Πληθωρισμός: Επιβραδύνθηκε στη Γερμανία τον Ιούνιο

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Πάτησε φρένο ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Ιούνιο καθώς υποχώρησαν οι τιμές της ενέργειας ενώ σταθεροποιήθηκε ο δομικός πληθωρισμός μετριάζοντας τις ανησυχίες ότι οι πιέσεις στις τιμές από τον πόλεμο στο Ιράν θα μπορούσαν να εξαπλωθούν ευρύτερα στην οικονομία.

Ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,4% από 2,7% τον Μάιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας την Τρίτη.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι ο εναρμονισμένος με την ΕΕ Δείκτης Τιμών Καταναλωτή θα αυξανόταν κατά 2,5%. Η μείωση οφείλεται στην επιβράδυνση του πληθωρισμού ενέργειας στο 3,4% τον Ιούνιο από 6,6% τον Μάιο, αντανακλώντας τη μείωση των φόρων καυσίμων που εισήγαγε η κυβέρνηση για να μετριάσει τις αυξήσεις τιμών που σχετίζονται με τον πόλεμο. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο πληθωρισμός της Γερμανίας θα αυξηθεί τον Ιούλιο μετά τη λήξη του μέτρου. «Τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι στιγμής δεν δείχνουν ουσιαστικά καμία ένδειξη έμμεσων επιπτώσεων από τις κατά καιρούς μαζικές αυξήσεις των τιμών της ενέργειας στις τιμές άλλων αγαθών» ανέφερε ο Ralph Solveen, ανώτερος οικονομολόγος στην Commerzbank. Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,5%. Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών παρέμεινε επίσης σταθερός στο 3,1%. Τα γερμανικά στοιχεία έρχονται πριν από την ανακοίνωση του πληθωρισμού της ευρωζώνης την Τετάρτη. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters αναμένουν ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα μειωθεί στο 3% τον Ιούνιο από 3,2% τον Μάιο. Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, τα στοιχεία έδειξαν επίσης μια εκπληκτικά απότομη πτώση του π ληθωρισμού της Γαλλίας, πίσω στο επίπεδο του 2% που στοχεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο δομικός πληθωρισμός στην Ιταλία επίσης μετριάστηκε, στο 3,1%, με τους οικονομολόγους πέφτουν έξω καθώς ανέμεναν ότι θα διατηρηθεί σταθερός.

Η ραγδαία υποχώρηση στις αγορές ενέργειας από τότε που η Μέση Ανατολή κινήθηκε προς την ειρήνη μειώνει γρήγορα το κόστος πραγμάτων όπως τα καύσιμα, το οποίο είχε εκτοξευθεί με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Η μετατόπιση εισάγει ένα στοιχείο αμφιβολίας στα στοιχήματα των επενδυτών για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, καθώς οι traders δεν προεξοφλούν πλέον πλήρως μια ακόμη αύξηση φέτος.