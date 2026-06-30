Comcast: Σχεδιάζει να χωριστεί σε δύο, στέλνοντας τις μετοχές της σε άνοδο 20%

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Να διαχωρίσει τις επιχειρήσεις ενημέρωσης και συνδεσιμότητας σχεδιάζει η Comcast, δημιουργώντας δύο ξεχωριστές εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, οι οποίες αναμένεται ότι θα είναι σε καλύτερη θέση για να αναπτυχθούν ή να επιδιώξουν συμφωνίες σε ταχέως εξελισσόμενους κλάδους.

Η εταιρεία σχεδιάζει να ολοκληρώσει μια αφορολόγητη απόσχιση του NBCUniversal και της Sky, μια εταιρεία ενημέρωσης καθαρού περιεχομένου με επικεφαλής του Μάικ Κάβανα, ο οποίος είναι επί του παρόντος συν-διευθύνων σύμβουλος της Comcast. Ο πρώην οικονομικός διευθυντής, Μάικλ Αγγελάκης, θα επιστρέψει για να διευθύνει την Comcast.

Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άνοδο 20% προσυνεδριακά.

Η συμφωνία θα μεταμορφώσει έναν κολοσσό των βιομηχανιών συνδεσιμότητας και ψυχαγωγίας που έχει χρησιμοποιήσει την κλίμακά του ως εφαλτήριο και για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η υγεία και το μέγεθος της βασικής επιχείρησης συνδεσιμότητας της Comcast της επέτρεψαν να επενδύσει σε μεγάλες συμφωνίες αθλητικών μεταδόσεων και να χτίσει την επιχείρηση streaming, Peacock.

Τώρα, οι επικεφαλής της εταιρείας πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και συνδεσιμότητας είναι έτοιμες να σταθούν αυτόνομα.

Τι θα περιλαμβάνουν τα δύο spinoffs της Comcast

Το NBCUniversal θα περιλαμβάνει τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Universal, το αναπτυσσόμενο τμήμα θεματικών πάρκων, τα δίκτυα NBC και Telemundo, την Bravo, την υπηρεσία streaming Peacock και την ευρωπαϊκή επιχείρηση μέσων ενημέρωσης Sky.

Η υπόλοιπη επιχείρηση της Comcast θα αποτελείται από τις δραστηριότητες ευρυζωνικής, ασύρματης και καλωδιακής τηλεόρασης της εταιρείας. Η Comcast εργάζεται για να περιορίσει τις απώλειες συνδρομητών ευρυζωνικής και καλωδιακής τηλεόρασης, ενώ παράλληλα επεκτείνει την ασύρματη διαχείριση της Xfinity Mobile.

Η εταιρεία εκποίησε καλωδιακά κανάλια, όπως τα MSNBC, CNBC, USA και Syfy, στην Versant νωρίτερα φέτος.

Οι μέτοχοι της Comcast κατέχουν μετοχές τόσο στην Comcast όσο και στην NBCUniversal, ανέφερε η εταιρεία, με τον διαχωρισμό που θα ολοκληρωθεί εντός του επόμενου έτους.

Οι εταιρείες θα έχουν δομή διπλής κατηγορίας και η Comcast αναμένει να διατηρήσει περίπου 20% μερίδιο ιδιοκτησίας στην NBCUniversal για έως και ένα χρόνο μετά την απόσχιση.

Η Comcast δεν αναφέρθηκε στην κεφαλαιοποίηση αγοράς των δύο νέων εταιρειών. «Η Comcast θα συνεχίσει να βασίζεται στην ηγετική της θέση στη συνδεσιμότητα, ενώ η NBCUniversal, μαζί με το Sky, θα διαθέτει την κλίμακα, τα εμπορικά σήματα, το περιεχόμενο και τους οικονομικούς πόρους για να ανταγωνιστεί ως κορυφαία παγκόσμια εταιρεία μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας», δήλωσε ο Κάβανα.