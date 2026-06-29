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Meliá Hotels: Νέο ξενοδοχείο στην Κέρκυρα

Η μονάδα που εντάσεται στον ισπανικό ξενοδοχειακό όμιλο Meliá Hotels είναι η πρώτη στην Κέρκυρα και η έβδομη στην Ελλάδα

Τουρισμός 29.06.2026, 21:18
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Meliá Hotels: Νέο ξενοδοχείο στην Κέρκυρα
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Στην Κέρκυρα επεκτείνει τη δραστηριότητά της η Meliá Hotels International, υπογράφοντας συμφωνία για τη διαχείριση νέας ξενοδοχειακής μονάδας στο νησί. Πρόκειται για την πρώτη παρουσία του ισπανικού ξενοδοχειακού ομίλου στην Κέρκυρα και την έβδομη μονάδα του στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα της premium και luxury φιλοξενίας σε κορυφαίους μεσογειακούς προορισμούς.

Το ξενοδοχείο, που σήμερα λειτουργεί ως St Georges Bay Country Club & Spa, και ανήκει στον αλβανικό όμιλο Concord βρίσκεται στη βόρεια ακτογραμμή του νησιού, μία περιοχή που ξεχωρίζει για το φυσικό της κάλλος, τις παραθαλάσσιες τοποθεσίες και την εύκολη πρόσβαση.

Η μονάδα θα ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο της Meliá Hotels International από το φετινό καλοκαίρι, λειτουργώντας αρχικά υπό το brand Affiliated by Meliá και διαθέτοντας 86 δωμάτια και ένα ολοκληρωμένο σύνολο εγκαταστάσεων, όπως εστιατόριο all-day dining, lobby bar, beach club, χώρους ευεξίας με spa και γυμναστήριο, καθώς και εγκαταστάσεις για συνέδρια και εταιρικές εκδηλώσεις (MICE).

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει εκτεταμένη ανακαίνιση, με στόχο την αναβάθμιση της μονάδας σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων και την ένταξή του στο brand The Meliá Collection το 2027. Με την ολοκλήρωση του έργου, η δυναμικότητά του θα αυξηθεί σε 140 δωμάτια έως το 2028.

Το The Meliá Collection αποτελεί μία επιλεγμένη συλλογή ξενοδοχείων με ξεχωριστή ταυτότητα, που βρίσκονται σε εμβληματικούς προορισμούς και προσφέρουν αυθεντικές, εξατομικευμένες εμπειρίες, άρρηκτα συνδεδεμένες με τον χαρακτήρα κάθε τόπου.

«Η συμφωνία αυτή στην Κέρκυρα επιβεβαιώνει τη σταθερή μας δέσμευση για περαιτέρω ανάπτυξη στη Μεσόγειο, με έμφαση στον premium και luxury τομέα και στην ένταξη ξενοδοχείων με ισχυρή εμπειριακή αξία σε μοναδικούς προορισμούς», δήλωσε ο Gabriel Escarrer, Chairman & CEO της Meliá Hotels International. «Η προσθήκη αυτού του ξενοδοχείου και η μελλοντική του ένταξη στο The Meliá Collection θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε μια πραγματικά διαφοροποιημένη πρόταση φιλοξενίας σε έναν από τους πιο εμπνευσμένους προορισμούς της Ευρώπης, συμβάλλοντας παράλληλα στην περαιτέρω αναβάθμιση της Κέρκυρας ως προορισμού υψηλών προδιαγραφών.»

Ο Gabriel Escarrer, Chairman & CEO της Meliá Hotels International.

Με St Georges Bay Country Club & Spa, ο Όμιλος Concord, ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική του σχέση με τη Meliá Hotels International, μετά την επιτυχημένη συνεργασία των δύο πλευρών για το Meliá Durrës στην Αλβανία. Η νέα συμφωνία επιβεβαιώνει το κοινό όραμα των δύο εταιρειών για ανάπτυξη σε κορυφαίους μεσογειακούς προορισμούς, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η Meliá Hotels International ιδρύθηκε το 1956 στη Μαγιόρκα (Ισπανία) και το 2026 γιορτάζει 70 χρόνια παρουσίας ως η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή εταιρεία της Ισπανίας και μία από τις σημαντικότερες διεθνώς. Με περισσότερα από 400 ξενοδοχεία (χαρτοφυλάκιο και pipeline) σε κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως, η εταιρεία διαχειρίζεται εννέα brands: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá και Affiliated by Meliá.

Όλα τα brands μοιράζονται έναν κοινό σκοπό: να προσφέρουν αυθεντικές και αξέχαστες εμπειρίες, εμπνευσμένες από τις μεσογειακές αξίες που χαρακτηρίζουν τη Meliá Hotels International.

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