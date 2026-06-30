Γουόρεν Μπάφετ: Αναβάλει τη καθιερωμένη δωρεά στο Ίδρυμα Γκέιτς, ενόψει πορίσματος Έπσταϊν

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Τη συνηθισμένη δωρεά του στα μέσα του έτους προς το Ίδρυμα Γκέιτς παραλείπει για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες, ο Γουόρεν Μπάφετ, ώπου ο αποκαλούμενος «Μάντης της Όμαχα» να μπορέσει να δει τα ευρήματα έρευνας σχετικά με τους δεσμούς του ιδρύματος με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο 95χρονος Μπάφετ αναβάλλει την απόφασή του για αργότερα μέσα στο έτος, πιθανώς μέχρι να δημοσιεύσει την επιστολή του για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ανέφεραν πηγές της Wall Street Journal. Ο πρόεδρος της Berkshire Hathaway συνήθως δωρίζει μετοχές της Berkshire αξίας δισεκατομμυρίων κάθε Ιούνιο ή αρχές Ιουλίου, μέρος μιας «ισόβιας» δέσμευσης που έκανε όταν σφυρηλάτησε στενότερους δεσμούς με το Ίδρυμα Γκέιτς.

Το Ίδρυμα Γκέιτς έχει προσλάβει τη δικηγορική εταιρεία WilmerHale για να αναθεωρήσει τους δεσμούς του με τον εκλιπόντα καταδικασθέντα σωματέμπορα και τα ευρήματά της αναμένονται αυτό το καλοκαίρι. Ο Μπάφετ και όσοι βρίσκονται κοντά του έχουν έρθει σε επαφή με την ηγεσία του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου Μαρκ Σούζμαν, για να μάθουν περισσότερα για τους δεσμούς του Έπσταϊν και την αναθεώρηση.

Ο Μπάφετ έχει δώσει περίπου 48 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2006 έως το 2025 στο ίδρυμα, συνήθως μεταφέροντας τμήματα μετοχών της Berkshire στα μέσα κάθε έτους. Ο Μπάφετ παραιτήθηκε από τη θέση του διαχειριστή του ιδρύματος το 2021, αφού ο Μπιλ Γκέιτς και η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους.

Το 2024 δήλωσε στην Wall Street Journal ότι το ίδρυμα δεν θα είχε χρήματα που θα προέρχονταν από αυτόν μετά τον θάνατό του. Την ίδια χρονιά, η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς εγκατέλειψε το ίδρυμα που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στους δικούς της φιλανθρωπικούς στόχους.

Οι σχέσεις Μπάφετ-Γκέιτς λυγίζουν λόγω Έπσταϊν

Όποια απόφαση κι αν λάβει ο Μπάφετ, δεν αναμένεται να επηρεάσει τις ετήσιες συνεισφορές του στα ιδρύματα της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαχειρίζονται τα τρία παιδιά του και το Ίδρυμα Susan Thompson Buffet, το οποίο πήρε το όνομά του από την πρώτη του σύζυγο, σύμφωνα με τις πηγές της Journal.

Η σχέση του Μπάφετ με τον Γκέιτς, τον μακροχρόνιο φίλο του, έχει γνωρίσει ένταση μετά την δημοσιοποίηση των αρχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την υπόθεση Έπσταϊν.

Σε συνέντευξη στο CNBC, τον Μάρτιο ο Μπάφετ είπε ότι δεν είχε μιλήσει με τον Γκέιτς από τότε που δημοσιεύθηκαν τα αρχεία του Έπσταϊν. Είπε ότι ήθελε να περιμένει και να δει τι περισσότερο έμαθε από τα αρχεία του Έπσταϊν πριν λάβει την ετήσια απόφασή του για δωρεά στα τέλη Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια μιας κατάθεσης στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στα μέσα Ιουνίου, ο Γκέιτς είπε στους νομοθέτες ότι η τελευταία φορά που μίλησε με τον Μπάφετ ήταν τον Ιανουάριο, πριν από τη δημοσίευση των αρχείων του Έπσταϊν, σύμφωνα με ένα αντίγραφο της συνέντευξής του. «Μιλήσαμε για τα προβλήματα υγείας μου και για κάποια άλλα πράγματα», είπε ο 70χρονος Γκέιτς.

Ο Γκέιτς αποφεύγει επαφές

Στις αρχές Μαΐου, ο Γκέιτς δεν παρευρέθηκε στην ετήσια συνάντηση της Berkshire Hathaway, της εταιρείας που ηγήθηκε ο Μπάφετ για δεκαετίες, όπου ο Γκέιτς ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου μέχρι το 2020, ανέφερε προηγουμένως η Journal. Ενώ δεν του απαγορεύτηκε η παρουσία, κάποιοι συμβούλευσαν τον Γκέιτς να μην πάει. Ήταν η πρώτη φορά που δεν παρευρέθηκε μετά από πολλά χρόνια.

Ενημερώθηκε επίσης η ομάδα του Γκέιτς ότι δεν θα μπορούσε να καθίσει στο τμήμα του χώρου της εκδήλωσης που προοριζόταν για τον Μπάφετ, τους διευθυντές της Berkshire και άλλους επιχειρηματικούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Apple, Τιμ Κουκ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το Ίδρυμα Γκέιτς έχει προσφέρει περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικές δωρεές από την ίδρυσή του. Αυτή η εργασία έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων εμβολίων για τη μηνιγγίτιδα και την ελονοσία, μιας νέας θεραπείας για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση και εργαλείων για τη βελτίωση της υγείας των γυναικών.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, ο Γκέιτς δήλωσε ότι το ίδρυμα σχεδίαζε να δωρίσει περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 20 χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του υπολοίπου του κληροδοτήματός του, και δήλωσε ότι θα λήξει στο τέλος του 2045. Καθώς προετοιμάζεται για αυτές τις αλλαγές, το ίδρυμα το 2026 είπε στους υπαλλήλους ότι θα μειώσει το εργατικό δυναμικό του έως και 500 θέσεις τα επόμενα χρόνια και θα περιορίσει τα λειτουργικά έξοδα.