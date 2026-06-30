Πληθωρισμός: Μεγαλύτερη από την αναμενόμενη πτώση στη Γαλλία, άνοδος στην Ισπανία

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Περισσότερο από το αναμενόμενο υποχώρησε ο πληθωρισμός στη Γαλλία τον Ιούνιο, υποδηλώνοντας ότι οι πιέσεις στις τιμές αρχίζουν να υποχωρούν εν μέσω της μείωσης του κόστους ενέργειας λόγω της άμβλυνσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η αύξηση των τιμών καταναλωτή επιβραδύνθηκε στο 2,0% σε ετήσια βάση από 2,8% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία εναρμονισμένα με την ΕΕ που δημοσιεύθηκαν από τη γαλλική στατιστική υπηρεσία Insee την Τρίτη.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal ανέμεναν μικρότερη πτώση, στο 2,3%.

Η μείωση οφείλεται στην απότομη επιβράδυνση των τιμών της ενέργειας, ιδίως των πετρελαϊκών προϊόντων, ανέφερε η Insee, προσθέτοντας ότι οι τιμές των υπηρεσιών επιβραδύνθηκαν επίσης σε μικρότερο βαθμό.

Η μείωση του πληθωρισμού έρχεται μετά από σημαντική πτώση των τιμών της ενέργειας κατά τον Ιούνιο. Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν εν αναμονή μιας προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα μέσα Ιουνίου και έκτοτε έχουν υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδά τους από την έναρξη της σύγκρουσης, με τις αγορές να αυξάνουν τα στοιχήματά τους για την επανέναρξη των τακτικών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η υποχώρηση του πληθωρισμού αποτελεί ευπρόσδεκτο σημάδι για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία νωρίτερα τον Ιούνιο αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρία χρόνια, καθιστώντας την την πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που έλαβε μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών που οφείλεται στον πόλεμο στο Ιράν.

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένεται να παραμείνουν επιφυλακτικοί καθώς αξιολογούν εάν οι πρόσφατες πιέσεις στις τιμές που οφείλονται στην ενέργεια αποδειχθούν προσωρινές ή έχουν πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις τιμές.

Σε αντίθετη τροχιά ο πληθωρισμός στην Ισπανία

Ο ισπανικός πληθωρισμός ήταν απροσδόκητα ισχυρός τον Ιούνιο, υποδηλώνοντας ότι οι πιέσεις στις τιμές παραμένουν πιο επίμονες από ό,τι ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Οι τιμές καταναλωτή ήταν 3,6% υψηλότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο, αμετάβλητες από τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία εναρμονισμένα με την ΕΕ που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία της Ισπανίας INE τη Δευτέρα.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα της Wall Street Journal ανέμεναν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα μειωνόταν στο 3,4%.

Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου ήταν οι κύριοι παράγοντες του πληθωρισμού τον Ιούνιο, ενώ η αύξηση των τιμών των καυσίμων και των λιπαντικών για τα προσωπικά οχήματα επιβραδύνθηκε, ανέφερε η INE.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι πιέσεις στις τιμές που σχετίζονται με την ενέργεια παρέμειναν αυξημένες κατά τη διάρκεια του μήνα, ακόμη και όταν οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά την εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν που βοήθησε στην άμβλυνση των ανησυχιών για τις διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, περαιτέρω ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται θα ήταν ευπρόσδεκτες, αλλά η ισχυρότερη από την αναμενόμενη ισπανική ανάγνωση μπορεί να ενισχύσει την προσοχή, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αξιολογούν εάν οι πρόσφατες πιέσεις στις τιμές που οφείλονται στην ενέργεια αποδεικνύονται προσωρινές ή έχουν πιο μακροχρόνιες επιπτώσεις στις τιμές.