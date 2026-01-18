Lindt & Sprüngli: Ρεκόρ εσόδων με αυξήσεις τιμών – Αλλά οι όγκοι υποχωρούν

Σε μια χρονιά όπου το κακάο έγινε «χρυσάφι» και οι καταναλωτές μέτρησαν περισσότερο κάθε δαπάνη, η Lindt & Sprüngli απέδειξε ότι το ισχυρό brand μπορεί ακόμη να επιβάλλει τις τιμές. Ο ελβετικός κολοσσός της σοκολάτας έκλεισε το 2025 με καλύτερες επιδόσεις από τις αναμενόμενες, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική των αυξήσεων τιμών μπορεί να λειτουργήσει – έστω και με κόστος στους όγκους πωλήσεων.

Lindt & Sprüngli: Πωλήσεις πάνω από τις προβλέψεις

Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία ανακοίνωσε οργανική αύξηση πωλήσεων 12,4% για το 2025, ελαφρώς υψηλότερη από ό,τι περίμενε η αγορά. Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 5,92 δισ. ελβετικά φράγκα, ξεπερνώντας οριακά τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε κυρίως χάρη σε αυξήσεις τιμών που έφτασαν το 19%, με στόχο την απορρόφηση του αυξημένου κόστους πρώτων υλών.

Η άλλη όψη: λιγότερες ποσότητες

Πίσω από τους θετικούς αριθμούς, όμως, κρύβεται μια πιο σύνθετη εικόνα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, οι όγκοι πωλήσεων μειώθηκαν περίπου κατά 6% μέσα στη χρονιά, καθώς μέρος των καταναλωτών περιόρισε τις αγορές premium σοκολάτας. Η τάση αυτή ενισχύει τις ανησυχίες ότι το περιθώριο περαιτέρω αυξήσεων τιμών ίσως στενεύει.

Τι βλέπουν οι αναλυτές για το 2026

Για το 2026, η εικόνα παραμένει αβέβαιη. Αναλυτές επισημαίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος οι όγκοι να παραμείνουν αρνητικοί ή οι αυξήσεις τιμών να κινηθούν χαμηλότερα από τα επίπεδα που είδαμε το 2025.

Παρ’ όλα αυτά, σημειώνουν πως η Lindt έχει ήδη εφαρμόσει το μεγαλύτερο μέρος των ανατιμήσεων, περιορίζοντας τις εκπλήξεις για την επόμενη χρονιά.

Η Ευρώπη, τα αποθέματα και τα ερωτήματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η εικόνα της ευρωπαϊκής αγοράς. Το δεύτερο εξάμηνο του 2025, η οργανική ανάπτυξη στην Ευρώπη κινήθηκε σε διψήφια επίπεδα, ξεπερνώντας κατά πολύ τα στοιχεία από τα δεδομένα σαρωτών λιανικής, τα οποία έδειχναν πολύ χαμηλότερη δυναμική. Αυτό οδήγησε ορισμένους αναλυτές να θέσουν το ερώτημα εάν έχει δημιουργηθεί συσσώρευση αποθεμάτων που θα μπορούσε να επηρεάσει τις πωλήσεις του 2026.

Η εταιρεία, ωστόσο, απορρίπτει τους φόβους αυτούς, υποστηρίζοντας ότι τα επίπεδα αποθεμάτων κινούνται εντός της συνήθους εποχικότητας.

Σήμα στην αγορά

Στο χρηματιστήριο, η αντίδραση ήταν μεικτή, με τη μετοχή να ξεκινά ανοδικά αλλά να γυρίζει αργότερα σε αρνητικό έδαφος. Το μήνυμα, πάντως, είναι σαφές: η Lindt δείχνει ανθεκτικότητα, όμως το επόμενο κεφάλαιο θα κριθεί από το αν οι καταναλωτές συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα για μια… γλυκιά απόλαυση.