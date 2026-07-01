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Πετρέλαιο: Οι τιμές αυξάνονται στα 73 δολ. λόγω κατάρρευσης των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι θα παραταθούν τα προβλήματα εφοδιασμού για το πετρέλαιο

Commodities 01.07.2026, 08:24
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Πετρέλαιο: Οι τιμές αυξάνονται στα 73 δολ. λόγω κατάρρευσης των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ
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Αυξήθηκε το πετρέλαιο την Τετάρτη λόγω ανησυχιών ότι οι αποτυχίες στις συζητήσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για μια τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου τους ενδέχεται να επεκτείνουν τις διαταραχές εφοδιασμού στην βασική περιοχή παραγωγής της Μέσης Ανατολής.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 33 σεντς, ή 0,45%, στα 73,28 δολάρια το βαρέλι στις 05:39 ώρα Ελλάδος, ενώ το αμερικανικό αργό  αυξήθηκε κατά 34 σεντς, ή 0,49%, στα 69,84 δολάρια το βαρέλι.

«Το Ορμούζ συνεχίζει να ανοίγει ξανά, αλλά είναι ανομοιογενές, απρόβλεπτο και όχι πλήρως διαφανές. Εάν δεν υπάρξει μια νέα συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, η αγορά μπορεί να περιμένει και να παρακολουθεί για διαρκή ηρεμία και γαλήνη πριν το αργό πετρέλαιο ξαναβρεί την πτωτική του δυναμική», δήλωσε στο Reuters η Βαντάνα Χάρι, ιδρύτρια της εταιρείας ανάλυσης αγοράς πετρελαίου Vanda Insights.

Ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ έφτασαν στην Ντόχα για αυτό που ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ως συνομιλίες «υψηλού επιπέδου» την Τρίτη, αλλά Ιράν και Κατάρ, δήλωσαν ότι θα συναντηθούν με μεσολαβητές και όχι με τους ίδιους τους Ιρανούς.

Το Κατάρ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι ήταν μεταξύ αυτών που συναντήθηκαν με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ.

Το Brent μειώθηκε κατά περίπου 45 δολάρια το βαρέλι μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους, η μεγαλύτερη τριμηνιαία απώλειά του από το 2008 κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

πετρέλαιο

Το πετρέλαιο στα αποθέματα των ΗΠΑ φθίνει

Εν τω μεταξύ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά περίπου 31 δολάρια, η μεγαλύτερη τριμηνιαία απώλειά τους από το 2020, όταν η πανδημία COVID-19 συνέτριψε την παγκόσμια ζήτηση.

Οι μειώσεις ακολούθησαν την πρόοδο προς τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, υποχωρώντας από τα απότομα κέρδη που προκλήθηκαν νωρίτερα από τις εχθροπραξίες. Οι αναλυτές μείωσαν τις προβλέψεις τους για τις τιμές πετρελαίου για το 2026, ανοίγοντας νέα σελίδα για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, μετά από πέντε συνεχόμενες μηνιαίες αυξήσεις, καθώς το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μείωσε τις ανησυχίες για παρατεταμένες διακοπές εφοδιασμού, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters την Τρίτη.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, δήλωσε ότι το Ιράν θα εμποδιστεί να χρεώνει διόδια μέσω των στενών, λέγοντας στο The Michael Knowles Show: «Αυτό δεν θα καταλήξει με κάποιο μέρος όπου οι Ιρανοί εισπράττουν διόδια στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ».

Η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω της κρίσιμης πλωτής οδού έχει αρχίσει να ανακάμπτει, με τον Βανς να ισχυρίζεται ότι οι ροές πετρελαίου μέσω του στενού έχουν αποκατασταθεί στα προπολεμικά επίπεδα.

Ακόμη, τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν ξανά την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν επίσης, ανέφεραν στο Reuters πηγές της αγοράς, επικαλούμενες στοιχεία από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

Τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 6,1 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 26 Ιουνίου, ανέφεραν οι πηγές. Τα επίσημα στοιχεία για τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας θα δημοσιευτούν στις 16:30 ώρα Ελλάδος την Τετάρτη.

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