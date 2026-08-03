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H Γιουβέντους ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόλο Μουανί

Ανακοινώθηκε από τη Γιουβέντους ο Κόλο Μουανί, με τη μεταγραφή του Γάλλου επιθετικού να φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ.

Business of Sport 03.08.2026, 08:29
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H Γιουβέντους ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόλο Μουανί
Newsroom

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Μετά τον Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς, η Γιουβέντους προχωράει και στην απόκτηση του Ραντάλ Κόλο Μουανί από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι μπιανκονέρι με ανάρτησή τους επισημοποίησαν την μεταγραφή.

Το deal των δύο ομάδων έκλεισε στα 50 εκατ. ευρώ. Η «Βέκια Σινιόρα» πίεσε για την μεταγραφή του Γάλλου επιθετικού και το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο δεν κατάφερε να πείσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, που είχε υπέρογκες οικονομικές απαιτήσεις και μοιραία οι διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων ναυάγησαν.

Υπενθυμίζουμε ότι μετά αποτυχημένες διαπραγματεύσεις της Παρί με την Γιουβέντους, ο διεθνής επιθετικός παραχωρήθηκε με τη μορφή του δανεισμού στη Τότεναμ. O Κόλο Μουανί είχε ξαναπεράσει από τους «Μπινακονέρι» το δεύτερο μισό της σεζόν 2024-25 και σε 16 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας κατέγραψε 8 γκολ και 1 ασίστ.

Η ανάρτηση της Γιουβέντους:

Πέρσι ο Κόλο Μουανί είχε 41 συμμετοχές με την Τότεναμ, έχοντας 5 γκολ και 4 ασίστ στο ενεργητικό του. Με τα χρώματα της Παρί αγωνίστηκε σε 54 ματς, έχοντας 11 γκολ και 7 ασίστ, ενώ έχει περάσει επίσης από τη Ναντ, όπου είχε 87 ματς με 23 γκολ και 16 ασίστ, αλλά και από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με την οποία μέτρησε 26 γκολ και 17 ασίστ σε 50 αναμετρήσεις. Πλέον, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, μετακομίζοντας με κανονική μεταγραφή στη Γιουβέντους.

Πηγή: in.gr

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