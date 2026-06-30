Motor Oil – Helleniq Energy: Τι λέει για τις μετοχές των ελληνικών διυλιστηρίων η Eurobank Equities 

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Ανοδικά αναθεωρεί τις εκτιμήσεις της για τα ελληνικά διυλιστήρια η Eurobank Equities, υποστηρίζοντας ότι η πρόσφατη άνοδος των περιθωρίων διύλισης δεν αποτελεί απλώς μια προσωρινή συνέπεια της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά σηματοδοτεί ένα νέο, υψηλότερο επίπεδο διατηρήσιμης κερδοφορίας για τον κλάδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η χρηματιστηριακή αναβαθμίζει τη σύστασή της για τη HELLENiQ ENERGY σε «Buy» από «Hold», αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 12,60 ευρώ από 9,40 ευρώ, ενώ διατηρεί τη σύσταση «Buy» για τη Motor Oil, την οποία εξακολουθεί να χαρακτηρίζει ως την κορυφαία επιλογή της (top pick), ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 53,20 ευρώ από 39,10 ευρώ.

Η ενίσχυση των περιθωρίων έχει ήδη «κλειδώσει» τα κέρδη του 2026

Η Eurobank Equities επισημαίνει ότι η εκτίναξη των περιθωρίων διύλισης μετά τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ιδιαίτερα στα μεσαία αποστάγματα, όπως το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα, οδήγησε την κερδοφορία των διυλιστηρίων σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από εκείνα που προεξοφλούσε η αγορά πριν από την κλιμάκωση της κρίσης.

Παρότι οι πρόσφατες διπλωματικές εξελίξεις οδήγησαν σε μερική αποκλιμάκωση των περιθωρίων, αυτά εξακολουθούν να κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα η υπεραπόδοση που έχει καταγραφεί από τις αρχές του έτους να αναμένεται να αποτυπωθεί με σαφή τρόπο και στην κερδοφορία του 2026.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, η υψηλή έκθεση των ελληνικών διυλιστηρίων στα καύσιμα ντίζελ και αεροπορικής χρήσης αναμένεται να οδηγήσει τα πραγματοποιημένα περιθώρια διύλισης περίπου στα 17 δολάρια ανά βαρέλι το 2026, δηλαδή κατά 2-3 δολάρια υψηλότερα σε σχέση με το 2025.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να στηρίξει λειτουργικά κέρδη (EBITDA) περίπου 1,3 δισ. ευρώ τόσο για τη HELLENiQ ENERGY όσο και για τη Motor Oil, επίπεδο που είναι περίπου 30% υψηλότερο από τις προβλέψεις που επικρατούσαν στις αρχές του έτους.

Η αλλαγή είναι διαρθρωτική και όχι συγκυριακή

Η Eurobank Equities εκτιμά ότι η επενδυτική εικόνα του κλάδου δεν περιορίζεται στις βραχυπρόθεσμες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Όπως σημειώνει, τα διυλιστήρια λειτουργούν πλέον σε ένα περιβάλλον διαρθρωτικά υψηλότερων περιθωρίων, με τα μεσοπρόθεσμα πραγματοποιημένα περιθώρια να είναι πιθανότερο να σταθεροποιηθούν στη ζώνη των 10 έως 15 δολαρίων ανά βαρέλι, αντί να επιστρέψουν στα επίπεδα των 6-7 δολαρίων, που θεωρούνταν μέχρι πρότινος ο φυσιολογικός κύκλος της αγοράς.

Η νέα αυτή βάση κερδοφορίας αποδίδεται στον συνδυασμό της ανθεκτικής ζήτησης για πετρελαϊκά προϊόντα, ιδιαίτερα για τα μεσαία αποστάγματα, και της διαρθρωτικά περιορισμένης προσφοράς στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να εμφανίζει έλλειμμα δυναμικότητας διύλισης και εξαρτάται ολοένα περισσότερο από εισαγόμενα φορτία, τα οποία μεταφέρονται μέσω μεγαλύτερων και πιο ευάλωτων εμπορικών διαδρομών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Eurobank Equities θεωρεί ότι τα EBITDA και των δύο ομίλων μπορούν να παραμείνουν άνω του 1 δισ. ευρώ ακόμη και σε συνθήκες εξομάλυνσης της αγοράς, αντί να επιστρέψουν στα σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα προηγούμενων ετών.

Η πρόβλεψη αυτή βρίσκεται περίπου 15%-20% υψηλότερα από τις τρέχουσες εκτιμήσεις μεγάλου μέρους της αγοράς για το 2027 και τα επόμενα χρόνια.

Σημαντικές αναβαθμίσεις των προβλέψεων

Με βάση το νέο περιβάλλον, η Eurobank Equities προχωρά σε ουσιαστική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της.

Για τη HelleniQ Energy, αυξάνει την πρόβλεψη για τα προσαρμοσμένα EBITDA του 2026 κατά 35%, στα περίπου 1,3 δισ. ευρώ, ενώ αναβαθμίζει τις προβλέψεις για το 2027 και το 2028 κατά 15% και 10% αντίστοιχα, στα περίπου 1,1 δισ. ευρώ.

Για τη Motor Oil, προβλέπει επίσης EBITDA περίπου 1,3 δισ. ευρώ το 2026 και περίπου 1,1 δισ. ευρώ για το 2027 και το 2028, στηριζόμενη σε περιθώριο διύλισης 16 δολαρίων ανά βαρέλι το 2026 και σε εξομάλυνσή του περίπου στα 13 δολάρια μεσοπρόθεσμα.

Η χρηματιστηριακή τονίζει ότι πλέον θεωρεί πως και οι δύο όμιλοι λειτουργούν με ένα αισθητά υψηλότερο «κατώφλι» κερδοφορίας από ό,τι εκτιμούσε προηγουμένως.

Στην περίπτωση της HelleniQ Energy, επισημαίνεται ακόμη ότι περίπου 500 εκατ. ευρώ EBITDA από τις δραστηριότητες downstream προέρχονται από το εμπόριο, τα logistics, τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την εμπορική δραστηριότητα και όχι αποκλειστικά από τη διύλιση. Αυτό καθιστά την κερδοφορία λιγότερο εξαρτημένη από τις διακυμάνσεις των διεθνών περιθωρίων διύλισης και δικαιολογεί υψηλότερη αποτίμηση σε σχέση με εταιρείες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στη διύλιση.

Παραμένουν ελκυστικές οι αποτιμήσεις

Παρά την πρόσφατη άνοδο των μετοχών, η Eurobank Equities εκτιμά ότι τόσο η HelleniQ Energy όσο και η Motor Oil εξακολουθούν να διαπραγματεύονται σε αποτιμήσεις χαμηλότερες από τα ιστορικά επίπεδα ενός κανονικού κύκλου, ενώ παράλληλα προσφέρουν ελκυστικές μερισματικές αποδόσεις και διατηρούν ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση.

Κατά την άποψή της, η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τη διαρθρωτική βελτίωση της κερδοφορίας του κλάδου. Εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο διατήρησης υψηλότερων περιθωρίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τα ελληνικά διυλιστήρια εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης των αποτιμήσεών τους.

Η Eurobank Equities επαναλαμβάνει τη σύσταση «Buy» για τη Motor Oil και αναβαθμίζει τη HelleniQ Energy επίσης σε «Buy», διατηρώντας τη Motor Oil μεταξύ των κορυφαίων επενδυτικών επιλογών της στην ελληνική αγορά.

Οι νέες τιμές-στόχοι αποτιμούν και τις δύο εταιρείες σε πολλαπλασιαστή μικρότερο από 6 φορές EV/EBITDA για το 2027, επίπεδο που η χρηματιστηριακή θεωρεί ιδιαίτερα συντηρητικό, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλότερο διατηρήσιμο επίπεδο περιθωρίων, τη μεγαλύτερη συμβολή δραστηριοτήτων εκτός της παραδοσιακής διύλισης και τη βελτιωμένη ορατότητα στις μελλοντικές ταμειακές ροές.