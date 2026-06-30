 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(24) "Non-Profit Organizations"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Γουόρεν Μπάφετ: Αναβάλει τη καθιερωμένη δωρεά στο Ίδρυμα Γκέιτς, ενόψει πορίσματος Έπσταϊν

Ο δισεκατομμυριούχος Μπάφετ αναμένεται να αναβάλει την απόφαση για την «ισόβια» δέσμευσή του για να δει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Ιδρύματος Γκέιτς

World 30.06.2026, 19:15
Σχολιάστε
Γουόρεν Μπάφετ: Αναβάλει τη καθιερωμένη δωρεά στο Ίδρυμα Γκέιτς, ενόψει πορίσματος Έπσταϊν
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τη συνηθισμένη δωρεά του στα μέσα του έτους προς το Ίδρυμα Γκέιτς παραλείπει για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες, ο Γουόρεν Μπάφετ, ώπου ο αποκαλούμενος «Μάντης της Όμαχα» να μπορέσει να δει τα ευρήματα έρευνας σχετικά με τους δεσμούς του ιδρύματος με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο 95χρονος Μπάφετ αναβάλλει την απόφασή του για αργότερα μέσα στο έτος, πιθανώς μέχρι να δημοσιεύσει την επιστολή του για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ανέφεραν πηγές της Wall Street Journal. Ο πρόεδρος της Berkshire Hathaway συνήθως δωρίζει μετοχές της Berkshire αξίας δισεκατομμυρίων κάθε Ιούνιο ή αρχές Ιουλίου, μέρος μιας «ισόβιας» δέσμευσης που έκανε όταν σφυρηλάτησε στενότερους δεσμούς με το Ίδρυμα Γκέιτς.

Το Ίδρυμα Γκέιτς έχει προσλάβει τη δικηγορική εταιρεία WilmerHale για να αναθεωρήσει τους δεσμούς του με τον εκλιπόντα καταδικασθέντα σωματέμπορα και τα ευρήματά της αναμένονται αυτό το καλοκαίρι. Ο Μπάφετ και όσοι βρίσκονται κοντά του έχουν έρθει σε επαφή με την ηγεσία του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου Μαρκ Σούζμαν, για να μάθουν περισσότερα για τους δεσμούς του Έπσταϊν και την αναθεώρηση.

Ο Μπάφετ έχει δώσει περίπου 48 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2006 έως το 2025 στο ίδρυμα, συνήθως μεταφέροντας τμήματα μετοχών της Berkshire στα μέσα κάθε έτους. Ο Μπάφετ παραιτήθηκε από τη θέση του διαχειριστή του ιδρύματος το 2021, αφού ο Μπιλ Γκέιτς και η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους.

Το 2024 δήλωσε στην Wall Street Journal ότι το ίδρυμα δεν θα είχε χρήματα που θα προέρχονταν από αυτόν μετά τον θάνατό του. Την ίδια χρονιά, η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς εγκατέλειψε το ίδρυμα που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στους δικούς της φιλανθρωπικούς στόχους.

Οι σχέσεις Μπάφετ-Γκέιτς λυγίζουν λόγω Έπσταϊν

Όποια απόφαση κι αν λάβει ο Μπάφετ, δεν αναμένεται να επηρεάσει τις ετήσιες συνεισφορές του στα ιδρύματα της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαχειρίζονται τα τρία παιδιά του και το Ίδρυμα Susan Thompson Buffet, το οποίο πήρε το όνομά του από την πρώτη του σύζυγο, σύμφωνα με τις πηγές της Journal.

Η σχέση του Μπάφετ με τον Γκέιτς, τον μακροχρόνιο φίλο του, έχει γνωρίσει ένταση μετά την δημοσιοποίηση των αρχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την υπόθεση Έπσταϊν.

Σε συνέντευξη στο CNBC, τον Μάρτιο ο Μπάφετ είπε ότι δεν είχε μιλήσει με τον Γκέιτς από τότε που δημοσιεύθηκαν τα αρχεία του Έπσταϊν. Είπε ότι ήθελε να περιμένει και να δει τι περισσότερο έμαθε από τα αρχεία του Έπσταϊν πριν λάβει την ετήσια απόφασή του για δωρεά στα τέλη Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια μιας κατάθεσης στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στα μέσα Ιουνίου, ο Γκέιτς είπε στους νομοθέτες ότι η τελευταία φορά που μίλησε με τον Μπάφετ ήταν τον Ιανουάριο, πριν από τη δημοσίευση των αρχείων του Έπσταϊν, σύμφωνα με ένα αντίγραφο της συνέντευξής του. «Μιλήσαμε για τα προβλήματα υγείας μου και για κάποια άλλα πράγματα», είπε ο 70χρονος Γκέιτς.

Ο Γκέιτς αποφεύγει επαφές

Στις αρχές Μαΐου, ο Γκέιτς δεν παρευρέθηκε στην ετήσια συνάντηση της Berkshire Hathaway, της εταιρείας που ηγήθηκε ο Μπάφετ για δεκαετίες, όπου ο Γκέιτς ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου μέχρι το 2020, ανέφερε προηγουμένως η Journal. Ενώ δεν του απαγορεύτηκε η παρουσία, κάποιοι συμβούλευσαν τον Γκέιτς να μην πάει. Ήταν η πρώτη φορά που δεν παρευρέθηκε μετά από πολλά χρόνια.

Ενημερώθηκε επίσης η ομάδα του Γκέιτς ότι δεν θα μπορούσε να καθίσει στο τμήμα του χώρου της εκδήλωσης που προοριζόταν για τον Μπάφετ, τους διευθυντές της Berkshire και άλλους επιχειρηματικούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Apple, Τιμ Κουκ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το Ίδρυμα Γκέιτς έχει προσφέρει περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικές δωρεές από την ίδρυσή του. Αυτή η εργασία έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων εμβολίων για τη μηνιγγίτιδα και την ελονοσία, μιας νέας θεραπείας για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση και εργαλείων για τη βελτίωση της υγείας των γυναικών.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, ο Γκέιτς δήλωσε ότι το ίδρυμα σχεδίαζε να δωρίσει περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 20 χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του υπολοίπου του κληροδοτήματός του, και δήλωσε ότι θα λήξει στο τέλος του 2045. Καθώς προετοιμάζεται για αυτές τις αλλαγές, το ίδρυμα το 2026 είπε στους υπαλλήλους ότι θα μειώσει το εργατικό δυναμικό του έως και 500 θέσεις τα επόμενα χρόνια και θα περιορίσει τα λειτουργικά έξοδα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Μοχάμεντ Ελ Εριάν: Η απόκλιση μεταξύ των κεντρικών τραπεζών της G7 αποκαλύπτει κάτι πιο βαθύ
World

Τι αποκαλύπτει η απόκλιση μεταξύ κεντρικών τραπεζών
ΕΚΤ: Εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης των ελάχιστων αποθεματικών των τραπεζών
World

ΕΚΤ: Εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης των ελάχιστων αποθεματικών των τραπεζών
ΕΕ: Γαλλία και Γερμανία συγκρούονται για το μέλλον της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής
World

EE: Ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της ευρωπαϊκής διπλωματίας;
Amazon: Στα δικαστήρια της Αυστραλίας για αθέμιτους όρους σύμβασης συνδρομής Prime
World

Στα αυστραλιανά δικαστήρια η Amazon για αθέμιτες πρακτικές
Λαγκάρντ: Η αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούνιο δεν ήταν «αύξηση ασφαλείας»
World

Η αύξηση επιτοκίων δεν ήταν «αύξηση ασφαλείας» λέει η Λαγκάρντ
Ιταλία: Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία
World

Ο αντίκτυπος στην οικονομία της Ιταλίας του πολέμου στη Μ. Ανατολή

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ralph Lauren: Το «αμερικανικό όνειρο» που απογειώνει τις πωλήσεις στην Κίνα
Business

Το αμερικανικό brand που αλλάζει τους κανόνες της πολυτέλειας

Η Ralph Lauren καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο στην κινεζική αγορά, προσελκύοντας μια νέα γενιά καταναλωτών που αναζητά κύρος χωρίς τις υπέρογκες τιμές της παραδοσιακής πολυτέλειας

Νατάσα Σινιώρη
Ναδάλ: Πρωταθλητής στο τένις και στις… business
World

Όχι μόνο τένις - Ο Ράφα Ναδάλ πρωταθλητής και στις... business

Ο 22 φορές νικητής Grand Slam, Ράφα Ναδάλ, άνοιξε το τέταρτο ξενοδοχείο του

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
OTE Estate: Στα 69,4 εκατ. ευρώ τα έσοδα από μισθώσεις το 2025
Τηλεπικοινωνίες

Ο «κρυμμένος θησαυρός» του ΟΤΕ ξεπέρασε τα 1,28 δισ.

Η OTE Estate κατέγραψε αυξημένα έσοδα από μισθώσεις και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, με το EBITDA να διαμορφώνεται στα 54 εκατ. ευρώ

Γιώργος Πολύζος
Υπερπλεονάσματα: Τελειώνει η εποχή τους;
Economy

Τελειώνει η εποχή των εύκολων υπερπλεονασμάτων;

Το πρώτο crash test έρχεται πριν από τις εκλογές

Αλέξανδρος Κλώσσας
UBS: Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες, σύσταση αγορά
Τράπεζες

UBS: Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες, σύσταση αγορά

Νέος καταλύτης για τις ελληνικές τράπεζες είναι η αξιοποίηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τη UBS

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Nespresso Hellas: Διψήφια ανάπτυξη για έκτη χρονιά – Στο +17% οι πωλήσεις το 2025
Business

Οι Έλληνες πίνουν Nespresso - Στο +17% οι πωλήσεις το 2025

Στα 61 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2025 για τη Nespresso Hellas αυξημένος κατά 17% σε σχέση με το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Motor Oil – Helleniq Energy: Τι λέει για τις μετοχές των ελληνικών διυλιστηρίων η Eurobank Equities 
Business

Eurobank: Buy για Helleniq Energy, top pick για Motor Oil

Η Eurobank Equities κάνει ειδική αναφορά στα περιθώρια διύλισης - Η κερδοφορία αυξήθηκε από την κλιμάκωση της κρίσης 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευθύμιος Μπουλούτας: Σε νέα φάση ανάπτυξης η Ελλάκτωρ – Στα 191,5 εκατ. ευρώ το μέρισμα
Business

Μπουλούτας: Σε νέα φάση ανάπτυξης η Ελλάκτωρ

Στη ΓΣ των μετόχων της Ελλάκτωρ ο CEO Ευθύμιος Μπουλούτας περιέγραψε τους τομείς ανάπτυξης του Ομίλου - «Πράσινο» σε μέρισμα 191,5 εκατ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από World
Μοχάμεντ Ελ Εριάν: Η απόκλιση μεταξύ των κεντρικών τραπεζών της G7 αποκαλύπτει κάτι πιο βαθύ
World

Τι αποκαλύπτει η απόκλιση μεταξύ κεντρικών τραπεζών

Ο Μοχάμεντ Ελ Εριάν εξηγεί και προειδοποιεί ότι ο κατακερματισμός ενέχει κινδύνους οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αστάθειας

ΕΕ: Γαλλία και Γερμανία συγκρούονται για το μέλλον της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής
World

EE: Ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της ευρωπαϊκής διπλωματίας;

Η Γαλλία και η Γερμανία συμφωνούν ότι η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική χρειάζεται ριζικές αλλαγές, αλλά διαφωνούν για το ποιος θα κρατά τα «κλειδιά» της διπλωματικής ισχύος της ΕΕ

Νατάσα Σινιώρη
Amazon: Στα δικαστήρια της Αυστραλίας για αθέμιτους όρους σύμβασης συνδρομής Prime
World

Στα αυστραλιανά δικαστήρια η Amazon για αθέμιτες πρακτικές

Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού της Αυστραλίας οδηγεί την Amazon στο δικαστήριο για πολλαπλούς αθέμιτους όρους στις συμβάσεις της με τους ετήσιους συνδρομητές Prime

Λαγκάρντ: Η αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούνιο δεν ήταν «αύξηση ασφαλείας»
World

Η αύξηση επιτοκίων δεν ήταν «αύξηση ασφαλείας» λέει η Λαγκάρντ

Η Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα προβλέπει υψηλότερους βασικούς και δομικούς πληθωρισμούς για φέτος και το επόμενο έτος, με τον πληθωρισμό να επιστρέφει στον στόχο το τελευταίο τρίμηνο του 2027 είπε η Λαγκάρντ

Ιταλία: Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία
World

Ο αντίκτυπος στην οικονομία της Ιταλίας του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Η  επιβάρυνση για ένα μέσο ιταλικό νοικοκυριό φθάνει τα  926 ευρώ

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν οι κενές θέσεις εργασίας
World

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν οι κενές θέσεις εργασίας

Οι κενές θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 9.000 σε 7,594 εκατ. μέχρι την τελευταία ημέρα του Μαΐου

Γερμανία – Γαλλία: Μόλις στο 0,5% η ανάπτυξη του 2026
World

Μόλις στο 0,5% η ανάπτυξη σε Γερμανία και Γαλλία

Επίσημες αρνητικές αναθεωρήσεις για τις μακροοικονομικές προοπτικές των ισχυρών της Ευρώπης

Τάσος Μαντικίδης
Latest News
Γιεν: Η Ιαπωνία έχει ξοδέψει δισ. για την στήριξη του – Γιατί δεν λειτουργεί
Συνάλλαγμα

Τα δισ του Τόκιο για την στήριξη του γιεν - Πόσο αποτελεσματικά είναι;

Οι λόγοι που το γιεν αποδυναμώνεται - Τα εργαλεία για την ενίσχυση του

Τζούλη Καλημέρη
Μοχάμεντ Ελ Εριάν: Η απόκλιση μεταξύ των κεντρικών τραπεζών της G7 αποκαλύπτει κάτι πιο βαθύ
World

Τι αποκαλύπτει η απόκλιση μεταξύ κεντρικών τραπεζών

Ο Μοχάμεντ Ελ Εριάν εξηγεί και προειδοποιεί ότι ο κατακερματισμός ενέχει κινδύνους οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αστάθειας

ΕΚΤ: Εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης των ελάχιστων αποθεματικών των τραπεζών
World

ΕΚΤ: Εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης των ελάχιστων αποθεματικών των τραπεζών

Τα ελάχιστα αποθεματικά ενδέχεται να αυξηθούν από 1% σε 2%, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters

ΕΕ: Γαλλία και Γερμανία συγκρούονται για το μέλλον της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής
World

EE: Ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της ευρωπαϊκής διπλωματίας;

Η Γαλλία και η Γερμανία συμφωνούν ότι η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική χρειάζεται ριζικές αλλαγές, αλλά διαφωνούν για το ποιος θα κρατά τα «κλειδιά» της διπλωματικής ισχύος της ΕΕ

Νατάσα Σινιώρη
Γαλλία: Καυτά βέλη κατά της κυβέρνησης Λεκορνί εν μέσω καύσωνα
Κόσμος

Καυτά βέλη κατά της κυβέρνησης Λεκορνί στη Γαλλία εν μέσω καύσωνα

Η κλιματική αλλαγή ψηλά στην ατζέντα των προτάσεων των υποψηφίων ενόψει προεδρικών εκλογών στη Γαλλία

Αλέξανδρος Καψύλης
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» στο ομόλογο της Seanergy Maritime Holdings
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Πράσινο φως» στο ομόλογο της Seanergy Maritime Holdings

Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά και εισαγωγή ομολογιών της Seanergy στο Euronext Athens

Ταχιάος: Σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές ενισχύουν τον αναπτυξιακό ρόλο της Θράκης
Επικαιρότητα

Ταχιάος: Οι υποδομές αλλάζουν τον αναπτυξιακό χάρτη της Θράκης

Ο Νίκος Ταχιάος ξεκαθαρίζει το καθεστώς των διοδίων στην Εγνατία Οδό και αναδεικνύει τις επενδύσεις που ενισχύουν τη στρατηγική σημασία της Θράκης

Ελλάκτωρ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση
Business

Ελλάκτωρ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση

Ο Όμιλος Ελλάκτωρ ανακοίνωσε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση - Πρόεδρος ο Γεώργιος Μυλωνογιάννης, Αντιπρόεδρος η Ευγενία Λειβαδάρου

ΔΕΣΦΑ: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το μεταπτυχιακό «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία» του ΕΜΠ
Ενέργεια

ΔΕΣΦΑ: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το μεταπτυχιακό «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία» του ΕΜΠ

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την πλήρη χρηματοδότηση του ΔΕΣΦΑ για πέντε ακαδημαϊκά έτη, από το 2026–2027 έως και το 2030–2031

Amazon: Στα δικαστήρια της Αυστραλίας για αθέμιτους όρους σύμβασης συνδρομής Prime
World

Στα αυστραλιανά δικαστήρια η Amazon για αθέμιτες πρακτικές

Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού της Αυστραλίας οδηγεί την Amazon στο δικαστήριο για πολλαπλούς αθέμιτους όρους στις συμβάσεις της με τους ετήσιους συνδρομητές Prime

Λαγκάρντ: Η αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούνιο δεν ήταν «αύξηση ασφαλείας»
World

Η αύξηση επιτοκίων δεν ήταν «αύξηση ασφαλείας» λέει η Λαγκάρντ

Η Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα προβλέπει υψηλότερους βασικούς και δομικούς πληθωρισμούς για φέτος και το επόμενο έτος, με τον πληθωρισμό να επιστρέφει στον στόχο το τελευταίο τρίμηνο του 2027 είπε η Λαγκάρντ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αντλεί 659,3 εκατ. ευρώ με την ΑΜΚ – Ψήφος επενδυτικής εμπιστοσύνης
Business
Upd: 21:23

Ψήφος επενδυτικής εμπιστοσύνης στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με σχεδόν 660 εκατ.

Μέσα σε 45 λεπτά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ άντλησε κεφάλαια 659,93 εκατ. ευρώ - Στα 42,50 ευρώ η τιμή διάθεσης 15.513.493 μετοχών - Που θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Χρήστος Κολώνας
Ιταλία: Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία
World

Ο αντίκτυπος στην οικονομία της Ιταλίας του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Η  επιβάρυνση για ένα μέσο ιταλικό νοικοκυριό φθάνει τα  926 ευρώ

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν οι κενές θέσεις εργασίας
World

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν οι κενές θέσεις εργασίας

Οι κενές θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 9.000 σε 7,594 εκατ. μέχρι την τελευταία ημέρα του Μαΐου

Γερμανία – Γαλλία: Μόλις στο 0,5% η ανάπτυξη του 2026
World

Μόλις στο 0,5% η ανάπτυξη σε Γερμανία και Γαλλία

Επίσημες αρνητικές αναθεωρήσεις για τις μακροοικονομικές προοπτικές των ισχυρών της Ευρώπης

Τάσος Μαντικίδης
Δολάριο: Γιατί οι κεντρικές τράπεζες γυρνούν την πλάτη στο νόμισμα των ΗΠΑ
Συνάλλαγμα

Ρωγμές στην κυριαρχία του δολαρίου - Η στροφή των κεντρικών τραπεζών

Για πρώτη φορά οι κεντρικές τράπεζες σχεδιάζουν να μειώσουν και όχι να αυξήσουν τις τοποθετήσεις τους σε δολάρια

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies