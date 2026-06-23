Πετρέλαιο: Το μέλλον των τιμών ίσως εξαρτηθεί από την Κίνα

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Καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται τον τρόπο μόνιμης επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και της επανέναρξης της ροής πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, η επόμενη κίνηση της αγοράς ενδέχεται να εξαρτηθεί από μια χώρα που απουσιάζει από τις διαπραγματεύσεις: την Κίνα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί πλέον ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει υπερπροσφορά το επόμενο έτος.

Η Κίνα, ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής αργού πετρελαίου στον κόσμο, έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει τον εφοδιασμό της, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει διακόψει την πρόσβαση σε περισσότερα από 11 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Μειώνοντας τις εισαγωγές, βασιζόμενη στα τεράστια αποθέματά της και αξιοποιώντας περισσότερο την καθαρή ενέργεια, η Κίνα κατάφερε να μετριάσει τον αντίκτυπο της αύξησης των τιμών στην εγχώρια αγορά, αν όχι να τον εξαλείψει εντελώς, όπως εκτιμά σε ανάλυσή του το CNN.

Αυτές οι ενέργειες έγιναν αισθητές και στην παγκόσμια αγορά.

Μετά από περισσότερους από τρεις μήνες πολέμου, ορισμένοι αναλυτές προέβλεπαν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν έως και τα 200 δολάρια το βαρέλι φέτος. Ωστόσο, ακόμη και καθώς οι συνολικές εκτιμώμενες απώλειες προσφοράς έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, οι τιμές του αργού έχουν παραμείνει σχετικά σταθερές. Πολλοί αναλυτές επισημαίνουν την Κίνα ως τον κύριο λόγο.

Ο κρίσιμος ρόλος που διαδραματίζει η Κίνα

«Η Κίνα έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο εδώ, λειτουργώντας ως προστατευτικό φράγμα για την υπόλοιπη Ασία… προστατεύοντας έτσι και την παγκόσμια οικονομία», δήλωσε στο CNN ο Daan Walter, διευθυντής της Ember, ενός think tank για θέματα ενέργειας.

Την Tρίτη, το αργό πετρέλαιο Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, έπεσε κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι, λόγω των προσδοκιών ότι τα Στενά του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, θα μπορούσε σύντομα να επαναφέρει την κανονική εμπορική κίνηση. Το αργό πετρέλαιο Brent διαπραγματευόταν κάτω από τα 70 δολάρια το βαρέλι τις εβδομάδες πριν την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ στις αρχές Μαΐου έκλεισε στα 114 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Με την παγκόσμια επιρροή της Κίνας στον τομέα της ενέργειας να αυξάνεται, οι αναλυτές ανέφεραν ότι η πολιτική και τα πρότυπα κατανάλωσής της θα είναι καθοριστικά για την αγορά, ανεξάρτητα από το πόσο γρήγορα θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Το «αόρατο χέρι» της Κίνας

Σε ερευνητική έκθεση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, αναλυτές της Societe Generale έγραψαν ότι η μείωση κατά 7% της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου λόγω του αραβικού εμπάργκο του 1973 είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 134%. Ωστόσο, οι τιμές δεν έχουν σημειώσει τόσο μεγάλη άνοδο κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση επηρεάζει το 14% της παγκόσμιας προσφοράς.

Απέδωσαν αυτή την αντίφαση σε μεγάλο βαθμό στην Κίνα ως «το αόρατο χέρι που επαναφέρει την ισορροπία στην αγορά», λόγω της ικανότητάς της να περιορίσει τις εισαγωγές πετρελαίου κατά περίπου 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα – ποσότητα σχεδόν ίση με τη συνολική ζήτηση αργού πετρελαίου της Ιαπωνίας.

Η Κίνα κατάφερε να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση για διάφορους λόγους. Πριν από τον πόλεμο, η Κίνα δημιουργούσε εφεδρικά αποθέματα αργού πετρελαίου, με τη βοήθεια φθηνών παραδόσεων πετρελαίου από τη Ρωσία και το Ιράν, που υπόκεινται σε κυρώσεις, όπως ανέφερε ο Janiv Shah, αντιπρόεδρος του τμήματος αγορών πετρελαίου της Rystad Energy.

Τώρα διαθέτει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου σε εμπορικά και στρατηγικά αποθέματα, τα οποία άρχισε να αξιοποιεί τον Μάιο, σύμφωνα με αναλυτές.

«Η Κίνα έχει λειτουργήσει ως αντίβαρο στις τιμές», δήλωσε ο Shah. «Φέτος, αυτή η τάση έχει αντιστραφεί.»

Η κυβέρνηση περιόρισε επίσης τις εξαγωγές διυλισμένων προϊόντων, όπως το ντίζελ και η βενζίνη, προκειμένου να διασφαλίσει τον εγχώριο εφοδιασμό. Αυτό αποθάρρυνε τις κινεζικές εταιρείες διύλισης πετρελαίου, οι οποίες αντιμετωπίζουν χαμηλότερα περιθώρια κέρδους και έχουν αποκοπεί από τις αγορές του εξωτερικού, από το να αγοράζουν αργό από την παγκόσμια αγορά.

Εν τω μεταξύ, η άνθηση των ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα έχει αντισταθμίσει την ανάγκη της χώρας για ορυκτά καύσιμα. Περίπου ένα στα δύο καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που πωλούνται σήμερα στην Κίνα είναι οχήματα νέας ενέργειας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο στόλος ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας μείωσε την κατανάλωση πετρελαίου κατά περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα πέρυσι.

«Αποτέλεσε μια θαυμάσια βαλβίδα εκτόνωσης για την παγκόσμια αγορά αργού πετρελαίου», δήλωσε ο Ντέιβιντ Φίσμαν, διευθυντικό στέλεχος της Lantau Group που ειδικεύεται στον τομέα της ενέργειας και της ηλεκτροδότησης της Κίνας.

Ενώ οι υψηλές τιμές πιθανότατα θα συνεχίσουν να περιορίζουν τη ζήτηση από τους καταναλωτές και τα διυλιστήρια, η ικανότητα της Κίνας να μετριάσει τον παγκόσμιο κλονισμό στην προσφορά ενδέχεται να περιορίζεται από το πόσο μπορεί να διατηρήσει τα αποθέματα καυσίμων, πρόσθεσε.

«Αυτό που δεν μπορεί να διατηρηθεί για πάντα είναι τα αποθέματα αργού πετρελαίου», είπε ο Fishman. «Αν οι τιμές υποχωρήσουν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να αρχίσουν να συσσωρεύουν αποθέματα ξανά.»

Από την έλλειψη στην υπερπροσφορά;

Μετά από μήνες αναμονής για τις επιπτώσεις της χειρότερης πετρελαϊκής κρίσης στην ιστορία, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί πλέον ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει υπερπροσφορά το επόμενο έτος.

Στην μηνιαία έκθεσή του για το πετρέλαιο που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, ο ΔΟΕ προβλέπει ότι η αύξηση της προσφοράς θα ξεπεράσει τη ζήτηση το επόμενο έτος κατά 4,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, καθώς η παραγωγή αργού πετρελαίου στη Μέση Ανατολή επιστρέφει στα κανονικά επίπεδα.

«Αυτό μπορεί να προσφέρει μια ευπρόσδεκτη ανάσα στην αγορά και μια ευκαιρία για την αναπλήρωση των εξαντλημένων αποθεμάτων ή για τη δημιουργία νέων στρατηγικών αποθεμάτων, καθώς οι χώρες αναθεωρούν τις ενεργειακές στρατηγικές και πολιτικές τους ως απάντηση στην κρίση», έγραψε ο οργανισμός στην έκθεσή του.

Ενώ η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου προβλέπεται να αυξηθεί το επόμενο έτος, η πρόσφατη αστάθεια έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάτι που θα μπορούσε επίσης να μειώσει σταδιακά την κατανάλωση αργού πετρελαίου μακροπρόθεσμα. Η Κίνα, ο παγκόσμιος ηγέτης στα ηλεκτρικά οχήματα, τις μπαταρίες και την ηλιακή ενέργεια, σημείωσε ρεκόρ εξαγωγών προϊόντων τεχνολογίας καθαρής ενέργειας τον Μάρτιο, μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Πώς μπορεί η Κίνα να επωφεληθεί από την ενεργειακή κρίση

«Αυτή η επιτάχυνση προς την ηλεκτροκίνηση κερδίζει έδαφος», δήλωσε ο Cosimo Ries, αναλυτής της Trivium China που καλύπτει τους τομείς της ενέργειας και της αυτοκινητοβιομηχανίας. «Θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις [μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν], αλλά σε γενικές γραμμές αυτή θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική στιγμή για την παγκόσμια μετάβαση στ αποκαρβονιοποίηση».

Η Muyu Xu, ανώτερη αναλύτρια ερευνών για το αργό πετρέλαιο στην Kpler, μια πλατφόρμα πληροφοριών για τις πρώτες ύλες, δήλωσε ότι η πλεονάζουσα προσφορά θα μπορούσε να εμφανιστεί ήδη από τον επόμενο μήνα. Αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν ξανά γρήγορα, αυτό σημαίνει ότι 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που είχαν παραμείνει αποθηκευμένα θα επανεισαχθούν στην αγορά, πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν πιθανότατα θα αυξήσει δυναμικά τη δική του παραγωγή, ιδίως εάν αρθεί η αμερικανική απαγόρευση. Ωστόσο, αυτό μπορεί επίσης να καταστήσει το ιρανικό πετρέλαιο λιγότερο ελκυστικό για την Κίνα, η οποία το αγοράζει με έκπτωση, καθώς το Ιράν, λόγω των κυρώσεων, διαθέτει ελάχιστα άλλα μέσα για να το πουλήσει.

Ωστόσο, η Xu πρόσθεσε ότι πολλές χώρες έχουν ήδη καλύψει τη ζήτηση τους σε αργό πετρέλαιο για το καλοκαίρι, και η Κίνα θα μπορούσε να καταστεί και πάλι καθοριστική για την αποκατάσταση κάποιας ισορροπίας στην αγορά.

«Αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα από ό,τι πριν από μόλις δύο μήνες», δήλωσε η Xu. «Αυτή τη στιγμή, η χώρα που έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει την υπερπροσφορά είναι η Κίνα. Το πρόβλημα όμως είναι: Τι θέλει να αγοράσει η Κίνα;»