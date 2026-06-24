Αεροπορικές: Ανοδος μετοχών καθώς το πετρέλαιο πέφτει στα προπολεμικά επίπεδα

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Οι μετοχές για τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες σημείωσαν άνοδο 3% έως 7% την Τετάρτη, αφού οι τιμές του αργού πετρελαίου έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από πριν τον πόλεμο με το Ιράν, ενισχύοντας τις ελπίδες ότι η πίεση στα κέρδη των αερομεταφορέων θα μπορούσε να μειωθεί. Ωστόσο θεωρείται απίθανο τα οφέλη να μετακυληθούν αμέσως στους επιβάτες.

Μια άμεση μείωση των ναύλων για τους επιβάτες παραμένει απίθανη, λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας

Ο δείκτης S&P 500 Passenger Airlines σημείωσε άνοδο έως και 5%, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό, και έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 13% από το κλείσιμο της 12ης Ιουνίου, μετά την οποία οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν ειρηνευτική συμφωνία. Ο δείκτης αναφοράς S&P 500 έχει υποχωρήσει κατά 0,5% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Υποχωρεί το πετρέλαιο, κερδίζουν οι αεροπορικές

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent έπεσαν κάτω από το όριο των 74 δολαρίων ανά βαρέλι την Τετάρτη, εν μέσω ενδείξεων ότι όλο και περισσότερα πετρελαιοφόρα πρόκειται να απομακρυνθούν από τα Στενά του Ορμούζ, το οποίο αποτελεί δίοδο για το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

Με τις προμήθειες και τις τιμές του αργού να αναμένεται να μειωθούν, οι αεροπορικές εταιρείες αναμένεται να εξοικονομήσουν δισεκατομμύρια δολάρια σε επιπλέον κόστος, καθώς η άνοδος των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν ξεπέρασε την αύξηση των ναύλων. Ωστόσο, μια άμεση μείωση των ναύλων για τους επιβάτες παραμένει απίθανη, λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας.