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Τουρισμός: Ρεκόρ αεροπορικών αφίξεων παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή

Ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις - Ποιες περιοχές της χώρας «ξεχωρίζουν»

Τουρισμός 28.06.2026, 12:00
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Τουρισμός: Ρεκόρ αεροπορικών αφίξεων παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Την αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα που επιδεικνύει ο ελληνικός τουρισμός απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις αποτυπώνουν τα τελευταία στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ για τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026.

Ο τουρισμός «αντέχει»

Παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο και τη Μέση Ανατολή συμπλήρωσε τρεις μήνες, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Ελλάδα όχι μόνο δεν επηρεάστηκαν, αλλά κατέγραψαν νέο ιστορικό υψηλό στο πρώτο πεντάμηνο, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πλέον ελκυστικούς και ασφαλείς τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου.

Αν και οι εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου επισημαίνουν σε κάθε ευκαιρία ότι η Ελλάδα, ως ένας από τους δέκα δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, θα πρέπει πλέον να δίνει μεγαλύτερη έμφαση όχι μόνο στον αριθμό των αφίξεων αλλά και σε ποιοτικούς δείκτες, όπως η κατά κεφαλήν δαπάνη, η διάρκεια παραμονής και η γεωγραφική διασπορά των επισκεπτών, στην παρούσα συγκυρία η διατήρηση της ανοδικής πορείας των αφίξεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

τουρισμός

Η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού γίνεται ακόμη πιο εμφανής όταν συγκριθεί με την Τουρκία

Ισχυρή διάθεση για ταξίδια

Και αυτό γιατί, σε ένα περιβάλλον όπου η διεθνής διάθεση για ταξίδια παραμένει ισχυρή και δεν κάμπτεται ούτε από τις γεωπολιτικές εντάσεις ούτε από το αυξημένο κόστος των αεροπορικών μετακινήσεων, το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να προσελκύει ολοένα περισσότερους επισκέπτες ενισχύει ακόμη περισσότερο την εικόνα της ως ασφαλούς και αξιόπιστου τουριστικού προορισμού.

Διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι και η Αίγυπτος κινείται προς νέο ιστορικό ρεκόρ τουριστικών εισπράξεων, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση για διακοπές στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή

Η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού γίνεται ακόμη πιο εμφανής όταν συγκριθεί με την Τουρκία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του τουρκικού υπουργείου Τουρισμού, η γειτονική χώρα υποδέχθηκε το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 15,23 εκατ. ξένους επισκέπτες, καταγράφοντας μείωση 2,56% σε σχέση με πέρυσι, εξέλιξη που αποδίδεται, τουλάχιστον εν μέρει, στην επιφυλακτικότητα που προκάλεσε η πολεμική σύγκρουση στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια στιγμή, διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι και η Αίγυπτος κινείται προς νέο ιστορικό ρεκόρ τουριστικών εισπράξεων, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση για διακοπές στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και το αυξημένο κόστος των αεροπορικών μετακινήσεων.

Πόσο αυξήθηκαν οι αεροπορικές αφίξεις

Στην Ελλάδα, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 6,59 εκατ. επιβάτες το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου, αυξημένες κατά 316 χιλιάδες ή 5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Εξετάζοντας την πιο αναλυτικά την εικόνα των σημαντικότερων  αεροδρομίων, η  Αθήνα εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πύλη εισόδου της χώρας, συγκεντρώνοντας 2,86 εκατ. διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 2,2%, ενώ η Θεσσαλονίκη ακολουθεί με 929 χιλ. αφίξεις και άνοδο 4,2%, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο των δύο μεγάλων αστικών κέντρων στην τροφοδοσία του ελληνικού τουρισμού.

τουρισμός

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις στη γειτονιά της Ανατολικής Μεσογείου, η Ελλάδα εξακολουθεί να ενισχύει το μερίδιό της στη διεθνή τουριστική αγορά

Οι μεγάλοι κερδισμένοι

Ωστόσο, η φετινή ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από τους καθαρά τουριστικούς προορισμούς. Η Κρήτη αναδεικνύεται στον μεγάλο κερδισμένο της χρονιάς, καθώς συγκέντρωσε συνολικά 1,15 εκατ. διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 140 χιλιάδες (+13,8%). Το Ηράκλειο υποδέχθηκε 825.563 επισκέπτες (+11,3%), ενώ τα Χανιά σημείωσαν μία από τις καλύτερες επιδόσεις πανελλαδικά, με αύξηση 20,9% και 328.006 διεθνείς αφίξεις.

Εξίσου δυναμική είναι η εικόνα στα νησιά του Ιονίου, τα οποία αναδεικνύονται στον δεύτερο μεγάλο πυλώνα της φετινής ανάπτυξης. Τα τέσσερα αεροδρόμια της περιοχής υποδέχθηκαν 602.746 διεθνείς επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 10,1%. Η Κέρκυρα παραμένει η «ναυαρχίδα» της περιοχής με 344.549 αφίξεις (+12,4%), η Ζάκυνθος ακολουθεί με 154.431 (+10,6%), το Άκτιο με 55.341 (+5,8%), ενώ η Κεφαλονιά διατήρησε ουσιαστικά αμετάβλητη την κίνησή της, με 48.425 αφίξεις.

Στους προορισμούς με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία ανάπτυξη ξεχωρίζουν η Σάμος (+24,5%), η Κάρπαθος (+21,8%), τα Χανιά (+20,9%), η Μύκονος (+19,4%) και η Καλαμάτα (+19,4%), γεγονός που δείχνει ότι η τουριστική ανάπτυξη διαχέεται πλέον σε ολοένα περισσότερες περιοχές της χώρας. Αντίθετα, η Κως (-4,5%), η Σαντορίνη (-0,2%), ο Άραξος (-14,2%) και η Καβάλα (-23,1%) κινήθηκαν πτωτικά κατά το πρώτο πεντάμηνο.

Ενίσχυση μεριδίου

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις στη γειτονιά της Ανατολικής Μεσογείου, η Ελλάδα εξακολουθεί να ενισχύει το μερίδιό της στη διεθνή τουριστική αγορά. Η ισχυρή παρουσία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ως βασικών πυλών εισόδου, σε συνδυασμό με τη θεαματική άνοδο της Κρήτης και των νησιών του Ιονίου, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ακόμη μία ιδιαίτερα επιτυχημένη τουριστική χρονιά. Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, αν ληφθεί υπόψη ότι οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% του συνόλου των διεθνών τουριστικών αφίξεων στη χώρα κάθε χρόνο.

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