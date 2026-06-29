Lindt: Πορεία προς το χειρότερο τρίμηνο των τελευταίων 17 ετών λόγω των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών

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Οι μετοχές της Lindt & Sprüngli AG οδεύουν προς τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση των τελευταίων 17 ετών, καθώς οι καταναλωτές δείχνουν να μην αντέχουν πλέον τις συνεχείς αυξήσεις στις τιμές της σοκολάτας. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις αμφιβολίες για το κατά πόσο η στρατηγική της ελβετικής σοκολατοποιίας να μετακυλίει το αυξημένο κόστος του κακάο στους καταναλωτές μπορεί να συνεχιστεί χωρίς επιπτώσεις.

Παρότι οι μετοχές της ανέκαμψαν πρόσφατα από τα χαμηλά τετραετίας, εξακολουθούν να καταγράφουν απώλειες περίπου 15% από τα τέλη Μαρτίου. Εφόσον η εικόνα δεν αλλάξει έως το τέλος του τριμήνου, η Lindt θα σημειώσει τη χειρότερη τριμηνιαία επίδοσή της από το 2009, όταν είχε επηρεαστεί από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η εταιρεία αύξησε πέρυσι τις τιμές σχεδόν κατά 20%, προκειμένου να αντισταθμίσει το άλμα στο κόστος του κακάο. Ωστόσο, η κίνηση αυτή οδήγησε σε μείωση των όγκων πωλήσεων, ενώ τον Μάρτιο η διοίκηση αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την οργανική αύξηση των πωλήσεων το 2026, εκτιμώντας πλέον ότι θα κινηθεί μεταξύ 4% και 6%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 6%-8%. Η εταιρεία προειδοποίησε επίσης ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή αυξάνουν το κόστος μεταφορών και συσκευασίας, επιβαρύνοντας περαιτέρω το καταναλωτικό κλίμα σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί ανατροπή του θετικού επενδυτικού κλίματος που είχε διαμορφωθεί γύρω από τη Lindt, η οποία χάρη στην premium τοποθέτησή της είχε αντέξει καλύτερα από ανταγωνιστές όπως η Barry Callebaut και η Hershey στις αναταράξεις της αγοράς κακάο. Πλέον, όμως, καθώς οι τιμές του κακάο αποκλιμακώνονται, η αγορά επαναξιολογεί τις προοπτικές της εταιρείας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του κακάο έχουν υποχωρήσει σχεδόν 60% από τα ιστορικά υψηλά του Δεκεμβρίου του 2024, αν και την περασμένη εβδομάδα κατέγραψαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από το 2020, λόγω ανησυχιών για τη νέα σοδειά.

Δεν υπάρχουν σημάδια υποβάθμισης αξίας της Lindt

«Η premium τοποθέτηση δεν προστατεύει μια επιχείρηση όταν οι τιμές αυξάνονται σχεδόν 20% μέσα σε έναν χρόνο. Αντίθετα, μπορεί να καθυστερήσει την επιστροφή των καταναλωτών, καθώς όσοι στράφηκαν σε φθηνότερες επιλογές χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επιστρέψουν», σχολίασε στo Bloomberg η αναλύτρια της Morningstar, Σβετλάνα Μενστσίκοβα. Ωστόσο, εκτίμησε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις μόνιμης υποβάθμισης της αξίας του brand ή της ανταγωνιστικής θέσης της Lindt.

Η εικόνα της Lindt αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση στον ευρωπαϊκό κλάδο καταναλωτικών αγαθών, όπου οι συνεχείς αυξήσεις τιμών αρχίζουν να συναντούν την αντίσταση των καταναλωτών. Το ενδιαφέρον των επενδυτών έχει περιοριστεί αισθητά, ενώ οι απόψεις των αναλυτών παραμένουν διχασμένες. Παράλληλα, οι θέσεις short στη μετοχή έχουν υπερδιπλασιαστεί από τον Μάρτιο, αντανακλώντας την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα της αγοράς.

«Υπάρχει ο φόβος ότι η ανάπτυξη μπορεί να κινηθεί ακόμη και κάτω από το 4%», δήλωσε στο πρακτορείο ο αναλυτής της Kepler Cheuvreux, Τζον Κοξ, προειδοποιώντας ότι τυχόν απογοητευτικά αποτελέσματα εξαμήνου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω πίεση στη μετοχή, δεδομένης της υψηλής αποτίμησής της.

Καταναλωτικές πιέσεις από Ευρώπη

Οι αναλυτές της Bank of America εκτιμούν ότι οι μεγαλύτερες πιέσεις προέρχονται από την Ευρώπη, όπου οι καταναλωτές εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να αποδεχθούν τις αυξήσεις τιμών, σε αντίθεση με τη Βόρεια Αμερική, όπου η ζήτηση παραμένει πιο ανθεκτική.

Από την πλευρά τους, οι αναλυτές της Jefferies θεωρούν πιθανό η Lindt να χρειαστεί να προχωρήσει σε επιπλέον μειώσεις τιμών ώστε να αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητά της. Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα μειώσει τις τιμές σε ορισμένα προϊόντα στην Ελβετία και τη Γερμανία από το 2026, παρότι η αποκλιμάκωση του κόστους του κακάο δεν αναμένεται να περάσει πλήρως στα οικονομικά της αποτελέσματα πριν από το 2027, λόγω της μακροπρόθεσμης στρατηγικής προμηθειών που ακολουθεί.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες δυσκολίες, ορισμένοι αναλυτές διακρίνουν σημάδια σταθεροποίησης. Η Barry Callebaut έχει ήδη προβλέψει ανάκαμψη των όγκων πωλήσεων μέσα στους επόμενους 18 μήνες, ενώ η Morningstar εκτιμά ότι αντίστοιχη πορεία θα μπορούσε να ακολουθήσει και η Lindt, καθώς οι τιμές λιανικής προσαρμόζονται και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αποκαθίσταται σταδιακά.