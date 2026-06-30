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Τι κερδίζουν AKTOR και Motor Oil από το deal στην κυκλική οικονομία

Οι υπεραξίες και η ανακατανομή του χαρτοφυλακίου της Motor Oil από την πώληση της Ηλέκτωρ - Οι νέες μπίζνες και οι σταθερές μελλοντικές ροές της AKTOR

Business 30.06.2026, 07:00
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Τι κερδίζουν AKTOR και Motor Oil από το deal στην κυκλική οικονομία
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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AKTOR και Motor Oil βρίσκονται κοντά σε ένα deal που φέρνει και τους δύο Ομίλους κερδισμένους.

Η ανακοίνωση για την πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της AKTOR προς τη Motor Oil προκειμένου να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών (75%) των δύο κορυφαίων εταιρειών του τελευταίου Ομίλου στην κυκλική οικονομία, Ηλέκτωρ και Thalis, εντάσσεται στη στρατηγική του Αλέξανδρου Εξάρχου για διεύρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στον τομέα των απορριμμάτων με τα έργα ΣΔΙΤ που τον συνοδεύουν. Αποτελεί ουσιαστικά μέρος του επενδυτικού σχεδίου ύψους 3 δισ. ευρώ που ξεδιπλώνει ο AKTOR μέχρι το 2031. Και αναζητά κεφάλαια από  τη διεθνή αγορά ύψους 1 δισ. ευρώ προκειμένου να το χρηματοδοτήσει.

Από την άλλη μεριά η Motor Oil, αν κι εφόσον ευωδοθούν οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τον Όμιλο AKTOR, θα καρπωθεί σημαντικές υπεραξίες με την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών των Ηλέκτωρ και Thalis. Αρκεί να σημειωθεί ότι η απόκτηση της Ηλέκτωρ από τον Ελλάκτωρ και τον Λεωνίδα Μπόμπολα (5,5%) κόστισε στη Motor Oil περί τα 125 εκατ. ευρώ.

Ποια είναι η Ηλέκτωρ που διεκδικεί η AKTOR

Η Ηλέκτωρ είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες κυκλικής οικονομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με εξειδίκευση στους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων, της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών και της παραγωγής ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας από απορρίμματα. Με καθετοποιημένη λειτουργία, η Ηλέκτωρ δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων, στην παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα και στην διαχείριση ειδικών ροών απορριμμάτων.

Το 2023 η Ηλέκτωρ διέθετε σε λειτουργία 4 μονάδες Χ.Υ.Τ.Α και 4 μονάδες επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων ετήσιας δυναμικότητας περίπου 900.000 τόνων, 2 μονάδες επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων, καθώς και 4 έργα παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 32 MW. Στις 30.06.2024, η εταιρεία διέθετε 110 εκατ. ευρώ ανεκτέλεστο έργο κατασκευής και λειτουργίας μονάδων κυκλικής οικονομίας.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η Ηλέκτωρ η Thalis, το Πράσινο Λάδι και η LPC, δηλαδή ο τομέας της Κυκλικής Οικονομίας είχε δώσει 10 εκατ. ευρώ στα EBITDA του Ομίλου της Motor Oil. Οι προβλέψεις της διοίκησης του Ομίλου έδειχναν μετά την απόκτηση της Ηλέκτωρ τον Ιανουάριο του 2025 ότι ο τομέας θα έδινε έσοδα 320 εκατ. ευρώ και EBITDA 40 εκατ. ευρώ.

Η Thalis πρωτοπορεί στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων βιώσιμων λύσεων στην διαχείριση στέρεων υλικών και αποβλήτων, επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων, στην εξοικονόμηση πόρων, ενέργειας και χρήση ΑΠΕ στις υποδομές.

Τι κερδίζει η Motor Oil

Η Motor Oil, όπως προαναφέρθηκε, αναμένεται να κερδίσει υπεραξίες αν κλείσει η συμφωνία για την πώληση του 75% των Ηλέκτωρ και Thalis.

Πηγές της αγοράς, σχολιάζουν πώς οι συγκεκριμένες εταιρείες για να είναι πλέον αποδοτικές χρειάζεται να είναι πλαισιωμένες στον κατασκευαστικό τομέα. Το deal με AKTOR έρχεται να εξυπηρετήσει τον στόχο. Την ίδια στιγμή η διατήρηση του 25% στις δύο «πράσινες» εταιρείες επιτρέπει στη Motor Oil να έχει σταθερές ταμειακές ροές από τη δραστηριότητα τους.

Πέραν αυτού η Motor Oil διατηρεί τη δραστηριότητα της στην Κυκλική Οικονομία έχοντας πλειοψηφικά ποσοστά στο Πράσινο Λάδι, την LPC αλλά και στην ENACT στην οποία, πρόσφατα απέκτησε το 60%.

Η δυναμική διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Motor Oil

Η Motor Oil, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, βλέπει την κίνηση της πιθανής συμφωνίας για την πώληση 75% των Ηλέκτωρ και Thalis ως μία στρατηγική της «δυναμικής» διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της. Ανάλογη κίνηση ήταν κι εκείνη με την πώληση έργων ΑΠΕ ισχύος 1,2 GW στη ΔΕΗ.

Πάντως, εκτιμήσεις αναλυτών θέλουν την Motor Oil να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στον τομέα της διύλισης και των πετρελαιοειδών, ο οποίος είναι και ο σκληρός πυρήνας των δραστηριοτήτων της. Η τάση διεθνώς για την πράσινη μετάβαση δείχνει να φρενάρει με αποτέλεσμα τα διυλιστήρια της Κορίνθου να επανέρχονται στην αιχμή του δόρατος του Ομίλου.

Τα οφέλη για AKTOR

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της εξαγοράς της Ηλέκτωρ, ο Όμιλος AKTOR θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την τοποθέτησή του στην αγορά των περιβαλλοντικών έργων και της κυκλικής οικονομίας, όπου ήδη είναι ιδιαίτερα δραστήριος, με διεύρυνση των ευκαιριών σε έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, συμπλήρωση του χαρτοφυλακίου με σημαντικά έργα εν λειτουργία, εμπειρία και τεχνογνωσία κι ενίσχυση του EBITDA, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για διαφοροποίηση του μείγματος EBITDA και επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων.

Παράλληλα, έχει υπογράψει νέες συμβάσεις για την Κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων στο Αγρίνιο, την κατασκευή με το κλειδί στο χέρι της Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) της ΔΕΗ στον ΑΗΣ Καρδιάς, το έργο διαχείρισης επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων της Άνδρου, περιβαλλοντικά έργα στην Κρήτη, αλλά και τη Γερμανία κ.α.

Επιπλέον, υλοποιεί το σημαντικό έργο ΣΔΙΤ της διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, που ήταν το πρώτο της κατηγορίας του που δημοπρατήθηκε στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος τομέας είναι υψηλού ενδιαφέροντος για τον Όμιλο AKTOR, καθώς ωριμάζουν από το δημόσιο οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση σειράς έργων ΣΔΙΤ διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και άλλων περιβαλλοντικών έργων.

Παράλληλα, η Thalis συμπληρώνει την Ηλέκτωρ, καθώς διαθέτει, επίσης, μεγάλη εμπειρία στα περιβαλλοντικά έργα και την κυκλική οικονομία, έχοντας υλοποιήσει δεκάδες σχετικά έργα στη χώρα. Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην κυκλική οικονομία του νερού και προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης και διαχείρισης ρυπασμένων εδαφών. Διαθέτει σημαντική παρουσία στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα, έχοντας παραδώσει σημαντικά έργα και έχει εισέλθει, επίσης, στον χώρο της ψηφιοποίησης των περιβαλλοντικών υποδομών και των έργων «έξυπνων πόλεων». Ανάμεσα σε δεκάδες έργα, ξεχωρίζουν εκείνα της Κρήτης, όπου η εταιρεία κατασκευάζει ή αναβαθμίζει μονάδες επεξεργασίας λυμάτων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη άρδευση μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων του νησιού.

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