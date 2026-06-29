Bitcoin: Κάτω από τα 60.000 δολ. – Επιφυλακτικοί οι αναλυτές

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Αφότου οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, η τιμή του Bitcoin σημείωσε προσωρινή άνοδο 2% για να ξαναπέσει στη συνέχεια κάτω από τις 60.000 δολάρια. Την ίδια στιγμή, κορυφαίοι αναλυτές όπως οι Rekt Capital, Markus Thielen της 10x Research, Benjamin Cowen και Cheds Trading παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με μια άμεση ανάκαμψη του Bitcoin και της ευρύτερης αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Η τιμή του Bitcoin εκτοξεύτηκε από το χαμηλότερο 24ώρου των 58.856 δολαρίων στα 60.089 δολάρια. Η τιμή βρίσκεται αυτή την ώρα στα 59.856 δολάρια, με αύξηση 24% στον όγκο συναλλαγών.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά και οι ειδικοί σημείωσαν ότι η ανακοίνωση πως οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις έρχεται μόλις μία ώρα πριν από την επαναλειτουργία των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών χρηματιστηρίων. «Καρμπόν πρωτοσέλιδα κάθε Κυριακή βράδυ», ανέφερε το zerohedge.

Οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για Bitcoin εν μέσω τεχνικής αδυναμίας

Παρά την ανάκαμψη του Bitcoin μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για την αναστολή των επιθέσεων, οι αναλυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί σχετικά με μια άμεση ανάκαμψη. Αρκετοί παράγοντες, όπως γεωπολιτικοί, μακροοικονομικοί και τεχνικοί, κρατούν τους αναλυτές σε αγωνία.

Οι δημοφιλείς αναλυτές Cheds Trading και Benjamin Cowen σημείωσαν ότι το Bitcoin σημείωσε το χαμηλότερο ημερήσιο κλείσιμό του από το 2024 και το πρώτο κλείσιμό του κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων (200-WMA) από το 2023. Τα χτυπήματα στις ΗΠΑ σημειώθηκαν παρά το γεγονός ότι η Γερουσία των ΗΠΑ ψήφισε τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών.

Σύμφωνα με τον αναλυτή Rekt Capital, η ζώνη των 61.000 δολαρίων παραμένει η σημαντικότερη αντίσταση για το Bitcoin, καθώς το κορυφαίο κρυπτονόμισμα δεν κατάφερε να την υπερβεί για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. «Με τα εβδομαδιαία, μηνιαία και τριμηνιαία κλεισίματα να βρίσκονται προ των πυλών, είναι προτιμότερο να περιμένουμε τις σχετικές επιβεβαιώσεις, ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα για την κατεύθυνση της αγοράς», σημείωσε.

Συστήνει στους επενδυτές να περιμένουν το μηνιαίο κλείσιμο του Ιουνίου, καθώς αυτό θα αποκάλυπτε τα επίπεδα στα οποία θα ξεκινούσε μια πιθανή ανακάμψη τον Ιούλιο. Η Cheds Trading συμφώνησε με την Rekt Capital σχετικά με τους κινδύνους περαιτέρω πτώσης εν μέσω αδυναμίας του τεχνικού γραφήματος.

Ο κορυφαίος αναλυτής Μάρκους Τίλεν αποκάλυψε ότι το μοντέλο τάσης Bitcoin έγινε πτωτικό στις 22 Μαΐου, όταν το Bitcoin διαπραγματεύτηκε στα 75.600 δολάρια. Παρέμεινε πτωτικό παρά το αίσθημα «αγοράς εν μέσω πτώσης.