "Law"
    [1]=>
    string(6) "Soccer"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(48) "Brand Safety Floor: Copyright & Licensing Issues"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(5) "Crime"
}

ΗΠΑ: «Λουκέτο» σε 400 sites για παράνομη μετάδοση του Μουντιάλ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι τομείς εντοπίστηκαν με τη βοήθεια της FIFA καθώς και άλλων φορέων, όπως η NBC Universal και η Warner Brothers

Business of Sport 28.06.2026, 19:20
Σχολιάστε
ΗΠΑ: «Λουκέτο» σε 400 sites για παράνομη μετάδοση του Μουντιάλ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε κλείσιμο 400 διαδικτυακών sites , που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη μετάδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προχώρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι οι τομείς εντοπίστηκαν με τη βοήθεια της FIFA, του διοικητικού οργάνου του ποδοσφαίρου, καθώς και άλλων φορέων, όπως η NBC Universal και η Warner Brothers, εξηγώντας την κίνηση ως μια προσπάθεια να διαταραχθούν τα διεθνή δίκτυα που επωφελούνται από τη δημοτικότητα του τουρνουά.

Τα sites χρησιμοποιούνταν για την παράνομη παροχή στους χρήστες περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, υπό τη μορφή ζωντανών μεταδόσεων των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς αυτοί διεξάγονταν και μεταδίδονταν για πρώτη φορά, ανέφερε το υπουργείο.

«Αυτοί οι πάροχοι ροής όχι μόνο παραβιάζουν τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά εκθέτουν επίσης τους θεατές σε πιθανές απειλές — συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων κακόβουλου λογισμικού και μη ασφαλών συνδέσεων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο προσωπικά και οικονομικά δεδομένα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Έρικ Βάιντορφ, ειδικός πράκτορας υπεύθυνος της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (Homeland Security Investigations).

Στο Περού και τη Βουλγαρία έγιναν παρεμβάσεις σε διακομιστές και τομείς που συνδέονταν με τη μη εξουσιοδοτημένη μετάδοση των αγώνων του τουρνουά, ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης, προσθέτοντας ότι πραγματοποιήθηκαν επιπλέον παρεμβάσεις στην Κροατία, τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Κολομβία.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Οι αγώνες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν σε 16 πόλεις των τριών χωρών έως τις 19 Ιουλίου.

Η προσέλευση στους αγώνες έχει σημειώσει ιστορικό ρεκόρ, σύμφωνα με τη FIFA. Οι αγώνες της περασμένης εβδομάδας ήταν από τα προγράμματα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, σύμφωνα με τη Nielsen. Η νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί της Αυστραλίας κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα.

Απο την άλλη η FIFA δεχεται οξύτατη κριτική για τα πανάκριβα εισιτήρια των αγώνων, τα ακριβότερα στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου,  ακολουθώντας τακτικές που ανάγκασαν την αμερικανική δικαιοσύνη να παρέμβει, ζητώντας εξηγήσεις.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Pokémon: Οι συλλογές σπάνιων καρτών μεταμορφώθηκαν σε assets εκατομμυρίων
World

Όταν οι κάρτες Pokémon μεταμορφώνονται σε… χαρτοφυλάκιο μετοχών
Ιδιωτικά κλαμπ: Ακμάζουν και πάλι αν και …πανάκριβα
Tέχνη και Ζωή

Ακμάζουν τα ιδιωτικά κλαμπ παρά τις ακριβές συνδρομές
Fed: Η υπόθεση Κουκ και η σκιά Τραμπ πάνω από τον Κέβιν Γουόρς
World

Νέα δοκιμασία για τον Κέβιν Γουόρς και την ανεξαρτησία της Fed
Silicon Valley: Οι «zombie unicorns» φέρνουν το τέλος της εποχής των φουσκωμένων αποτιμήσεων
Startups

Οι «zombie unicorns» φέρνουν το τέλος των φουσκωμένων αποτιμήσεων
50 Χρόνια Τεχνητής Νοημοσύνης: Αναδρομή και Μέλλον
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

50 Χρόνια Τεχνητής Νοημοσύνης: Αναδρομή και Μέλλον
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί τα μεγάλα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν… φιλοσόφους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί τα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν... φιλοσόφους;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μητσοτάκης: Προεκλογικός απολογισμός με 1 στις 2 δεσμεύσεις στα χαρτιά…
Πολιτική

Μία στις δύο προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ στα χαρτιά...

Ο Μητσοτάκης ανάρτησε τον απολογισμό κυβερνητικού έργου 2019 - 2026 - Από τις 188 δεσμεύσεις, το 51% είναι σε εξέλιξη... - Οι πραγματικοί δείκτες της οικονομίας

Χρήστος Κολώνας
Reformation: Αύξηση πωλήσεων και IPO για την αγαπημένη της Τέιλορ Σουίφτ
World

Reformation: Αύξηση πωλήσεων και IPO για την αγαπημένη της Τέιλορ Σουίφτ

Η Reformation υποβάλλει αίτηση για δημόσια εγγραφή, επισημαίνοντας 20 συνεχόμενα τρίμηνα διψήφιας ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: Ρεκόρ αεροπορικών αφίξεων παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
Τουρισμός

Αντέχει στις αναταράξεις ο τουρισμός – Οι προορισμοί που σπάνε τα κοντέρ

Ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις - Ποιες περιοχές της χώρας «ξεχωρίζουν»

Λάμπρος Καραγεώργος
Επενδύσεις: Τα σύγχρονα εργαλεία που κάνουν τη διαφορά
Business

Πώς θα τονωθούν οι επενδύσεις - Τι προτείνουν οι βιομήχανοι [γράφημα]

Τα παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα

Μαρία Σιδέρη
Flip.gr: Ισχυρή ανάπτυξη τζίρου και πάνω από 30.000 νέοι πελάτες το 2025
Τεχνολογία

Ρεκόρ για τη Flip.gr το 2025 με άλμα τζίρου και αύξηση πελατών

Η πλατφόρμα Flip.gr κατέγραψε αύξηση τζίρου 92% και ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στην ελληνική αγορά ανακατασκευασμένων συσκευών

Γιώργος Πολύζος
Pokémon: Οι συλλογές σπάνιων καρτών μεταμορφώθηκαν σε assets εκατομμυρίων
World

Όταν οι κάρτες Pokémon μεταμορφώνονται σε… χαρτοφυλάκιο μετοχών

Με εφαρμογές όπως η Collectr οι χρήστες χτίζουν το portfolio τους από κάρτες Pokémon και ακολουθούν την πορεία των τιμών - Πώς εξηγείται το φαινόμενο και ποιες οι επιπτώσεις για τους fans

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βικτώρια: Η βασίλισσα που άλλαξε την Βρετανική Αυτοκρατορία και τον κόσμο
World

Η βασίλισσα που άλλαξε την Βρετανική Αυτοκρατορία

Στις 28 Ιουνίου 1838 ανέβηκε στον θρόνο η βασίλισσα Βικτώρια που έμελε να κυβερνήσει να μεγάλο μέρος του πλανήτη μέχρι το 1901

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καλαμάτα: Επενδύσεις άνω των 125 εκατ. και στόχος οι 700.000 επιβάτες έως το 2030
Τουρισμός

Το αεροδρόμιο Καλαμάτας αλλάζει πίστα: Ο στόχος των 700.000 επιβατών

Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας θα εξυπηρετεί 31 απευθείας αεροπορικές συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών δρομολογίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Business of Sport
ΗΠΑ: «Λουκέτο» σε 400 sites για παράνομη μετάδοση του Μουντιάλ
Business of Sport

«Λουκέτο» σε 400 sites για παράνομη μετάδοση του Μουντιάλ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι τομείς εντοπίστηκαν με τη βοήθεια της FIFA καθώς και άλλων φορέων, όπως η NBC Universal και η Warner Brothers

Παναθηναϊκό Στάδιο: Mε χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη ξεκίνησαν τα έργα αναβάθμισης
Business of Sport

Mε χορηγία Β. Μαρινάκη ξεκίνησαν τα έργα αναβάθμισης στο Καλλιμάρμαρο

Οι παρεμβάσεις στο Παναθηναϊκό Στάδιο χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την εταιρεία Capital Maritime & Trading Corp. του Βαγγέλη Μαρινάκη

Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ θα δώσει από 10.000 δολ. σε όλους τους αθλητές για πρώτη φορά
Business of Sport

Επιδότηση 10.000 δολ. για κάθε αθλητή των Ολυμπιακών - Ανατροπή από ΔΟΕ

Θα δημιουργηθεί ένα ταμείο ύψους 140 εκατ. δολαρίων για την κάλυψη κάθε Ολυμπιάδας

Μουντιάλ: Ο Μέσι σπάει το ρεκόρ των γκολ στη διοργάνωση [γράφημα]
Business of Sport

Το Μουντιάλ των ρεκόρ και του... Μέσι [γράφημα]

Με 18 γκολ σε συνολικά έξι Παγκόσμια Κύπελλα, ο Λιονέλ Μέσι «απειλείται» απο τον Εμπαπέ που ακολουθεί με 16 γκολ αλλά με συμμετοχή μόλες σε τρία Μουντιάλ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στους Μαϊάμι Χιτ ο Greek Freak
Business of Sport

Το big deal του καλοκαιριού: Στους Μαϊάμι Χιτ ο Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς το πήραν απόφαση και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φεύγει με ανταλλαγή για να συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ – Ποια είναι τα ανταλλάγματα…

Ολυμπιακός: Εγκρίθηκαν τα σχέδια για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»
Business of Sport

Εγκρίθηκαν τα σχέδια για το νέο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»

Εγκρίθηκε ομόφωνα απο το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά η πρόταση του Ολυμπιακού - Το νέο γήπεδο θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις

Ποδόσφαιρο: Οι 10+1 πλουσιότεροι ποδοσφαιριστές στον κόσμο
Business of Sport

Οι 10+1 πλουσιότεροι ποδοσφαιριστές στον κόσμο

Τρεις ποδοσφαιριστές είναι στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων - Ποιοι απέκτησαν τα περισσότερα χρήματα εκτός γηπέδων και χορηγιών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Pokémon: Οι συλλογές σπάνιων καρτών μεταμορφώθηκαν σε assets εκατομμυρίων
World

Όταν οι κάρτες Pokémon μεταμορφώνονται σε… χαρτοφυλάκιο μετοχών

Με εφαρμογές όπως η Collectr οι χρήστες χτίζουν το portfolio τους από κάρτες Pokémon και ακολουθούν την πορεία των τιμών - Πώς εξηγείται το φαινόμενο και ποιες οι επιπτώσεις για τους fans

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ιδιωτικά κλαμπ: Ακμάζουν και πάλι αν και …πανάκριβα
Tέχνη και Ζωή

Ακμάζουν τα ιδιωτικά κλαμπ παρά τις ακριβές συνδρομές

Τα ιδιωτικά κλαμπ κοστίζουν ακριβά για όσους θέλουν να γίνουν μέλη αλλά η ζήτηση ειναι μεγάλη σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη

Fed: Η υπόθεση Κουκ και η σκιά Τραμπ πάνω από τον Κέβιν Γουόρς
World

Νέα δοκιμασία για τον Κέβιν Γουόρς και την ανεξαρτησία της Fed

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αναμένεται να κρίνει την υπόθεση Λίσα Κουκ, σε μια εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει τα όρια της προεδρικής παρέμβασης στη Fed

Silicon Valley: Οι «zombie unicorns» φέρνουν το τέλος της εποχής των φουσκωμένων αποτιμήσεων
Startups

Οι «zombie unicorns» φέρνουν το τέλος των φουσκωμένων αποτιμήσεων

Εκατοντάδες startups δυσκολεύονται να δικαιολογήσουν τις παλιές τους αξίες, καθώς τα υψηλά επιτόκια και η πτώση της χρηματοδότησης πιέζουν τις venture capital αγορές

Γιώργος Πολύζος
50 Χρόνια Τεχνητής Νοημοσύνης: Αναδρομή και Μέλλον
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

50 Χρόνια Τεχνητής Νοημοσύνης: Αναδρομή και Μέλλον

Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ οργάνωσε ειδική εκδήλωση προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Γεώργιος Δουκίδη με θέμα τα 50 χρόνια Τεχνητής Νοημοσύνης

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί τα μεγάλα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν… φιλοσόφους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί τα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν... φιλοσόφους;

Από τη σωκρατική μέθοδο και τη δεοντολογία έως τα «καταστατικά» των μοντέλων, η φιλοσοφία γίνεται κρίσιμο εργαλείο για την ασφάλεια και την ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
DHL: Ετοιμάζεται να μεταφέρει εμπορεύματα με νέα ιστιοφόρα πλοία
World

Η DHL θα μεταφέρει εμπορεύματα με ιστιοφόρα

Ο κλάδος μεταφορών της DHL σχεδιάζει να μεταφέρει αποστολές πέρα ​​από τον Ατλαντικό με ειδικά κατασκευασμένα ιστιοφόρα

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Καλαφάτης: Δημιουργία 13 περιφερειακών κόμβων καινοτομίας
Economy

Καλαφάτης: Δημιουργία 13 περιφερειακών κόμβων καινοτομίας

«Στοχεύουμε στον καλύτερο συντονισμό και στη διασύνδεση των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας σε όλη την επικράτεια», τονίζει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης

Corinth Canal Reopens After Latest Repair; Eyes Bigger Tourism Role
English Edition

Corinth Canal Reopens After Latest Repair; Eyes Bigger Tourism Role

Following months of slope stabilization works, Greece's iconic waterway resumes full operations while pursuing an ambitious strategy to expand its role as a maritime corridor and tourism destination

Στεγαστική κρίση: Σπίτια με άδεια δωμάτια και πολίτες χωρίς προσιτή στέγη
World

Στεγαστική κρίση: Σπίτια με άδεια δωμάτια και πολίτες χωρίς προσιτή στέγη

Παρά τη συνεχιζόμενη στεγαστική κρίση, ένας στους τρεις κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζει σε κατοικία με περισσότερα υπνοδωμάτια από όσα χρειάζεται, αναδεικνύοντας τις μεγάλες ανισορροπίες στην αγορά κατοικίας

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ακρίβεια: Το οικονομικό αδιέξοδο μεταξύ ανατιμήσεων και ψηφιακών ημίμετρων
Economy

Νοικοκυριά σε αδιέξοδο ανάμεσα σε ανατιμήσεις και ψηφιακά ημίμετρα

Η έξαρση του πληθωρισμού και οι δομικές στρεβλώσεις εξανεμίζουν το εισόδημα των πολιτών, την ώρα που η μείωση του ΦΠΑ παρακάμπτεται και προκρίνονται αναποτελεσματικές ηλεκτρονικές εφαρμογές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
PM Defends 7-Year Record, Says Gov’t ‘Chooses Comparison Over Confrontation’
English Edition

PM Defends 7-Year Record, Says Gov’t ‘Chooses Comparison Over Confrontation’

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis highlights economic growth, digital reforms, defense modernization and public services, arguing measurable results will underpin his government's drive toward 2030

Google: Τρεις τρόποι για πιο ισορροπημένο χρόνο οθόνης για τα παιδιά
Τεχνολογία

Τρεις τρόποι για πιο ισορροπημένο χρόνο οθόνης για τα παιδιά

Με εργαλεία γονικού ελέγχου, εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ιδέες για δραστηριότητες εκτός οθόνης, η Google προτείνει έναν πιο δημιουργικό τρόπο χρήσης της τεχνολογίας το καλοκαίρι

ESET: Κίνδυνοι για την υγεία και τα προσωπικά δεδομένα από τα AI chatbot
Tεχνητή νοημοσύνη

Κίνδυνοι για την υγεία και τα προσωπικά δεδομένα από τα AI chatbot

Η ESET προειδοποιεί ότι τα AI chatbots δεν είναι έτοιμα να υποκαταστήσουν γιατρούς, ενώ η κοινοποίηση ευαίσθητων ιατρικών πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας

Οι μεγαλύτερες τράπεζες και χρηματοπιστωτικές εταιρείες στον κόσμο το 2026: Η βασιλεία της JPMorgan συνεχίζεται
World

Οι μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο - Η βασιλεία της JP Morgan συνεχίζεται

Η JPMorgan διατηρεί την κορυφαία συνολική θέση για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγροτικές ενισχύσεις: Πληρωμή 617,5 εκατ. ευρώ σε 529.494 δικαιούχους για το 2025
AGRO

Πληρωμή 617,5 εκατ. ευρώ για τις αγροτικές ενισχύσεις του 2025

Ολοκληρώθηκε η αποστολή προς πληρωμή των ενισχύσεων του Πυλώνα Ι, με το συνολικό ποσό του πρώτου εξαμήνου να υπερβαίνει ήδη το 1,061 δισ. ευρώ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies