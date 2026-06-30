Πετρέλαιο: Στα 72,5 δολ. και πέφτει – Oι επενδυτές προσβλέπουν σε πιθανές συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ

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Υποχώρησε το πετρέλαιο την Τρίτη και είναι έτοιμο για μια νέα μηνιαία πτώση, με τους επενδυτές να εξετάζουν πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στη Ντόχα εν μέσω μιας τεταμένης ενδιάμεσης εκεχειρίας στον τετράμηνο πόλεμο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Αύγουστο, τα οποία λήγουν την Τρίτη, μειώθηκαν κατά 0,9% ή 64 σεντς στα 72,51 δολάρια το βαρέλι στις 05:56 ώρα Ελλάδος. Αυτά τα επίπεδα είναι περίπου 20 δολάρια ή 22% χαμηλότερα από το κλείσιμο του περασμένου μήνα. Το πιο ενεργά διαπραγματεύσιμο συμβόλαιο του Σεπτεμβρίου μειώθηκε κατά 0,4% ή 31 σεντς στα 73,6 δολάρια το βαρέλι, αναφέρει το Reuters.

Το αμερικανικό West Texas Intermediate για τον Αύγουστο μειώθηκε κατά 0,6% ή 39 σεντς στα 70,36 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές αναμένεται να υποχωρήσουν περίπου 17 δολάρια ή 19% από το κλείσιμο της 29ης Μαΐου. Τόσο οι τιμές του Brent όσο και του WTI έχουν σχεδόν επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα.

«Οι επενδυτές τιμολογούν με την ελπίδα ενός θετικού αποτελέσματος από τις συνομιλίες της Ντόχα, παρόλο που η πραγματική ομαλοποίηση των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν είναι ακόμη ορατή», δήλωσε στο πρακτορείο ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

«Η αγορά είναι συγκρατημένα αισιόδοξη, αλλά εξακολουθεί να προστατεύει τα στοιχήματά της μέχρι να δούμε πιο απτά σημάδια αποκλιμάκωσης», πρόσθεσε ο Γουότερερ.

Ιρανοί και Ομανοί εμπειρογνώμονες θα ξεκινήσουν συνομιλίες για τον επαναπροσδιορισμό των διαδρομών διέλευσης μέσω του Στενού του Ορμούζ τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι στην κρατική τηλεόραση τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι η χώρα του θα προσπαθήσει να εμποδίσει τα πλοία εκτός των καθορισμένων διαδρομών.

Το πετρέλαιο «κρέμεται» από τις συνομιλίες στη Ντόχα

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπακγέι, δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν συναντήσεις διαπραγμάτευσης σε κανένα επίπεδο με την αμερικανική πλευρά τις επόμενες ημέρες.

«Η συνάντηση στη Ντόχα θα είναι ίσως σημαντική, ίσως και όχι. Θα το μάθουμε», δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Η αβεβαιότητα σχετικά με το εάν οι δύο πλευρές θα συναντηθούν, υπογράμμισε την ευθραυστότητα μιας συμφωνίας της 17ης Ιουνίου για την παύση των εχθροπραξιών, η οποία έχει διαταράξει τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ και αποτελεί πολιτική πρόκληση για τον Τραμπ ενόψει των εκλογών για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο.

Σταθεροποιώντας περαιτέρω τις τιμές, ορισμένοι αναλυτές ανησυχούσαν για τη ζήτηση από την Κίνα.

«Περιμένουμε περισσότερα στοιχεία για αύξηση των κινεζικών αγορών, αλλά δεν μπορούμε ακόμη να στοιχηματίσουμε σε μια μεγάλη επιστροφή στην αγορά από τον μεγαλύτερο εισαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο», διευκρίνισε στο Reuters ο Νιλ Κρόσμπι, επικεφαλής έρευνας της Sparta Commodities.

Εν τω μεταξύ, οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής προχωρούν με τη φόρτωση πετρελαίου και LNG παρά τις νέες επιθέσεις πλοίων στο Στενό του Ορμούζ και τις ανανεωμένες επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία για τη ναυτιλία.

Η κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό της από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου.