Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια ανοδικά η αγορά – Βγαίνουν αγοραστές στις τράπεζες

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Ήπια ανοδικά, αλλά και με αρκετή μεταβλητότητα, κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και έχει τον τραπεζικό κλάδο σε θετικά εδάφη, δυσκολεύεται να επαναπροσεγγίσει τη ζώνη των 2.500 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,49% στις 2.461,40 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 11,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,7 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,53% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.236,29 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,93% στις 2.758,64 μονάδες.

Μεταβλητότητα

Το πυκνό σε γεωπολιτικές εξελίξεις Σαββατοκύριακο έχει επιβαρύνει το κλίμα στις αγορές, με τη Λ. Αθηνών να ανοίγει θετικά, αλλά με έντονη μεταβλητότητα. Ενθαρρυντικό όμως είναι το σχόλιο της Moody’s για την επίδραση της νέας ρύθμισης των δανείων του ν. Κατσέλη, με το κόστος για τις ελληνικές τράπεζες να κρίνεται διαχειρίσιμο, προσφέροντας ανακούφιση στον κλάδο.

Έτσι, πέραν αυτών, ενόψει και του Ιουλίου, το ενδιαφέρον των επενδυτών θα παραμείνει στον τραπεζικό κλάδο, καθώς ξεκινούν οι ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων, όπως επισημαίνει και ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance. Όπως επισημαίνει, η αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει μειωμένο τζίρο, γεγονός που δυσκολεύει τη συνέχιση της ανοδικής πορείας του Χρηματιστηρίου, καθώς απαιτείται ενίσχυση της συναλλακτικής δραστηριότητας για να στηριχθούν υψηλότερα επίπεδα τιμών.

Ο κ. Ζαχαράκης σημειώνει ότι οι πρόσφατες αυξήσεις κεφαλαίου έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένες, καθώς όχι μόνο καλύπτονται πλήρως, αλλά προσφέρουν και άμεσες υπεραξίες στους επενδυτές που συμμετέχουν. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε στις πρόσφατες εκδόσεις της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη της αγοράς και αυξάνει το ενδιαφέρον για νέες χρηματοδοτήσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Παράλληλα, όπως αναφέρει, τα ξένα κεφάλαια συνεχίζουν να εισρέουν στην ελληνική αγορά αναζητώντας ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ ολοένα και περισσότερες εισηγμένες περνούν σε ανοδική τροχιά. Ωστόσο, η διάχυση της ανόδου στο σύνολο της αγοράς δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, καθώς αρκετές μετοχές που στηρίζονται κυρίως σε εγχώρια κεφάλαια κινούνται με βραδύτερους ρυθμούς. Το επόμενο διάστημα, καταλήγει, θα κριθεί από την ικανότητα των εισηγμένων να παρουσιάσουν πειστικά επενδυτικά σχέδια, προσελκύοντας τα κεφάλαια που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Εθνική, Coca Cola, ΕΛΧΑ και Πειραιώς σημειώνουν κέρδη που υπερβαίνουν το 1%, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Τιτάν, Aktor, Credia, Alpha Bank, OTE, Jumbo, Allwyn, Eurobank, Optima, Βιοχάλκο, ΔΕΗ και Κύπρου.

Στον αντίποδα, Motor Oil και ΕΥΔΑΠ χάνουν 1,21% και 1,12% αντίστοιχα, με τις Cenergy, Helleniq Energy, ΔΑΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean και Metlen να κινούνται ήπια πτωτικά. Χωρίς μεταβολή είναι η Λάμδα.