ΟΛΠ: Διάλογος με ΣΕΛΠΕ για λιμάνι, logistics και λιανεμπόριο

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Με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, με επικεφαλής τον προέδρο του ΣΕΛΠΕ και της ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. κ. Κώστα Γεράρδο, συναντήθηκε η διοίκηση της ΟΛΠ. Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Λιμένα Πειραιώς και τις προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.

Την αντιπροσωπεία του ΣΕΛΠΕ υποδέχθηκαν οι αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Άγγελος Καρακώστας και κ. Παναγιώτης Τσώνης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη λειτουργία του λιμένα, την αποτελεσματική εξυπηρέτηση της εμπορευματικής κίνησης, αλλά και τις εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και του λιανικού εμπορίου.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΛΠΕ ενημερώθηκαν για τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τις σύγχρονες υποδομές του Λιμένα Πειραιώς, ο οποίος διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο ως βασικός κόμβος της χώρας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ακολούθησε ξενάγηση στους βασικούς τομείς λειτουργίας του λιμένα, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν οι εγκαταστάσεις, οι επιχειρησιακές διαδικασίες και οι δυνατότητες που προσφέρει ο Πειραιάς στην υποστήριξη της εμπορευματικής δραστηριότητας αλλά και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και επιβεβαίωσε τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.