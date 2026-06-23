Τάνκερ: Διπλασιάστηκαν οι ναύλοι, αυξάνονται οι εξαγωγές πετρελαίου στη Μ. Ανατολή

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Οι εταιρείες εκμετάλλευσης πετρελαιοφόρων αποκομίζουν ρεκόρ κερδών, αφού αυτή την εβδομάδα σχεδόν διπλασίασαν το κόστος ναύλωσης των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης, καθώς η κυκλοφορία μέσω της θαλάσσιας οδού ανακάμπτει σταδιακά, σύμφωνα με ναυτιλιακά στοιχεία και πηγές.

Τα μέσα ημερήσια έσοδα για τα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC) έχουν εκτοξευθεί σε ιστορικό υψηλό σχεδόν 470.000 δολαρίων την ημέρα για φορτία εντός του Κόλπου

Η κυκλοφορία μέσω του ζωτικής σημασίας στενού παραμένει περιορισμένη από την περασμένη εβδομάδα, όταν το Ιράν ήρε τον αποτελεσματικό αποκλεισμό του, αφού συμφώνησε σε εκεχειρία 60 ημερών με τις ΗΠΑ, και ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για μια μόνιμη συμφωνία που θα θέσει τέλος στον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.

Ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί ένα μικρό μέρος του ημερήσιου μέσου όρου των 125 πλοίων που καταγραφόταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, έως και 100 δεξαμενόπλοια παραμένουν εγκλωβισμένα στον Κόλπο με τα φορτία τους, γεγονός που επιτείνει την έλλειψη διαθέσιμων πλοίων, την ώρα που οι παραγωγοί αργού πετρελαίου της Μέσης Ανατολής αυξάνουν τις εξαγωγές τους.

Οι τιμές ναύλωσης ενός δεξαμενόπλοιου εκτός των Στενών του Ορμούζ έχουν εκτοξευθεί στα 190.500 δολάρια την ημέρα από τα 106.500 δολάρια πριν από μία εβδομάδα, σύμφωνα με ναυλομεσίτες και πηγές του κλάδου, ενώ παρατηρείται επίσης ραγδαία αύξηση στις ναυλώσεις πλοίων εκτός της περιοχής του Κόλπου.

Τα μέσα ημερήσια έσοδα για τα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC) έχουν εκτοξευθεί σε ιστορικό υψηλό σχεδόν 470.000 δολαρίων την ημέρα για φορτία εντός του Κόλπου που πρέπει να περάσουν από το Ορμούζ, σημειώνοντας αύξηση άνω των 50.000 δολαρίων σε σχέση με πριν από μία εβδομάδα, σύμφωνα με εκτιμήσεις ναυλομεσιτών και πηγών του κλάδου.

«Οι πλοιοκτήτες δεξαμενόπλοιων προετοιμάζονται για μια εισροή φορτίων αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή τις επόμενες εβδομάδες και ενθαρρύνονται από το γεγονός ότι τα spot TCE (έσοδα) κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο πάνω από 100.000 δολάρια την ημέρα, παρά τη μείωση του όγκου φορτίων από την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», ανέφερε η ναυτιλιακή μεσιτική εταιρεία Clarksons.

«Αυτό υποδηλώνει ότι η προσφορά (δεξαμενόπλοιων) παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη και ότι η επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ θα περιορίσει περαιτέρω τη χωρητικότητα», ανέφερε σε σημείωμά της.

Προσφορές από τους παραγωγούς στη Μέση Ανατολή

Οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής, και ιδίως η Abu Dhabi National Oil Company, έχουν προσφέρει αργό πετρέλαιο μέσω μιας συρροής προσφορών αυτό το μήνα και προτρέπουν τους αγοραστές να πραγματοποιούν φορτώσεις από το εσωτερικό του Κόλπου, τονώνοντας τη ζήτηση για δεξαμενόπλοια.

Ο ναυτιλιακός όμιλος της Νότιας Κορέας Sinokor — ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές υπερδεξαμενόπλοιων στον κόσμο — δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Το υπερδεξαμενόπλοιο «Belgium B» του ομίλου εισήλθε στον Κόλπο τη Δευτέρα, ως το πιο πρόσφατο από τα πλοία του ομίλου που επιδιώκουν να φορτώσουν, και έπλεε προς τους τερματικούς σταθμούς του Ιράκ, όπως έδειξαν τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων στο MarineTraffic την Τρίτη.

Ενώ τα ναύλα των δεξαμενόπλοιων έχουν αυξηθεί, το κόστος της ασφάλισης έναντι πολεμικών κινδύνων έχει μειωθεί τις τελευταίες πέντε ημέρες σε περίπου 3% της αξίας ενός πλοίου από περίπου 5% πριν από μία εβδομάδα, χωρίς να υπολογίζονται οι εκπτώσεις, σύμφωνα με πηγές του ασφαλιστικού κλάδου. Αυτό θα σήμαινε μείωση κατά εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στο κόστος ασφάλισης των πλοίων.

Οι αγοραστές στην Ινδία, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εταιρείας διύλισης της χώρας, της Reliance, αναζητούν αργό πετρέλαιο από την περιοχή μετά από μήνες διακοπής των προμηθειών. Η Reliance δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.