 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Πετρέλαιο: Το μέλλον των τιμών ίσως εξαρτηθεί από την Κίνα

Η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής αργού πετρελαίου στον κόσμο

World 23.06.2026, 23:00
Σχολιάστε
Πετρέλαιο: Το μέλλον των τιμών ίσως εξαρτηθεί από την Κίνα
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται τον τρόπο μόνιμης επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και της επανέναρξης της ροής πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, η επόμενη κίνηση της αγοράς ενδέχεται να εξαρτηθεί από μια χώρα που απουσιάζει από τις διαπραγματεύσεις: την Κίνα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί πλέον ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει υπερπροσφορά το επόμενο έτος.

Η Κίνα, ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής αργού πετρελαίου στον κόσμο, έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει τον εφοδιασμό της, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει διακόψει την πρόσβαση σε περισσότερα από 11 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Μειώνοντας τις εισαγωγές, βασιζόμενη στα τεράστια αποθέματά της και αξιοποιώντας περισσότερο την καθαρή ενέργεια, η Κίνα κατάφερε να μετριάσει τον αντίκτυπο της αύξησης των τιμών στην εγχώρια αγορά, αν όχι να τον εξαλείψει εντελώς, όπως εκτιμά σε ανάλυσή του το CNN.

Αυτές οι ενέργειες έγιναν αισθητές και στην παγκόσμια αγορά.

Μετά από περισσότερους από τρεις μήνες πολέμου, ορισμένοι αναλυτές προέβλεπαν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν έως και τα 200 δολάρια το βαρέλι φέτος. Ωστόσο, ακόμη και καθώς οι συνολικές εκτιμώμενες απώλειες προσφοράς έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, οι τιμές του αργού έχουν παραμείνει σχετικά σταθερές. Πολλοί αναλυτές επισημαίνουν την Κίνα ως τον κύριο λόγο.

Ο κρίσιμος ρόλος που διαδραματίζει η Κίνα

«Η Κίνα έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο εδώ, λειτουργώντας ως προστατευτικό φράγμα για την υπόλοιπη Ασία… προστατεύοντας έτσι και την παγκόσμια οικονομία», δήλωσε στο CNN ο Daan Walter, διευθυντής της Ember, ενός think tank για θέματα ενέργειας.

Την Tρίτη, το αργό πετρέλαιο Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, έπεσε κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι, λόγω των προσδοκιών ότι τα Στενά του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, θα μπορούσε σύντομα να επαναφέρει την κανονική εμπορική κίνηση. Το αργό πετρέλαιο Brent διαπραγματευόταν κάτω από τα 70 δολάρια το βαρέλι τις εβδομάδες πριν την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ στις αρχές Μαΐου έκλεισε στα 114 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Με την παγκόσμια επιρροή της Κίνας στον τομέα της ενέργειας να αυξάνεται, οι αναλυτές ανέφεραν ότι η πολιτική και τα πρότυπα κατανάλωσής της θα είναι καθοριστικά για την αγορά, ανεξάρτητα από το πόσο γρήγορα θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Το «αόρατο χέρι» της Κίνας

Σε ερευνητική έκθεση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, αναλυτές της Societe Generale έγραψαν ότι η μείωση κατά 7% της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου λόγω του αραβικού εμπάργκο του 1973 είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 134%. Ωστόσο, οι τιμές δεν έχουν σημειώσει τόσο μεγάλη άνοδο κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση επηρεάζει το 14% της παγκόσμιας προσφοράς.

Απέδωσαν αυτή την αντίφαση σε μεγάλο βαθμό στην Κίνα ως «το αόρατο χέρι που επαναφέρει την ισορροπία στην αγορά», λόγω της ικανότητάς της να περιορίσει τις εισαγωγές πετρελαίου κατά περίπου 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα – ποσότητα σχεδόν ίση με τη συνολική ζήτηση αργού πετρελαίου της Ιαπωνίας.

Η Κίνα κατάφερε να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση για διάφορους λόγους. Πριν από τον πόλεμο, η Κίνα δημιουργούσε εφεδρικά αποθέματα αργού πετρελαίου, με τη βοήθεια φθηνών παραδόσεων πετρελαίου από τη Ρωσία και το Ιράν, που υπόκεινται σε κυρώσεις, όπως ανέφερε ο Janiv Shah, αντιπρόεδρος του τμήματος αγορών πετρελαίου της Rystad Energy.

Τώρα διαθέτει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου σε εμπορικά και στρατηγικά αποθέματα, τα οποία άρχισε να αξιοποιεί τον Μάιο, σύμφωνα με αναλυτές.

«Η Κίνα έχει λειτουργήσει ως αντίβαρο στις τιμές», δήλωσε ο Shah. «Φέτος, αυτή η τάση έχει αντιστραφεί.»

Η κυβέρνηση περιόρισε επίσης τις εξαγωγές διυλισμένων προϊόντων, όπως το ντίζελ και η βενζίνη, προκειμένου να διασφαλίσει τον εγχώριο εφοδιασμό. Αυτό αποθάρρυνε τις κινεζικές εταιρείες διύλισης πετρελαίου, οι οποίες αντιμετωπίζουν χαμηλότερα περιθώρια κέρδους και έχουν αποκοπεί από τις αγορές του εξωτερικού, από το να αγοράζουν αργό από την παγκόσμια αγορά.

Εν τω μεταξύ, η άνθηση των ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα έχει αντισταθμίσει την ανάγκη της χώρας για ορυκτά καύσιμα. Περίπου ένα στα δύο καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που πωλούνται σήμερα στην Κίνα είναι οχήματα νέας ενέργειας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο στόλος ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας μείωσε την κατανάλωση πετρελαίου κατά περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα πέρυσι.

«Αποτέλεσε μια θαυμάσια βαλβίδα εκτόνωσης για την παγκόσμια αγορά αργού πετρελαίου», δήλωσε ο Ντέιβιντ Φίσμαν, διευθυντικό στέλεχος της Lantau Group που ειδικεύεται στον τομέα της ενέργειας και της ηλεκτροδότησης της Κίνας.

Ενώ οι υψηλές τιμές πιθανότατα θα συνεχίσουν να περιορίζουν τη ζήτηση από τους καταναλωτές και τα διυλιστήρια, η ικανότητα της Κίνας να μετριάσει τον παγκόσμιο κλονισμό στην προσφορά ενδέχεται να περιορίζεται από το πόσο μπορεί να διατηρήσει τα αποθέματα καυσίμων, πρόσθεσε.

«Αυτό που δεν μπορεί να διατηρηθεί για πάντα είναι τα αποθέματα αργού πετρελαίου», είπε ο Fishman. «Αν οι τιμές υποχωρήσουν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να αρχίσουν να συσσωρεύουν αποθέματα ξανά.»

Από την έλλειψη στην υπερπροσφορά;

Μετά από μήνες αναμονής για τις επιπτώσεις της χειρότερης πετρελαϊκής κρίσης στην ιστορία, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί πλέον ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει υπερπροσφορά το επόμενο έτος.

Στην μηνιαία έκθεσή του για το πετρέλαιο που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, ο ΔΟΕ προβλέπει ότι η αύξηση της προσφοράς θα ξεπεράσει τη ζήτηση το επόμενο έτος κατά 4,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, καθώς η παραγωγή αργού πετρελαίου στη Μέση Ανατολή επιστρέφει στα κανονικά επίπεδα.

«Αυτό μπορεί να προσφέρει μια ευπρόσδεκτη ανάσα στην αγορά και μια ευκαιρία για την αναπλήρωση των εξαντλημένων αποθεμάτων ή για τη δημιουργία νέων στρατηγικών αποθεμάτων, καθώς οι χώρες αναθεωρούν τις ενεργειακές στρατηγικές και πολιτικές τους ως απάντηση στην κρίση», έγραψε ο οργανισμός στην έκθεσή του.

Ενώ η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου προβλέπεται να αυξηθεί το επόμενο έτος, η πρόσφατη αστάθεια έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάτι που θα μπορούσε επίσης να μειώσει σταδιακά την κατανάλωση αργού πετρελαίου μακροπρόθεσμα. Η Κίνα, ο παγκόσμιος ηγέτης στα ηλεκτρικά οχήματα, τις μπαταρίες και την ηλιακή ενέργεια, σημείωσε ρεκόρ εξαγωγών προϊόντων τεχνολογίας καθαρής ενέργειας τον Μάρτιο, μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Πώς μπορεί η Κίνα να επωφεληθεί από την ενεργειακή κρίση

«Αυτή η επιτάχυνση προς την ηλεκτροκίνηση κερδίζει έδαφος», δήλωσε ο Cosimo Ries, αναλυτής της Trivium China που καλύπτει τους τομείς της ενέργειας και της αυτοκινητοβιομηχανίας. «Θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις [μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν], αλλά σε γενικές γραμμές αυτή θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική στιγμή για την παγκόσμια μετάβαση στ αποκαρβονιοποίηση».

Η Muyu Xu, ανώτερη αναλύτρια ερευνών για το αργό πετρέλαιο στην Kpler, μια πλατφόρμα πληροφοριών για τις πρώτες ύλες, δήλωσε ότι η πλεονάζουσα προσφορά θα μπορούσε να εμφανιστεί ήδη από τον επόμενο μήνα. Αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν ξανά γρήγορα, αυτό σημαίνει ότι 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που είχαν παραμείνει αποθηκευμένα θα επανεισαχθούν στην αγορά, πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν πιθανότατα θα αυξήσει δυναμικά τη δική του παραγωγή, ιδίως εάν αρθεί η αμερικανική απαγόρευση. Ωστόσο, αυτό μπορεί επίσης να καταστήσει το ιρανικό πετρέλαιο λιγότερο ελκυστικό για την Κίνα, η οποία το αγοράζει με έκπτωση, καθώς το Ιράν, λόγω των κυρώσεων, διαθέτει ελάχιστα άλλα μέσα για να το πουλήσει.
Ωστόσο, η Xu πρόσθεσε ότι πολλές χώρες έχουν ήδη καλύψει τη ζήτηση τους σε αργό πετρέλαιο για το καλοκαίρι, και η Κίνα θα μπορούσε να καταστεί και πάλι καθοριστική για την αποκατάσταση κάποιας ισορροπίας στην αγορά.

«Αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα από ό,τι πριν από μόλις δύο μήνες», δήλωσε η Xu. «Αυτή τη στιγμή, η χώρα που έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει την υπερπροσφορά είναι η Κίνα. Το πρόβλημα όμως είναι: Τι θέλει να αγοράσει η Κίνα;»

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Tesla: Αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή έρευνα για θανατηφόρο τροχαίο
World

Η Tesla υπό έρευνα για θανατηφόρο τροχαίο
Βολφράμιο: Η επέκταση ορυχείου στο Βιετνάμ θα μπορούσε να παρέχει επιπλέον 115 εκατ. τόνους
World

Επιπλέον 115 εκ. τόνοι βολφραμίου από Βιετνάμ
Πετρέλαιο: Το μέλλον των τιμών ίσως εξαρτηθεί από την Κίνα
World

Το μέλλον των τιμών πετρελαίου και το «αόρατο χέρι» της Κίνας
Ρωσία: Η πολεμική οικονομία της αντιμετωπίζει προβλήματα – αλλά δεν πρόκειται να καταρρεύσει
World

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας έχει... πρόβλημα, αλλά δεν καταρρέει
Ευρώπη: Ο ακραίος καύσωνας σκοτώνει ανθρώπους και την οικονομία
World

Απώλειες δεκάδων δισ. από την ακραία ζέστη στην Ευρώπη
ΕΕ: Απλούστερους κανόνες και υποστήριξη ζητούν οι ευρωπαϊκοί γίγαντες της τεχνολογίας
World

ΕΕ: Απλούστερους κανόνες και υποστήριξη ζητούν οι ευρωπαϊκοί γίγαντες της τεχνολογίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μήτσης: «Πράσινο φως» για το νέο 5άστερο στο Μέγαρο Σλήμαν – Μελά
Τουρισμός

Μήτσης: «Πράσινο φως» για το νέο 5άστερο στο Μέγαρο Σλήμαν - Μελά

Η επένδυση, ύψους 36 εκατ. ευρώ, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αστικής αναγέννησης στο κέντρο της πρωτεύουσας

Λάμπρος Καραγεώργος
Πολεοδομίες: Το σχέδιο μεταφοράς στο Κτηματολόγιο και οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Μάχη για τις πολεοδομίες: Οι Δήμοι απέναντι στο νέο μοντέλο

Με ορίζοντα το 2027 και χρηματοδότηση 6,2 εκατ. ευρώ το ΥΠΕΝ δρομολογεί να μεταφέρει τις πολεοδομίες από τους δήμους στο Κτηματολόγιο

Μάχη Τράτσα
Ελληνικές τράπεζες: Σε ποια σημεία είναι πρωταθλήτριες Ευρώπης
Τράπεζες

ΕΚΤ: Που κερδίζουν «χρυσό» οι ελληνικές τράπεζες

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες και την σύγκρισή τους με τις ευρωπαϊκές - Που υπερτερούν

Αγης Μάρκου
ΤτΕ: Η Αθήνα δεν πλήττεται από τον υπερτουρισμό
Τουρισμός

Η Αθήνα δεν πλήττεται από τον... υπερτουρισμό [γραφήματα]

Παρά τη διαρκή ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Αθήνας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη ο υπερτουρισμός δεν έχει αγγίξει την Αθήνα - Τι αναφέρει η ΤτΕ

Λάμπρος Καραγεώργος
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Οι Ένοπλες Δυνάμεις και ελληνική βιομηχανία να έρθουν πιο κοντά
Business

Παρέμβαση Μυτιληναίου για την ελληνική αμυντική βιομηχανία

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέθεσε πρόταση για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας - Εγκαίνια της 4ης μονάδας του αμυντικού hub της Metlen στο Βόλο

Χρήστος Κολώνας
ΤτΕ: Μεγαλύτερη ανάπτυξη και ταχύτερη πτώση πληθωρισμού μετά τη συμφωνία στη Μέση Ανατολή
Economy

Τι ξεκλειδώνει για ανάπτυξη και πληθωρισμό το deal ΗΠΑ- Ιράν

Η Τράπεζα της Ελλάδος βλέπει ταχύτερη μείωση των τιμών, τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου

Αγης Μάρκου
Στενά του Ορμούζ: Έως 40 ημέρες για να ξεμπλοκάρει το ναυτιλιακό πέρασμα 
Ναυτιλία

Έως και 40 ημέρες για να «ξεμπλοκάρει» ο Περσικός 

Η «ουρά» των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ θα κρατήσει μέχρι τον Αύγουστο - 570 πλοία περιμένουν ακόμη στον Κόλπο – Τι προβλέπει η Kpler

Λάμπρος Καραγεώργος
Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος της γειτονιάς – Πώς τα… μπακάλικα αλλάζουν τον χάρτη του λιανεμπορίου
Τρόφιμα – ποτά

Ο πόλεμος της γειτονιάς - Ποιοι κερδίζουν από τα μαγαζιά... ευκολίας

Τα μικρά καταστήματα εξελίσσονται στο πιο δυναμικό τμήμα της αγοράς των σούπερ μάρκετ – Οι επενδύσεις από την ΑΒ Βασιλόπουλος και τον Μασούτη έως τα My Market

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από World
Tesla: Αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή έρευνα για θανατηφόρο τροχαίο
World

Η Tesla υπό έρευνα για θανατηφόρο τροχαίο

Ο οδηγός του Tesla είπε στους αξιωματούχους ότι χρησιμοποιούσε σύστημα υποβοήθησης οδηγού όταν το αυτοκίνητό του χτύπησε σε σπίτι στην περιοχή του Χιούστον, σκοτώνοντας μια γυναίκα

Πετρέλαιο: Το μέλλον των τιμών ίσως εξαρτηθεί από την Κίνα
World

Το μέλλον των τιμών πετρελαίου και το «αόρατο χέρι» της Κίνας

Η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής αργού πετρελαίου στον κόσμο

Δημήτρης Σταμούλης
Ρωσία: Η πολεμική οικονομία της αντιμετωπίζει προβλήματα – αλλά δεν πρόκειται να καταρρεύσει
World

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας έχει... πρόβλημα, αλλά δεν καταρρέει

Ο Πούτιν εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία με την Ουκρανία

Ευρώπη: Ο ακραίος καύσωνας σκοτώνει ανθρώπους και την οικονομία
World

Απώλειες δεκάδων δισ. από την ακραία ζέστη στην Ευρώπη

Οι επιπτώσεις στην Ευρώπη όμως δεν περιορίζονται στη δημόσια υγεία, αλλά επηρεάζουν σημαντικά το πραγματικό ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και τη βιομηχανική δραστηριότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΕ: Απλούστερους κανόνες και υποστήριξη ζητούν οι ευρωπαϊκοί γίγαντες της τεχνολογίας
World

ΕΕ: Απλούστερους κανόνες και υποστήριξη ζητούν οι ευρωπαϊκοί γίγαντες της τεχνολογίας

Ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στην ΕΕ, διευκόλυνση των συγχωνεύσεων και στενότερη συνεννόηση με τη βιομηχανία, ζητούν οι ευρωπαικές big tech

Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας: Εκκένωση 11.000 ναυτικών από τα Στενά του Ορμούζ
World

Σχέδιο εκκένωσης για περισσότερους από 11.000 ναυτικούς από τα Στενά του Ορμούζ

Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας ανακοίνωσε γιγαντιαία επιχείρηση εκκένωσης του Ορμούζ από χιλιάδες πλοία και εγκλωβισμένους ναυτικούς με την άδεια όλων των εμπλεκομένων

Ευρωζώνη: Η επιχειρηματική δραστηριότητα δείχνει ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν
World

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη δείχνει ανθεκτικότητα

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη συρρικνώθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο τον Ιούνιο, τροφοδοτώντας αισιοδοξία ότι μπορεί να αντέξει τον ταχύτερο πληθωρισμό και την κλονισμένη εμπιστοσύνη που προκάλεσε ο πόλεμος

Latest News
Tesla: Αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή έρευνα για θανατηφόρο τροχαίο
World

Η Tesla υπό έρευνα για θανατηφόρο τροχαίο

Ο οδηγός του Tesla είπε στους αξιωματούχους ότι χρησιμοποιούσε σύστημα υποβοήθησης οδηγού όταν το αυτοκίνητό του χτύπησε σε σπίτι στην περιοχή του Χιούστον, σκοτώνοντας μια γυναίκα

Βολφράμιο: Η επέκταση ορυχείου στο Βιετνάμ θα μπορούσε να παρέχει επιπλέον 115 εκατ. τόνους
World

Επιπλέον 115 εκ. τόνοι βολφραμίου από Βιετνάμ

Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα σε βολφράμιο σε περισσότερους από 8.000 τόνους για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση

Nvidia: Ο νέος σχεδιασμός του κέντρου δεδομένων της θα λύσει το πρόβλημα νερού της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Η απάντηση της Nvidia στην υπερκατανάλωση νερού των data centers

Η Nvidia ανακοίνωσε ότι οι νεότεροι διακομιστές ΑΙ της θα χρησιμοποιούν εξ ολοκλήρου υγρή ψύξη, που εξαλείφει την ανάγκη για ανεμιστήρες ψύξης αέρα που βασίζονται στο νερό.

Wall Street: Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq
Wall Street

Η τεχνολογική αστάθεια έριξε τη Wall

Αναζωπυρώθηκαν οι προβληματισμοί για τη βιωσιμότητα του ισχυρού ράλι που έχει τροφοδοτηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη.

Πετρέλαιο: Το μέλλον των τιμών ίσως εξαρτηθεί από την Κίνα
World

Το μέλλον των τιμών πετρελαίου και το «αόρατο χέρι» της Κίνας

Η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής αργού πετρελαίου στον κόσμο

Δημήτρης Σταμούλης
Ρωσία: Η πολεμική οικονομία της αντιμετωπίζει προβλήματα – αλλά δεν πρόκειται να καταρρεύσει
World

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας έχει... πρόβλημα, αλλά δεν καταρρέει

Ο Πούτιν εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία με την Ουκρανία

Ντόναλντ Τραμπ: Γίνεται βαρίδι για την ευρωπαϊκή ακροδεξιά
Κόσμος

Ο Τραμπ γίνεται βαρίδι για την ευρωπαϊκή ακροδεξιά

Από πολιτικό κεφάλαιο σε εκλογικό ρίσκο: Μελόνι, Μπαρντελά και άλλοι εθνικιστές ηγέτες απομακρύνονται από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ

Evangelos Marinakis Vindicated in Landmark ECHR Ruling
English Edition

Evangelos Marinakis Vindicated in Landmark ECHR Ruling

The European Court of Human Rights ruled against the Greek state over actions and statements by then PM Alexis Tsipras, DM Panos Kammenos and Justice Minister Stavros Kontonis. The ruling is deemed significant for defense of the rule of law

Ευρώπη: Ο ακραίος καύσωνας σκοτώνει ανθρώπους και την οικονομία
World

Απώλειες δεκάδων δισ. από την ακραία ζέστη στην Ευρώπη

Οι επιπτώσεις στην Ευρώπη όμως δεν περιορίζονται στη δημόσια υγεία, αλλά επηρεάζουν σημαντικά το πραγματικό ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και τη βιομηχανική δραστηριότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη: Απόφαση – σταθμός από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Επικαιρότητα

Δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη: Απόφαση – σταθμός από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για τις ενέργειες και δηλώσεις των Α. Τσίπρα, Π. Καμμένου και Σ. Κοντονή. Η καταδίκη αυτή είναι σημαντική για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου.

BofA: Ένα ευχάριστο καλοκαίρι για τους «ταύρους» του δολαρίου
Συνάλλαγμα

BofA: Ένα ευχάριστο καλοκαίρι για τους «ταύρους» του δολαρίου

Πιέσεις στο ευρώ βλέπουν οι αναλυτές της καθώς η fed θα αυξάνει τα επιτόκια

Μεγάλου: Το τραπεζικό σύστημα με πολύ ισχυρή ρευστότητα αναζητά επενδυτικά σχέδια
Τράπεζες

Μεγάλου: Το τραπεζικό σύστημα με πολύ ισχυρή ρευστότητα αναζητά επενδυτικά σχέδια

Οι επισημάνσεις του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας Πειραιώς Χρήστου Μεγάλου στο συνέδριο «Ήπειρος: οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας» που έγινε στα Ιωάννινα

ΕΕ: Απλούστερους κανόνες και υποστήριξη ζητούν οι ευρωπαϊκοί γίγαντες της τεχνολογίας
World

ΕΕ: Απλούστερους κανόνες και υποστήριξη ζητούν οι ευρωπαϊκοί γίγαντες της τεχνολογίας

Ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στην ΕΕ, διευκόλυνση των συγχωνεύσεων και στενότερη συνεννόηση με τη βιομηχανία, ζητούν οι ευρωπαικές big tech

Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας: Εκκένωση 11.000 ναυτικών από τα Στενά του Ορμούζ
World

Σχέδιο εκκένωσης για περισσότερους από 11.000 ναυτικούς από τα Στενά του Ορμούζ

Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας ανακοίνωσε γιγαντιαία επιχείρηση εκκένωσης του Ορμούζ από χιλιάδες πλοία και εγκλωβισμένους ναυτικούς με την άδεια όλων των εμπλεκομένων

Τάνκερ: Διπλασιάστηκαν οι ναύλοι, αυξάνονται οι εξαγωγές πετρελαίου στη Μ. Ανατολή
Ποντοπόρος

Διπλασιάστηκαν οι ναύλοι των τάνκερ, ιστορικό υψηλό στα ημερήσια έσοδα

Οι τιμές ναύλωσης ενός τάνκερ εκτός των Στενών του Ορμούζ έχουν εκτοξευθεί στα 190.500 δολάρια την ημέρα

Δημήτρης Σταμούλης
Ρουμπινί: Λανσάρει ψηφιακό token
Crypto

Ρουμπινί: Λανσάρει ψηφιακό token

Ο Ρουμπινί έχει ασκήσει σκληρή κριτική στα crypto - Τώρα λανσάρει το δικό του ψηφιακό token που ονομάζεται USAFi

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies