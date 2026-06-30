Πληθωρισμός: Επιβραδύνθηκε στη Γερμανία τον Ιούνιο

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Πάτησε φρένο ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Ιούνιο καθώς υποχώρησαν οι τιμές της ενέργειας ενώ σταθεροποιήθηκε ο δομικός πληθωρισμός μετριάζοντας τις ανησυχίες ότι οι πιέσεις στις τιμές από τον πόλεμο στο Ιράν θα μπορούσαν να εξαπλωθούν ευρύτερα στην οικονομία.
Ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,4% από 2,7% τον Μάιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας την Τρίτη.
Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη
Η ραγδαία υποχώρηση στις αγορές ενέργειας από τότε που η Μέση Ανατολή κινήθηκε προς την ειρήνη μειώνει γρήγορα το κόστος πραγμάτων όπως τα καύσιμα, το οποίο είχε εκτοξευθεί με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Η μετατόπιση εισάγει ένα στοιχείο αμφιβολίας στα στοιχήματα των επενδυτών για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, καθώς οι traders δεν προεξοφλούν πλέον πλήρως μια ακόμη αύξηση φέτος.
«Αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι πώς οι τετράμηνες αυξήσεις του κόστους ενέργειας επηρεάζουν τον πληθωρισμό των τροφίμων και τον πληθωρισμό των υπηρεσιών», δήλωσε στην Bloomberg Television. «Είμαστε απολύτως αποφασισμένοι να προχωράμε βήμα-βήμα, σε κάθε συνεδρίαση ξεχωριστά, και να μην περιορίζουμε τις επιλογές μας με εικασίες σχετικά με τις αποφάσεις για τα επιτόκια.»
«Η προοπτική μιας συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν έχει ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου χαμηλότερα, διατηρώντας την βασική μας πρόβλεψη για τον πληθωρισμό σε γενικές γραμμές εντός χρονοδιαγράμματος. Μαζί με τις ανακοινώσεις από τις άλλες μεγάλες οικονομίες του μπλοκ, τα γερμανικά στοιχεία ενισχύουν την άποψή μας για επιβράδυνση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη τον Ιούνιο» εκτιμά η Simona Delle Chiaie, επικεφαλής οικονομολόγος της ευρωζώνης στο Bloomberg Economics.