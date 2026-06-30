Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Κέρδη 10% για τον Stoxx 600 το δεύτερο τρίμηνο

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Με κέρδη έκλεισαν σήμερα οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα ισχυρό τρίμηνο, καθώς τα στοιχεία από τον πληθωρισμό στη Γερμανία και τη Γαλλία ενίσχυσαν το σενάριο για μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,88% στις 641 μονάδες, ενώ σε επίπεδο τριμήνου ο δείκτης κέρδη 10%. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,12% στις 10.497 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 1,50% στις 24.995 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,44% στις 8.403 μονάδες.

Στο ταμπλό

Σε επίπεδο μετοχών, ισχυρό ράλι σημείωσε η Aino Health, με τη μετοχή της να εκτινάσσεται κατά 51%, έπειτα από την υποβολή πρότασης εξαγοράς της εταιρείας.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών βρίσκεται και η νομισματική πολιτική, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες του ετήσιου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Σίντρα της Πορτογαλίας.

Ο πρόεδρος της Deutsche Bundesbank και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Γιοάχιμ Νάγκελ, δήλωσε ότι είναι ακόμη πρόωρο για την ΕΚΤ να αποφασίσει τα επόμενα βήματά της όσον αφορά τα επιτόκια.

Μιλώντας στο CNBC, στο περιθώριο του Φόρουμ της ΕΚΤ για την Κεντρική Τραπεζική στη Σίντρα της Πορτογαλίας, ο Νάγκελ επισήμανε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει «σημαντικά πάνω» από τον στόχο του 2% για κάποιο διάστημα.

Ωστόσο, χαρακτήρισε «έκπληξη» την πρόσφατη υποχώρηση των τιμών της ενέργειας, που αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες του πληθωρισμού, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει «εξαιρετικά ασαφής».

Ο πληθωρισμός

Πράγματι, στη Γερμανία, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,3% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας Destatis, έναντι 2,6% τον Μάιο και χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) υποχώρησε κατά 0,3%, ενώ ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,4% σε ετήσια βάση και μειώθηκε κατά 0,2% σε σχέση με τον Μάιο. Οι τιμές της ενέργειας κατέγραψαν αύξηση 3,4% σε ετήσια βάση, σημαντικά χαμηλότερη από το 6,6% του προηγούμενου μήνα.

Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στο 2,5%, ενώ τα οριστικά στοιχεία για τον Ιούνιο θα ανακοινωθούν στις 10 Ιουλίου.

Στη Γαλλία, ο ετήσιος πληθωρισμός εκτιμάται ότι υποχώρησε στο 1,8% τον Ιούνιο από 2,4% τον Μάιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας INSEE, επίσης χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών. Σε μηνιαία βάση, ο ΔΤΚ εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 0,2%.

Η επιβράδυνση του πληθωρισμού αποδίδεται κυρίως στη σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 11,2% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 16,6% τον Μάιο.

Οι τιμές των τροφίμων εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 0,9%, ενώ οι τιμές των υπηρεσιών κατά 1,8%. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (HICP) προβλέπεται ότι αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση και μειώθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση.