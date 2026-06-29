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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικές κινήσεις, επανήλθαν οι γεωπολιτικές ανησυχίες

Οι διεθνείς αγορές παραμένουν επιφυλακτικές μετά τις νέες στρατιωτικές επιθέσεις που αντάλλαξαν ΗΠΑ και Ιράν το σαββατοκύριακο

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 29.06.2026, 10:39
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικές κινήσεις, επανήλθαν οι γεωπολιτικές ανησυχίες
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Με μικτές τάσεις και περιορισμένες διακυμάνσεις κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν κατά πόσο η εύθραυστη προσωρινή συμφωνία αποκλιμάκωσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν μπορεί να διατηρηθεί, ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,02% στις 635 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,19% στις 10.488 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,20% στις 24.721 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,55% στις 8.384 μονάδες.

Τίτλοι

Σε επίπεδο μετοχών, η Nagarro εκτινάσσεται κατά 90% μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος εξαγοράς της, ενώ η Prosus ενισχύθηκε κατά 2% μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της.

Επιστρέφουν οι ανησυχίες για Μ. Ανατολή

Οι διεθνείς αγορές παραμένουν επιφυλακτικές μετά τις νέες στρατιωτικές επιθέσεις που αντάλλαξαν ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο, στον απόηχο της επίθεσης σε εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ. Αν και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη συνέχεια να αναστείλουν τις εχθροπραξίες ενόψει της τεχνικής συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη στη Ντόχα, η νέα ένταση έχει περιορίσει τη διάθεση των επενδυτών να αναλάβουν υψηλότερο ρίσκο.

Πετρέλαιο

Οι τιμές του αργού πετρελαίου κινούνται ανοδικά, καθώς οι αγορές εξακολουθούν να ανησυχούν για πιθανές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές οδούς παγκοσμίως. Η αναζωπύρωση των γεωπολιτικών κινδύνων και των πληθωριστικών πιέσεων μέσω της ενέργειας έρχεται μετά από μία εβδομάδα κατά την οποία οι τεχνολογικές μετοχές δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, λόγω των υψηλών αποτιμήσεων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Περιμένοντας στοιχεία για την ευρωζώνη

Στην Ευρώπη, οι επενδυτές αναμένουν επίσης τη δημοσίευση των δεικτών οικονομικού κλίματος για τον Ιούνιο, που περιλαμβάνουν την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τις επιχειρηματικές προσδοκίες.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η προγραμματισμένη ομιλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, από την οποία οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη, με τις τρέχουσες εκτιμήσεις να προεξοφλούν τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων μέσα στο έτος.

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